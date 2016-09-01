При Бараке Обаме в американской внешней политике произошел настоящий гей-прорыв. В Госдепе, долгие годы являвшемся оплотом традиционных ценностей, даже появился пост спецпосланника по правам лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров. Сейчас в американском внешнеполитическом ведомстве числятся шесть послов однополой ориентации, не считая многочисленных геев и лесбиянок в центральном аппарате и представительствах за рубежом, подсчитала Лента.ру. Защита прав сексуальных меньшинств по всему миру была в 2011 году объявлена “неотъемлемой частью американского внешнеполитического курса”, на эти цели выделили сотни миллионов долларов. Американские дипломаты стали частыми гостями на гей-парадах в странах пребывания. Однако, как это часто случалось в истории, благие намерения завели внешнюю политику Соединенных Штатов не туда. Попытка любой ценой насадить американские стандарты толерантности в странах третьего мира обернулась серьезными проблемами для тех самых геев, которых Госдеп собирался защищать Геи и исламисты

Иордания - один из главных и давних американских партнеров на Ближнем Востоке. Во время второй иракской войны с иорданской территории действовали американские спецназовцы, иорданские летчики вместе с американцами бомбят территорию “Исламского государства”. Однако, невзирая на проамериканскую политику правительства, простое население в массе своей относится к США с подозрением, считая американцев империалистами, пытающимися тайно захватить контроль над арабскими странами и насадить свою безбожную культуру по всему Ближнему Востоку.

В прошлом году посол США в Иордании Элис Уэллс (совершенно не лесбиянка, мать троих детей, родившаяся в Бейруте и хорошо знающая регион) во исполнение новой линии Госдепа посетила гей-вечеринку в Аммане, чтобы продемонстрировать местному ЛГБТ-сообществу поддержку из-за океана. На следующий день почти все местные газеты вышли с издевательскими комментариями, а один из иорданских телеканалов посвятил Уэллс 70-минутный спецвыпуск, сравнив ее поход к геям с поездкой на территорию, контролируемую ИГ, - и то и другое иорданские журналисты сочли “нарушением законодательства и подрывом суверенитета страны”.

Хуже всего то, что визит Уэллс нанес колоссальный вред местному ЛГБТ-сообществу, которое уже не первый год вело незаметную, но упорную работу по воспитанию в соотечественниках толерантности. Теперь эта деятельность пошла прахом. Сам факт вмешательства посла США в глазах большинства иорданцев превратил местных геев в союзников американской экспансии. Согласно опросам, 97 процентов жителей страны и так относятся к сексуальным меньшинствам негативно, а поход дипломата на “голубую” вечеринку стал для них подтверждением того, что иорданский гомосексуализм - явление чуждое, занесенное на их землю с Запада с целью подрыва духовных скреп.

В итоге иорданские геи стали едва ли не главными критиками США. Они напомнили Вашингтону, что гомосексуализм в стране уголовно ненаказуем, в обществе открыто ведется дискуссия о его легализации, и никакой необходимости влезать во внутрииорданские споры не было. Геи обвинили Штаты в лицемерии: дескать, те поддерживают меньшинства на Ближнем Востоке и не обращают внимания на то, что на улицах американских городов регулярно убивают чернокожих трансгендеров. ЛГБТ-сообщество Иордании официально попросило Вашингтон воздержаться от его защиты, посоветовав взамен озаботиться судьбой 85 тысяч сирийских беженцев, живущих в Иордании. Если же деньги требовалось потратить непременно на помощь секс-меньшинствам, то Вашингтон может помочь геям, лесбиянкам и трансгендерам, обеспечив их переезд в США или в третью страну и оказав им материальную помощь. Госдепу и американскому посольству посоветовали в будущем перед подобными акциями консультироваться с местным ЛГБТ-сообществом и пореже с такими вопросами светиться в СМИ.

Американское посольство, судя по всему, урок усвоило. Элис Уэллс с тех пор последовательно отказывала прессе в интервью, если журналисты анонсировали вопросы об отношении Госдепа к секс-меньшинствам в арабском мире. Когда в апреле этого года власти Аммана запретили выступление ливанской рок-группы “Машру Лейла” из-за того, что ее солист является открытым геем, а тексты песен имеют антимусульманскую направленность, американские дипломаты благоразумно промолчали. Черно-радужная

Африка

Если в Иордании все обошлось сравнительно малой кровью, то в Африке американское вмешательство принесло геям куда больше вреда.

До недавнего времени на континенте существовал своеобразный баланс: хотя в законодательстве многих стран еще с колониальных времен сохранялась норма об уголовной ответственности за гей-пропаганду и гомосексуализм как таковой, эти нормы крайне редко применялись на практике. Но когда американское правительство потребовало их отмены, вся Черная Африка встала на дыбы.

“Раньше геи жили спокойно, и никто не обращал на них внимания, - объяснила журналистам The New York Times директор нигерийской организации по поддержке секс-меньшинств и больных СПИДом Стелла Игуагву. - Большинство о гомосексуалистах даже не слышали. Зато теперь все знают, что Америка пытается навязать нам свой стиль жизни. Джинн вырвался из бутылки”.

В Африке, как и на Ближнем Востоке, население в большинстве своем относится к американцам с глубоким недоверием. Их подозревают в неоколониализме и попытке навязать местным жителям чуждые ценности, включая гомосексуализм. Особую ярость вызывают у африканцев методы, которыми Госдеп пытается добиться своего, в частности, увязывая оказание помощи с отменой одних законов и принятием других. В 2014 году американских денег из-за этого лишилась Гамбия. Такой неприкрытый шантаж приводит к тому, что даже неправительственные организации по защите прав меньшинств все чаще отказываются от грантов USAID, пытаясь собрать деньги внутри страны и избавиться от зависимости от США.

Примером плачевных результатов такого давления из-за океана стала история с нигерийскими законами против гомосексуалистов. С 2005-го в парламенте страны вяло обсуждался законопроект “Об ответственности за сексуальные извращения”, внесенный бывшим президентом Олусегуном Обасанджо. После того как США в 2013-м прямо и грубо надавили на Лагос, требуя заблокировать билль, оскорбленные нигерийские парламентарии приняли его единогласно - первый случай в истории страны с момента восстановления демократии в 1999 году. Теперь гомосексуальные отношения караются 14 годами тюрьмы.

С одной стороны, даже гомофобы считают этот закон слишком суровым, с другой - защитники геев признают, что он стал ответной реакцией на неуклюжие действия американских дипломатов. Эту ситуацию лучше всего обрисовал Капья Каома, англиканский священник из Замбии: “Когда дерутся два слона, больше всего страдает трава вокруг”.

Жизнь гомосексуалистов в Нигерии после принятия закона стала гораздо труднее. Полицейские регулярно проверяют у них документы, устраивают рейды, изымая компьютеры и телефоны в поисках запрещенного содержимого, устраивают засады, выслеживая геев в соцсетях, арестовывают, а затем требуют выкуп за освобождение. По данным Национальной комиссии по правам человека, случаи насилия против представителей секс-меньшинств значительно участились. Появились агрессивные группы мужчин, совершающих запланированные нападения на геев, они называют себя “чистильщиками”.

По мнению представителей ЛГБТ-сообщества, справиться с подобным положением можно только постепенной и кропотливой работой, просвещая общество и меняя его социальные установки. Геи отмечают, что, несмотря на жесткие законы, жизнь их постепенно становится проще: люди спокойнее относятся к трансгендерам в непривычной одежде, в стране действуют, пусть и негласно, ассоциации и группы, помогающие гомосексуалистам. В интервью американским журналистам 27-летний блогер Абайоми Шойинка объяснил: “Ситуацию не исправить поспешными и слишком жесткими действиями, таким образом ее можно лишь усугубить. Пройдет время, и постепенно люди привыкнут к нам. Терпеливая собака получает самую жирную кость”.

Если, конечно, снова не вмешаются доброжелатели из Госдепа.