На этой неделе в сети появилось любопытное “Обращение к армянскому народу”, размещенное на ряде сайтов от имени группы инициативных граждан Армении, которые создали даже специальный общественный комитет Суть обращения: в Армении создается новая теневая система управления страной. По утверждениям авторов: “Центром этой теневой власти стал огромный комплекс под названием посольство США в Ереване. Ни один армянин в мире больше не может молчать, и если в самой Армении есть темы, которые стали табу, которые не принято поднимать, которые скрываются под завесой тотальной слепоты властей, тотального замалчивания со стороны СМИ, то моральный долг армян зарубежья поднять эту проблему и призвать власти страны к ее незамедлительному решению”.

Как говорится далее, площадь этого комплекса составляет девять гектаров земли, посольство больше есть только в Германии, стране - “американской марионетке” (это формулировка авторов. - Ред.) И далее: “Подобная участь ждет и нас, если мы не раскроем глаза на деятельность этого рассадника содомии”.

В здании посольства развернута современная техническая аппаратура подразделения американского Агентства национальной безопасности, при помощи которой осуществляется радиоэлектронная разведка как Армении, так и соседних стран.

Далее авторы уточняют, кем на самом, по их мнению, деле являются американские дипломаты, работающие в стране. К примеру, Джеффри Кристофер Плант в Армении с августа 2012 года - второй секретарь посольства. На самом деле он является заместителем официального представителя ЦРУ в Армении. Работает лично с несколькими политическими деятелями Армении, с которыми его периодически видят.

Эрик Роберт Ларсен, бывший сотрудник “Европейского Центра Маршала по безопасности” - известной организации прикрытия для американских спецслужб, в 2012-2014 годах неоднократно светился на встречах с радикалами в Молдавии и Украине - именно в эти годы в странах случились перевороты. Является кадровым сотрудником военной разведки Министерства обороны США - РУМО. Регулярно собирает данные о ситуации в Иране и интересуется российской базой в Гюмри.

Перечислены и другие сотрудники посольства, которые, как утверждается, являются агентами тех или иных спецслужб США. При этом американские спецслужбисты кроме прикрытия дипломатов маскируются и используют в этих целях Агентство международного развития (USAID), Национальный демократический институт (NDI), фонд “Евразия”, Институт Открытое Общество (OSI, структура фонда Сороса), Американский университет Армении и Всемирный банк. Они используют даже “американские уголки” в Ереване, Ванадзоре, Гюмри и Капане.

Ведь на протяжении десятилетий USAID сотрудничало с ЦРУ и принимало участие в организации государственных переворотов - отмечается в обращении. Немцы открыто говорят о связях USAID с фондом Сороса, вместе эти структуры принимали участие в организации многих революций, в частности в Македонии. Но СМИ Армении об этом упорно молчат.

Но не молчит группа авторов обращения: “Американцы наглеют до такой степени, что готовятся выступить в качестве самостоятельной силы на наших предстоящих выборах. Для этого они контролируют деятельность таких наших организаций, как “Свободные демократы”, “Светлая Армения”, “Гражданский договор”, “Наследие”, “Армянское общенациональное движение”, “Республика”.

Через фонд “Открытое Общество - Армения” и Национальный фонд США в поддержку демократии (NED) увеличено финансирование целого ряда местных политических партий и общественных движений - и авторы приводят их внушительный список.

Фактически американцы имеют в стране и свои СМИ, которые тоже перечисляются. Кроме того, к выборам “Центр Медиа Инициатив”, финансируемый Агентством международного развития США, создает группы специально обученных блогеров для дискредитации армянских патриотов. Эти блогеры к тому же обучаются специальной тактике и снабжаются соответствующим оборудованием и средствами связи, которые позволяют им создавать независимую информационную сеть.

Идет обработка молодежи, большинство оппозиционеров и радикалов в страну возвращаются после обучения по приглашению в американских вузах. Для координации этих людей друг с другом даже создана специальная структура - Ассоциация выпускников американских образовательных программ.

“Мы знаем это точно по тому, откуда нам удалось получить эти сведения, - утверждается в обращении, - государственные органы это знают. Знают, но ничего не предпринимают. Поэтому к действию призываем народ Армении”. Лиана Минасян,

Ереван - Алматы