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Перейдя все границы Мир

В минувшую среду турецкая армия при поддержке авиации коалиции во главе с США начала операцию по освобождению города Джераблус на севере Сирии от боевиков террористической группировки ДАИШ

 

- Мы осуществляем данную операцию, приняв решение совместно с коалиционными силами, - заявил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала. - Наша цель - помочь “умеренной” оппозиции в Сирии.
Сообщается, что целью операции “Щит Евфрата” является зачистка не только Джерабулуса, но и всего 70-километрового участка сирийско-турецкой границы, все еще находящегося под контролем боевиков. Накануне турецкое командование объявило закрытой зоной населенный пункт Каркамыш, расположенный в непосредственной близости от границы с Сирией - жители города эвакуированы в Низип.
В наступлении на Джерабулус турецкое командование задействовало десятки единиц бронетехники. Артиллерийские и авиаудары (в том числе с использованием реактивных систем залпового огня и F­16 турецких ВВС) наносились всю ночь. Сейчас подразделения ВС Турции и отряды сирийской оппозиции численностью около 1,5 тысячи человек приближаются к Джераблусу сразу с трех направлений.
На странице официальное турецкое информагентство “Анадолу” со ссылкой на турецких чиновников указывает, что операция направлена на “предотвращение новых потоков миграции и обеспечение доставки помощи гражданскому населению”. Эфкан Ала отметил, операция ВС Турции на севере Сирии будет продолжена до ликвидации угрозы со стороны ДАИШ. А турецкое телевидение со ссылкой на военные источники сообщило, что операция может длиться 15 дней и что ее цель - отбросить отряды ДАИШ к их “столице” - Ракке.

 

 

Ранее турецкие СМИ уже писали о готовящемся протурецкими группировками при поддержке регулярной армии штурме Джераблуса и о реальных причинах этого шага, направленного против действий проамериканского курдско-арабского альянса “Демократические силы Сирии” (SDF).
Напомним, что после того, как в начале августа этот альянс установил контроль над приграничным городом Манбидж, был сформирован “Военный совет Аль-Баб” и активизировано наступление на одноименной город с целью соединить все три курдских кантона Роджава (Африн, Кобани и Джазира) в единое территориальное пространство.
Однако 18 августа коалиция SDF сменила стратегию и неожиданно начала наступление в сторону приграничного города Джераблус, где в течение дня заняла пять населенных пунктов. А 23 августа сформировала “Военный совет Джераблус”, который должен отвечать за штурм города, а также взять на себя административные функции после его освобождения, но уже через три часа при загадочных обстоятельствах был убит командующий советом Абдель Саттар аль-Джадер.
Курды заявили, что арестовали двух боевиков, которые причастны к его гибели и связаны с турецкой разведкой (MIT).
Таким образом, наступление протурецких сил на Джераблус одновременно с продвижением на север отрядов SDF потенциально может привести к конфликту между сторонами в районе города. После вторжения турецких сил на территорию Сирии президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его силы будут атаковать курдские отряды самообороны (YPG) вблизи Джераблуса, а министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу потребовал, чтобы YPG отступили к востоку от реки Евфрат и очистили захваченные ранее территории, включая Мандибж.
Интересны в этой ситуации действия США. Высокопоставленный чиновник американской администрации сообщил в среду утром агентству Reuters, что ВВС США окажут подразделениям специального назначения ВС Турции и отрядам Свободной сирийской армии поддержку с воздуха в ходе операции “Щит Евфрата”. Но, как отмечают СМИ, наступление турок на Джераблус с воздуха уже поддерживают американские самолеты.
Почему США решили поддержать турок в их стремлении захватить приграничные сирийские территории, если раньше в тесной координации с американцами курды не только брали Манбидж, но и наступали на Аль-Баб и Джераблус?
Скорее всего, американцы по-прежнему решают главную задачу - максимально ослабить режим Асада. В любом случае дальнейшее углубление в конфликт турок явно не способствует стабилизации обстановки в Сирии. А распад страны продолжается. Но США это устраивает. Они будут взаимодействовать с турками, чтобы держать руку на пульсе и управлять происходящими процессами.

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Просмотрено: 78 раз Просмотров: 78 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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