Самый влиятельный на сегодня человек Узбекистана - руководитель Службы национальной безопасности Рустам Иноятов. Считается, что именно шеф силовиков решает - кому быть следующим президентом, а кому - нет. Серый кардинал узбекской власти практически не известен широкой публике, в интернете о нем почти нет информации. Даже фотографий можно отыскать одну-две, и те 20-летней давности. Официальная биография короткая: родился в городе Шерабаде Сурхандарьинской области в 1944 году. В 1968 году окончил факультет востоковедения Ташкентского государственного университета по специальности “иранистика”. Владеет помимо узбекского персидским, русским и английским языками. После армии Иноятов начал службу в КГБ. (Что, впрочем, неудивительно. Он родился во влиятельной семье Расула Иноятова, полковника КГБ.) В конце 70-х - начале 80-х годов Иноятов, попавший во внешнюю разведку, работал под дипломатическим прикрытием в Афганистане. Несмотря на “невидное” существование, ни одно назначение в Ташкенте, даже слух о расстановке портфелей, не обходится без упоминания Иноятова. Под его контролем находится почти вся узбекская номенклатура, а сам он влияет на принятие всех важных решений на государственном уровне.

Иноятов представляет так называемый ташкентский клан. Когда-то ташкентский и самаркандский кланы считались сильнейшими в стране. Представителем самаркандского в высших эшелонах власти был экс-глава МВД Узбекистана Закир Алматов. В 2005 году самаркандский клан был сильнее всех. В ответ на усиление Каримов сформировал СНБ и поставил во главе его именно Иноятова. Затем и Алматова заменили на его посту Адхамом Ахмедбаевым - представителем ташкентского клана.

Оппозиционеры утверждают, что шеф госбезопасности и люди из его окружения “крышуют” почти весь строительный бизнес в столичном регионе. Утверждается, что под полным контролем СНБ находится вся хлопковая отрасль Узбекистана. К слову, в правительстве ее курирует премьер-министр Шавкат Мирзияев.

Шавкат Мирзияев - действующий премьер-министр Узбекистана. Считается креатурой Иноятова. Впрочем, до назначения на должность премьера Мирзияев возглавлял Самаркандскую область и считается из самаркандского клана. (Это очень тонкий момент. После разгрома в 2005-м самаркандского клана тот практически потерял прежнее влияние. Перспективных людей из него тот же Иноятов фактически переманивает в ташкентский клан. В то же время эти “знаки внимания” не позволяют самаркандскому клану почувствовать себя уж совсем обделенным. Короче, компромисс. И его живое воплощение - Шавкат Мирзияев.) Поэтому в случае поддержки его кандидатуры в президенты Иноятовым хрупкий баланс во власти не будет нарушен. Итак, Шавкат Миромонович Мирзияев родился в 1957 году. Окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации по специальности “инженер-механик”. С начала 90-х годов в активной политической работе: был депутатом Верховного совета Узбекистана, а затем - нового парламента (Олий Мажилис). В 1992 году Мирзияев стал хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района Ташкента. В прессе рассказывали, что начиная с этого периода он все время ходил “в окружении милиционеров-телохранителей”. Успел поработать главой Джизакской и Самаркандской областей. Пользовался безграничным доверием Ислама Каримова и его семьи.

По некоторым сообщениям оппозиционной прессы, появлявшимся в разные годы, Мирзияев контролирует едва ли не всю промышленность страны.

Мирзияев приходится родственником (хоть и дальним) российскому олигарху Алишеру Усманову. Крайне важный факт, к которому мы вернемся позднее.

Третий кандидат в президенты - заместитель премьер-министра - министр финансов Рустам Азимов.

В отличие от своего шефа, который считается умеренным политиком, который в случае назначения президентом продолжит курс, выбранный нынешним президентом, как во внутренней, так и во внешней политике (то есть будет балансировать между разными центрами силы, но, в принципе, способен сделать поворот в сторону пророссийской политики) он известен больше своей прозападной позицией. Впрочем, он также был лоялен к президенту и пользовался относительным доверием Каримова.

Сегодня считается, что Азимов хоть и пользуется поддержкой Иноятова, но он не является столь политически выгодной фигурой для кланового Узбекистана, чтобы его можно было выдвинуть на первые роли. Но, впрочем, этого исключить тоже нельзя.

Кого бы ни “назначили” преемником, первую пару месяцев после Каримова Узбекистаном может руководить нынешний спикер сената страны - Нигматилла Юлдашев. И кто знает, что может сделать он в эти три месяца до новых выборов?

Итак, Юлдашев - представитель ташкентского клана. Юрист, практически всю жизнь проработавший в прокуратуре, где самая высокая должность - заместитель генерального прокурора. 21 июня 2011 года Нигматилла Юлдашев заступил на должность министра юстиции Узбекистана, которую занимал до 26 января 2015 года. После чего назначен сенатором и тайным голосованием избран на должность председателя палаты.

Судя по всему, Юлдашев является ставленником Иноятова и может рассматриваться разве что как “очень запасной вариант”. В любом случае, в процессе поиска преемника будут заинтересованы не только местные кланы, но и крупные державы. В первую очередь Россия, которая является крупнейшим игроком в Центральной Азии.

Ташкентский клан ее вполне устроит. Тем более что повлиять на кандидатуру из него она может попытаться через собственных весьма влиятельных граждан.

Алишера Усманова, который родился в семье прокурора Ташкента, связывают с родиной обстоятельства весьма прочные. Считается, что именно там он заложил основу своего капитала. И сегодня поддерживает связи с родней.

Учитывая, что и Усманов, и Мирзияев, и Иноятов - представители одного клана, Москва, скорее всего, будет активно поддерживать компромиссную кандидатуру Мирзияева (о нем говорилось выше) и всячески противодействовать усилению прозападных ставленников.

Кроме того, и Астана, и Москва крайне заинтересованы в поддержании “буферной роли” Узбекистана для угрозы со стороны исламских радикалов - сегодня СНБ считается самой мощной спецслужбой региона. И на которую возлагаются основные надежды в сдерживании потока боевиков ДАИШ, стремящихся проникнуть на территории севернее Афганистана.