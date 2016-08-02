В ряде районов центральной Италии произошло сильное землетрясение, сообщает Lenta.ru. Власти сообщают о десятках погибших, сотнях раненых и пропавших без вести. Разрушены десятки зданий, дороги и мосты, что затрудняет доступ спасателей в районы бедствия. К спасательным работам привлечены армейские подразделения. Сейсмологи не исключают афтершоков Первый подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в среду, 24 августа, в 03.36 (04.36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4. Эпицентр располагался на глубине от четырех до 10 километров. Землетрясение затронуло обширную зону Апеннинского хребта, его почувствовали во многих городах - от Венеции до Неаполя. Наиболее пострадали населенные пункты Аматриче и Аккумули (провинция Риети).

“Города больше нет, почти все дома в Пескара-дель-Тронто разрушены. Это катастрофа”, - заявил в интервью телеканалу RAI News 24 мэр города.

В Аматриче полностью разрушен центр города. По заявлению местного градоначальника, счет погибших идет на десятки. В городах нет электричества, нарушена подача воды.

Мэр Аккумоли Стефано Петруччи заявил, что без жилья остались около 2,5 тысячи человек. “С рассветом мы увидели, что ситуация еще более ужасающая, чем мы думали: рухнувшие здания, люди под обломками, уничтожено три четверти города”, - сказал Петруччи, чьи слова приводит ТАСС. “Сейчас основная цель - спасти как можно больше людей”, - подчеркнул он.

В пострадавшие районы направлены команды пожарных и медиков. Однако доступ к местам проведения спасательных операций затруднен из-за разрушенных мостов и заваленных дорог. К ряду населенных пунктов пройти сейчас можно только пешком, сообщает La Republica. В горных районах сохраняется угроза камнепадов.

Власти привлекают к работам по расчистке подъездных путей к зонам бедствия части итальянской армии, в первую очередь, инженерных и саперных. Военнослужащие будут также направлены для помощи в разборе разрушенных домов и поиску остающихся под руинами людей.

Из-за недостатка специальной техники и инструментов участники спасательной операции в ряде случаев вынуждены разбирать завалы голыми руками.

Оставшихся без крова людей размещают в уцелевших спортивных залах и школах.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, в стране ежегодно происходит более тысячи землетрясений, однако подавляющее большинство из них не имеет серьезных последствий. Самым крупным в истории страны по числу жертв было землетрясение 28 декабря 1908 года, произошедшее в городе Мессина на острове Сицилия. Тогда погибли 72 тысячи человек.

В новейшей истории Италии самым разрушительным стало землетрясение, произошедшее 6 апреля 2009 года, эпицентр которого располагался в окрестностях города Аквила (область Абруццо). Его жертвами стали 309 человек, пострадали и получили ранения 1,5 тысячи, 65 тысяч остались без крова. Экономический ущерб составил около 16 миллиардов евро.