Ольга Шишанова Партнерство между Казахстаном и Беларусью всегда отличалось стабильным и стратегическим характером торгово-экономического сотрудничества. Чтобы удержать в будущем этот баланс, президенты двух стран сделали ставку на организацию совместных предприятий. О том, как это соблюдается на практике и каковы дальнейшие планы взаимодействия двух государств, своими мыслями в эксклюзивном интервью “НП” поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РК Анатолий Ничкасов - Анатолий Иванович, каковы на сегодняшний день показатели взаимного товарооборота между Казахстаном и Беларусью?

- Сегодня на фоне замедления роста мировой экономики возникает вопрос о роли Евразийского интеграционного проекта в объединении усилий стран ЕАЭС для преодоления нынешнего экономического кризиса. Создание Евразийского экономического союза произошло как нельзя вовремя. Это же позволило во многих секторах экономики снизить давление экономического кризиса. Подчеркну, что сложившаяся экономическая ситуация на евразийском пространстве возникла не из-за внутренних факторов развития экономики в наших государствах, а в большей степени из-за внешних. Во-первых, это санкционная политика, проводимая в отношении России, нашего крупнейшего экономического партнера, во-вторых, вступление Казахстана в ВТО, что, безусловно, добавило остроты моменту. Ну и, конечно, из-за того, что региональная экономика развивается циклично. Другой вопрос - амплитуда этого цикла, его частота. Тем не менее, согласитесь, каждая страна приходит к достаточно убедительному итогу, когда в столь сложное время мобилизуется, а затем переходит на новый конкурентный уровень национальной экономики. Так, после вступления Казахстана и Беларуси в Таможенный союз показатели товарооборота между нашими странами выросли с 2010 по 2014 год в три раза. В 2014 году товарооборот составил 1,2 миллиарда долларов США. Формируется он за счет товаров, производимых по кооперации - часть товара создавалась в Беларуси, финальная его часть - в Казахстане. Наиболее успешно сотрудничают предприятия, выпускающие продукцию машиностроительной отрасли. Мы поддерживаем эту традицию, наращиваем мощности, создаем новые производства.

- Беларусь всегда славилась развитой легкой промышленностью. Что в этом отношении вы могли бы посоветовать Казахстану?

- Действительно, Беларусь была известна не только как сборочный цех машиностроительного производства, но и как крупнейший производитель продукции легкой промышленности. У нас были созданы крупные предприятия по производству различных тканей и готовых изделий. В Беларуси фабрики шьют изделия из тканей отечественного производства, изготовляемых на новейших технологических линиях Оршанского льнокомбината и акционерных обществ “Камволь” и “Сукно”. На мой взгляд, Казахстан мог бы включиться в цепочку такого производства, от сырья до создания совместного продукта. Мне представляется, что это будет следующим этапом нашего экономического сотрудничества с Казахстаном. Подготовить план сотрудничества в экономической сфере на десятилетие вперед - до 2026 года - поручили главы наших государств на последней встрече в Астане. Такая программа в настоящий момент проходит согласования, внутригосударственные процедуры.

- Как в вашей стране обстоит дело с сохранением культурного наследия, особенно нематериального?

- Два предыдущих года мне было очень интересно наблюдать за процессом подготовки к празднованию 550-летия Казахского ханства. Могу сказать, что если Беларусь представляет западные ворота ЕАЭС, а Казахстан - восточные, то историческое и культурное наследие наших двух стран может представлять собой огромный интерес для тех, кто будет в нашем евразийском пространстве перемещаться. Великий шелковый путь - это не только экономический коридор, но и уникальная территория, представляющая несомненный интерес для развития туризма.

Что касается Беларуси, то это страна замков и городов. По территории нашего государства прошли многочисленные войны, и многое из памятников архитектурного наследия оказалось практически стерто с лица земли. Из наших больших достижений это восстановление фортификационных сооружений замков - Мирского, Несвижского и Лидского, расположенных недалеко от Минска. Мы отреставрировали их, наполнили интерьеры аутентичными объектами и очень гордимся этими архитектурными и историко-культурными памятниками старины. В Беларуси существует целевая программа сохранения историко-культурного наследия, согласно которой десятки объектов на территории страны будут отреставрированы в ближайшие годы.

- Расскажите, пожалуйста, о способах охраны окружающей среды и животного мира в Беларуси.

- Беларусь присоединилась к международным конвенциям, которые направлены на охрану природы и окружающей среды и сохранение биологического разнообразия животного мира. Вся территория страны покрыта сетью объектов охраны окружающей среды - это заказники, заповедники, особо охраняемые природные территории (ООПТ), ландшафтные и биосферные заповедники, в которых установлены определенные режимы охраны. К таким объектам регулирования антропогенной нагрузки и режима использования также относятся акватории болот, рек и озер, образующих пояс Балтийского поозерья, территории крупных лесных зон, в том числе два крупнейших реликтовых леса Европы - Беловежская и Августовская пущи. За время работы в вашей стране мне удалось увидеть также уникальные уголки природы. На меня произвели неизгладимое впечатление акватории Каспия, Балхаша, Алаколя, Зеренда и Бурабай, Катон-Карагай, Прииртышье, горы Заилийского Алатау и маковые долины Туркестана.

- Возможны ли совместные проекты между Казахстаном и Беларусью в области фармацевтики, которая всегда была сильной отраслью в вашей стране?

- Казахстан и Беларусь не первое десятилетие активно занимаются созданием своей научно-производственной базы фармацевтики. Развитию отечественной фармацевтики уделяется большое внимание в нашей стране. Кроме задач обеспечения населения доступными лекарственными средствами есть выдающиеся достижения и находки наших ученых в этом направлении. Причем некоторые из них были созданы в сотрудничестве с казахстанскими коллегами. Мне удалось побывать в научном медицинском центре Караганды, где на основе растительного сырья казахстанскими учеными создаются и выпускаются замечательные лекарства, и происходит это, повторю, при их сотрудничестве с белорусскими фармацевтами. Надеюсь, что такое сотрудничество устойчиво и оно надолго.

- Что вы думаете о культурном взаимообмене между двумя странами? Его потенциал, возможности и тому подобное.

- Мне приятно сообщить, что театральные коллективы наших стран взаимодействуют друг с другом очень активно, обмениваясь гастрольными турами и спектаклями. В Казахстане часто бывают музыкальные и хореографические коллективы из Беларуси. Это “Песняры”, “Верасы”, “Хорошки” и другие. То есть те, кого хорошо знают и любят казахстанцы. Хотелось бы добавить, что и оперные исполнители из казахстанской “Астана Оперы” и белорусского Национального академического театра оперы и балета также участвуют в совместных постановках. В ближайшем будущем, возможно, уже в следующем году, Академический театр из Беларуси собирается приехать в Казахстан на гастроли, а “Астана Опера” - в Беларусь. МИД Беларуси совместно с МИД ряда европейских государств и стран ЕАЭС формирует также выставку картин художников под девизом “От Лиссабона через Минск до Владивостока”. По три работы с каждой страны-участницы, а уже откликнулось более десятка стран. Они будут представлять современную живопись на будущем вернисаже. В том числе Казахстан. Выставка передвижная, посетит все страны-участницы. Эта акция, думаю, явит замечательный пример интеграции, дипломатии, дружеского общения между странами через красоту. Это будет “шелковый путь” в современной живописной транскрипции, который должен еще больше сблизить наши народы. Астана