Мадина Меирманова

Информация, которая поступила в субботу из Узбекистана, всколыхнула информационное поле Центральной Азии и не только. 78-летний президент этой страны, стратегического центра региона, “находится на стационарном лечении”. Однако в Ташкенте и соседних странах уже готовятся к смене власти За все годы, что Каримов находится во главе Узбекистана, его здоровье было под информационным табу. Впрочем, в последние годы сообщения о болезнях Ислама Каримова появляются регулярно. Однако большинство из них муссируются либо на уровне слухов, либо исходили из уст оппозиционных политиков, покинувших страну. Время от времени говорилось о том, что Каримов перенес инфаркт, впал в кому или просто “тяжело болен”.

Однако до вечера воскресенья из уст официальных властей никакой информации о самочувствии лидера страны не поступало. Но, судя по всему, на этот раз произошло что-то весьма серьезное. О самочувствии президента вышло официальное сообщение Кабинета министров Узбекистана. Информацию о стационарном лечении Каримова подтвердила позже и его младшая дочь - Лола, сказавшая, что отец находится в больнице с кровоизлиянием в мозг. С инсультом.

Ситуация настолько из ряда вон выходящая, что в интернете тут же заговорили о том, что, вполне вероятно, Ислам Каримов более не сможет исполнять обязанности президента. Высказывались предположения о том, что в самые ближайшие дни из Ташкента последует другое сообщение: о кончине Каримова.

Все последующие дни в СМИ даже появлялись слухи о возможной клинической (и не только) смерти Каримова. Которые, впрочем, оперативно опровергались. Однако как слухи, так и опровержения поступали “из источников”. Официальные власти хранят удивительное молчание.

Тем не менее появляется все больше версий о том, что президент Узбекистана уже вряд ли когда-нибудь выйдет на работу. В качестве доказательства приводится информация, что известный российский кардиохирург Лео Бокерия, который лечил Каримова и хорошо знаком с историей его болезни, прилетал в Ташкент лишь на несколько часов.

Не удивительно, что эксперты тут же начали рассуждать о возможных преемниках Каримова.

Несколько лет назад основным претендентом на пост президента считалась дочь Ислама Каримова Гульнара. Однако ряд громких скандалов, связанных со старшей дочерью президента Узбекистана, вычеркнул ее из списка кандидатов на первое кресло. Поспособствовал этому, в первую очередь, руководитель Службы национальной безопасности Рустам Иноятов. Он несколько лет назад положил на стол президента информацию о том, что племянник Каримова и Гульнара “делят будущее президентское кресло”. Племянник был арестован, а президенту изложены подробности всех проделок и финансовых преступлений, совершенных старшей дочерью.

Скандал в благородном семействе закончился заключением Гульнары под домашний арест (в Лондоне) и закрытием для нее дальнейших политических телодвижений.

На сегодняшний день остаются два основных претендента на президентское кресло. Первый и ключевой - 59-летний Шавкат Мирзияев. Главный редактор портала “Фергана.ру”, эксперт по Центральной Азии Даниил Каримов, считает, что кандидатура Мирзияева подходящая по причине наибольшей близости к действующему президенту и более высоких позиций “в элитных группировках”.

Вторая кандидатура - первый вице-премьер 58-летний Рустам Азимов. Он давно фигурирует в списках возможных приемников. Еще во времена скандала с Гульнарой Каримовой именно он попал под шквал ее разоблачений о нравах в политической верхушке Ташкента. Впрочем, во вторник появилась информация, что в Ташкенте идут массовые аресты, и один из арестованных - Азимов.

Однако в приемной вице-премьера эту информацию опровергают.

Впрочем, есть еще одна кандидатура. Причем называл ее якобы сам Ислам Каримов. По слухам, еще в апреле прошлого года Каримов на совещании в своей резиденции Оксарой предложил готовить себе на замену свою младшую дочь - Лолу. С этим предложением он обратился к председателю СНБ Рустаму Иноятову, премьеру и первому заму премьера. “Я думаю, что человек, которого я вижу самым подходящим лицом для безболезненной и безопасной передачи власти, устроит и вас. Думаю, что вы не будете против, если в течение моего последнего срока постепенно подготовим к этой миссии Лолу... Она обладает дипломатической выдержанностью и скромностью. Да и в международных кругах она имеет положительный авторитет”. 39-летняя Лола Каримова получила ученую степень магистра по международному праву в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, позже получила степень кандидата психологических наук в Ташкентском государственном университете. Является дипломатом и постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО. Сама Лола несколько лет назад уже заявляла, что в ее жизни нет цели достижения власти. Согласно Конституции президентом Республики Узбекистан может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Одно и то же лицо не может быть президентом Узбекистана более двух сроков подряд.

Впрочем, наблюдатели все больше склоняются к тому, что битву за президентское кресло постепенно начинает выигрывать действующий премьер. Шавкат Мирзияев почти 18 лет находится в команде Каримова и с 2003 года руководит правительством. При этом он пользуется поддержкой одного из самых влиятельных лиц государства - Рустама Иноятова.

Но, по сути, сегодня в Узбекистане идет борьба разных политических кланов. При этом выигрывающий Мирзияев постепенно начинает вытеснять не только своих соперников и их сторонников, но и отодвигает от возможного участия в борьбе за власть и семью президента.

Судя по всему, процесс “чистки” может завершиться уже в течение нескольких дней. А значит, нельзя исключать, что до конца этой недели может появиться информация о состоянии здоровья главы Узбекистана Ислама Каримова.

В случае если объявят, что действующий президент официально не сможет исполнять свои обязанности, то его кресло на три месяца, через которые должны пройти выборы, займет председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев.

В любом случае, приход любого нового политика к власти в Ташкенте будет находиться под пристальным вниманием как ближайших соседей по региону, так и крупных мировых держав. В начале 2000-х Ташкент стал первой страной ЦАР, открывшей свое воздушное пространство для американских военных сил, проводивших операции в Афганистане. Вся последующая политика Узбекистана - с небольшими колебаниями - была направлена на сближение с Вашингтоном. Собственно, именно этим большинство политологов объясняли выход Ташкента из ОДКБ. Впрочем, с Россией Каримов тоже пытался вести осторожную игру и не вступать в конфронтацию. И если он и покинул Договор о коллективной безопасности (ОДКБ), то о выходе из СНГ он, в отличие от ряда других государств постсоветского пространства, речи не вел. Более того, в последнее время Ташкент выступал в поддержку активизации сотрудничества государств Центрально-Азиатского региона.

В какую сторону качнет Узбекистан при новом лидере? Останется ли Ташкент единственной “внеблоковой” страной региона? (Туркменистан не считается по причине его тотальной нейтральности.) Возможно, узнаем в самое ближайшее время.

Справка “НП”

Исламу Каримову 78 лет. Он родился 30 января 1938 года в Самарканде (Узбекская ССР, СССР). Советский, а затем узбекский государственный и политический деятель, первый президент Республики Узбекистан с момента обретения страной независимости в 1991 году. В 1990-1992 годах - глава правительства Узбекистана. В советское время занимал должность Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР (1989-1991).

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