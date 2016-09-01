Алан Байтенов

Со стороны Северной Кореи вновь слышны выстрелы - Ким Чен Ын поставил к стенке двух высокопоставленных чиновников. Карающий меч - зенитно-пулеметная установка. Южная Корея в ужасе - их СМИ постарались нарисовать картину не жалея красок и жестоких подробностей.

Мол, стреляли в государственных служащих из “традиционной” для этого дела ЗПУ-4 - машины смерти, что имеет четыре ствола, калибр 14,5 миллиметра, и вообще-то задумывалась как средство борьбы с дозвуковыми воздушными целями. Конечно же, не обошлось и без пафоса - оказывается, за исполнением приговора наблюдали более 100 человек Правда, верится в это с трудом - орудие, что способно совершить 36 выстрелов в секунду пулей калибра 14,5 миллиметра, с легкостью разнесет в клочья любую стену пхеньянской Военной академии, где провели показательную казнь. Впрочем, все верно - оружие возмездия, что направлено на ренегатов, должно воспитывать ужас и трепет. И, что самое интересное, никто не сомневается, что все так и было, как пишет южнокорейская “Чунан ильбо”. Соседи, они всегда были жестокими и неадекватными. Или все же дело в другом? Северной Кореи показательная казнь нужна была как воздух. Уж очень часто в последнее время высокие чины убегали за кордон. К примеру, дипломаты и военные, которые даже могли прихватить с собой денег и - что самое неприятное - семью. Ведь беглых чиновников возвращали именно угрозами жестокой расправы над родными и близкими.

Это история побегов только за последнее время. Один из генералов, что сбежал в начале августа в Китай, прихватил семью и 40 миллионов долларов. Или дипломат Хан Сон Ик, что вывез в Бангладеш около 500 тысяч долларов - об этом стало известно 8 августа. Позже, 19 августа, узнали о побеге еще одного служащего дипломатического корпуса. Он с семьей скрывался в Сеуле. Ну и вершина серии летних побегов “от гнета режима” - исчезновение управляющего валютным фондом, который принадлежал лично Ким Чен Ыну.

Что делать в этой ситуации? Вывод для северокорейского лидера очевиден - стрелять. Иначе разбежится вся верхушка, которая почувствовала свободу и блага неверного идеям Чучхе капиталистического, гнилого общества. А за ними начнут искать пути отхода и простые граждане. Или, что еще опаснее, начнут подумывать о смене режима. Вот тут-то элита им и поможет. Вывод очевиден - к стенке немедленно! Вот только кого? Здесь надо подумать. Первый кандидат, может быть, попал под раздачу случайно - он, Ри Ен Чжин, высокопоставленный чиновник в министерстве образования, оказывается, уснул в момент философствования Ким Чен Ына о дальнейшей судьбе народа Северной Кореи. При иных обстоятельствах, может быть, и пощадили бы... В общем, раз.

Далее Хван Мин, бывший министр сельского хозяйства. Как пишет “Чунан ильбо”, наглец посмел перечить великому кормчему, считая, что его идеи, мягко говоря, не совсем выгодны простому народу. Что конкретно он сказал, не известно. Однако не исключено, что у него были некоторые возражения относительно недавнего распоряжения партии. 28 марта объявили подготовку к очередному “Трудному походу”. Это нечто вроде режима затягивания поясов. Который, как мы понимаем, означает жизнь впроголодь для людей, что едят рис по великим праздникам, а так перебиваются с корейской капусты на воду. Как ни пытайся, но мы истинную причину расстрела не узнаем - Хван Мин уже вошел в учебники истории Северной Кореи как изменник. Приговор приведен в исполнение. Это два.

ЗПУ-4, несмотря на свою “древность” (принят на вооружение в 1949 году в СССР), является грозным оружием. Эта установка считалась самым опасным противником вертолетов во Вьетнаме. И учитывая, что скорость этих машин с того времени возросла не сильно, ЗПУ-4 способно защищать воздух до сих пор. Все зависит от наводчика и стрелка. А еще ЗПУ-4 отменно работает по земным легкобронированным целям. Патрон калибра 14,5 миллиметра оставляет дыры в алюминиевых и стальных пластинах диаметром около 30 сантиметров. Трудно даже представить, что произойдет с телом человека, если в него попадет хотя бы одна столь серьезная пуля. Представьте, а если 36? Именно столько ЗПУ-4 выпускает в секунду из четырех стволов. Естественно, практически любой фон, на котором находится приговоренный, будет уничтожен немедленно.

Впрочем, как мы уже говорили, в этом деле чем больше жути, тем лучше. Конечно, находясь за десятки тысяч километров от границ Северной Кореи, говорить легко. Но на самом деле, почему бы в наказаниях виновных не использовать противотанковые орудия? Пушку, например. ЗИС-3 - отличный вариант. Их мы можем видеть на военных парадах КНДР. Эта штука гораздо серьезнее и страшнее “четверки” - подкалиберный снаряд пробивал метр брони с 300 метров. А фугас давал 870 осколков и поражал все живое в радиусе 15 метров. Самое главное, что резонанс будет действительно ощутимый - куда еще масштабнее и жестче, чем разнос виновных в пыль? Особенно сейчас, когда власть имущие бегут со страшной силой. Это только официальные данные - 10 человек убежали за границу в 2015 году и еще десять - за первое полугодие 2016 года.

Кстати, подобная “пыль” также интересна и СМИ Южной Кореи - не раз замечено, как южнокорейские братья очень часто преувеличивают происходящее в соседней стране, фактически помогая “машине воспитания страха” северного соседа. Так, было замечено, что порой газетчики рассказывают жуткие истории о казненных, которые потом могут вдруг появиться в свите лидера страны. Как отмечают авторы портала газета.ru, “в числе таких вот воскресших казненных побывали Ли Ен Гиль, начальник штаба армии КНДР, Ри Су Ен, бывший министр иностранных дел, Ма Вон Чун, главный архитектор, и Хен Сон Воль, певица”. Конечно же, это совершенно не говорит о том, что смерть по личному приказу главного невозможна в этой стране.