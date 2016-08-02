Временно отстраненному президенту Бразилии Дилме Руссефф в начале будущей недели предстоит финальная схватка в сенате за право остаться на главном посту. Ранее всевозможные инстанции уже проголосовали за ее импичмент. Сама опальный президент заявила, что добровольно отказываться от президентского кресла не собирается Олимпийские игры в Рио закончились, и теперь бразильцам придется вернуться к разрешению проблемы внутреннего политического кризиса. Еще до начала Олимпиады сенат проголосовал за импичмент Руссефф, теперь законодательному органу предстоит повторно рассмотреть дело отстраненного президента, которую обвиняют в растрате федерального бюджета и нарушении целого ряда правил налоговой политики во время ее второй избирательной кампании.

Слушания в сенате начнутся 29 августа, перед сенаторами выступит сама Руссефф, а 30 августа ожидается оглашение приговора. Продолжение “разборов политических завалов” после Рио-2016 западные СМИ назвали бразильским “похмельем”. Полномочия Руссефф были приостановлены в мае, а временно исполняющим обязанности главы государства стал Мишел Темер, который не пользуется особой популярностью в народе и даже был освистан на церемонии открытия Олимпиады. Темер при этом вел себя сдержанно и, чтобы не раздражать лишний раз массы, решил не участвовать в закрытии Игр.

И хотя он немало сделал для укрепления экономики и доверия инвесторов в преддверии главного международного спортивного мероприятия, его роль в запуске процесса импичмента Руссефф разозлила ее сторонников, которые вышли на улицы отстаивать своего президента. Власти Бразилии даже решили построить напротив здания Национального конгресса ограду, которая должна предотвратить стычки сторонников и противников Руссефф, передает бразильский телеканал Globo.

Если в конце месяца Руссефф все же уйдет в отставку, то до 2018 года кресло президента полноправно займет Темер. Однако, как показывают общенациональные опросы, бразильцы “сыты по горло коррумпированными политиками, которые руководят страной”, и хотели бы после импичмента выбрать нового президента. Темер населением тоже воспринимается как коррупционер, а по непопулярности он лишь немного уступает Руссефф. В любом случае, кто бы ни оказался у руля государства на ближайшие два года, ему предстоит заняться восстановлением экономики и вести нелегкую борьбу с инфляцией, которая уже достигает 20 процентов.

Сама временно отстраненный президент призналась, что “не имеет ни малейшего желания уходить в отставку” и “такого подарка” она своим политическим оппонентам не сделает. По словам Руссефф, несмотря на давление, добровольно сдаваться она не собирается, поскольку не может обмануть ожиданий 54 миллионов бразильцев, которые отдали за нее голоса.

В интервью телеканалу STB Руссефф пообещала: в случае сохранения президентского поста она инициирует досрочные всеобщие выборы и проведет большую политическую реформу, в результате которой уменьшится число политических партий.

Накануне, выступая перед своими сторонниками, она вновь отвергла все обвинения: “Я никогда не получала деньги коррупционным путем. То, что происходит со мной, ясный признак того, что в Бразилии подорвана демократия. Все бразильцы, остальной мир, все мы должны сделать все, чтобы такого больше не повторялось”.

Каковы же прогнозы перед решающей схваткой за пост президента это крупнейшей страны Южной Америки? Большинство экспертов по Бразилии сходятся во мнении, что, скорее всего, сенат проголосует против Руссефф. Кроме того, этот импичмент многоступенчатый, в нем масса внутренних этапов. Сейчас предстоит заключительный, и на подходе к нему колоссальный перевес голосов был на стороне противников Руссефф.

Кстати, провести досрочные выборы - это идея только Руссефф. Все нынешние руководители Бразилии выступают против этого. Она же много раз повторяла, что если бы вернулась, хотя это фантастический сценарий, то провела бы досрочные выборы. По мнению Руссефф, выбор должен быть за народом, поскольку она считает, что сейчас происходит переворот. Но эта идея мертворожденная, потому что ни о каких досрочных выборах в Конституции речи не идет.

К тому же Бразилия - президентская республика, а не парламентская, а это означает, что здесь невозможна ситуация, когда после досрочных выборов правительство уходит в отставку и приходит новое. Поэтому Бразилии пришлось бы основательно менять Конституцию. Но, думается, никаких досрочных выборов не будет. Искандер Исаев, политолог