Столкновения сторонников Дилмы Руссефф с полицией проиcходят в эти дни в Сан­Паулу. Протестующие выступают против импичмента бывшего президента страны. На улицы выведена военизированная полиция, снабженная специальной техникой для подавления массовых беспорядков По данным канала Globo, столкновения происходят в центральной части крупнейшего бразильского города. Полиция применяет против участников беспорядков слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ в полицейских летят камни и даже самодельные бомбы.

Манифестанты перегородили мешками с мусором проезжую часть и подожгли их. Местный телеканал в прямом эфире продемонстрировал кадры, на которых видно, как группа людей в масках громит здание одного из банковских отделений. Акции сторонников Руссефф проходят в последние дни не только в Сан-Паулу, но и в Рио-де-Жанейро и в целом по всей Бразилии.

Накануне одна из таких манифестаций по всей стране также завершилась беспорядками. 10 человек были задержаны.

Как известно, в среду Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии 61 голосом против 20 поддержал отставку Руссефф. Ее должность занял Мишел Темер. В правительстве Руссефф 75-летний Темер занимал должность вице-президента, а в последние месяцы он был врио главы государства, так как Руссефф отстранили от власти еще в мае этого года.

Она покидает пост президента, однако ее не лишили права в течение ближайших восьми лет занимать государственные должности. Как ранее постановил глава Верховного суда Рикарду Левандовски, этот вопрос определяло отдельное голосование. За поражение Руссефф в правах проголосовали 42 сенатора, против - 36.

Ранее ее адвокат Эдуарду Кардозу сообщил, что еще предстоят две апелляции защиты Руссефф в Верховном суде страны, а затем не исключено обращение в международные судебные инстанции.

В первом своем выступлении в среду Темер пообещал провести реформы, которые позволят экономике страны вернуться на траекторию роста, и политическую стабильность. Чтобы проиллюстрировать последнее, он отправится за рубеж на саммит G20, где пройдет двусторонняя встреча с председателем Китая. Темер будет возглавлять страну до 31 декабря 2018 года. Он отказался считать себя “продуктом переворота” и дал понять, что действовать начнет в ближайшее время.

Своим приоритетом в первый год работы он назвал ограничение государственных расходов, привлечение инвестиций из-за рубежа, снижение безработицы и запуск пенсионной реформы.

Также он заявил, что не потерпит разделения голосов в своей коалиции. Во время выступления, которое транслировалось по ТВ, он выглядел обеспокоенным тем, что сенат оставил за Руссефф право занимать государственные должности. Темер подчеркнул, что это решение было принято без консультаций с его правительством.

Венесуэла в ответ на голосование в сенате Бразилии решила отозвать посла и объявила о замораживании отношений с этой страной. Боливия осудила “парламентский переворот” в Бразилии и также решила отозвать своего посла.

23 августа временно отстраненная от должности Руссефф заявила, что не собирается подавать в отставку.

Как отмечают многие независимые наблюдатели, уже полтора года в стране раскручивается крупнейший скандал, связанный с коррупцией в государственной нефтяной компании Petrobras. Антикоррупционное расследование превратилось в орудие борьбы за власть, а точнее - за лишение власти Партии трудящихся, левых, которые правят страной последние 13 лет.

Руссефф возглавляла совет директоров компании Petrobras с 2003 по 2010 год, когда и была допущена большая часть выявленных нарушений. Кроме того, глава государства с конца 1990-х годов является членом Партии трудящихся. При этом Руссефф отрицает, что знала о нарушениях.

Дилма Руссефф - преемница и однопартиец экс-президента Луиса Инасиу Лула да Силвы, главы страны с 2003 по 2011 год, а ныне одного из самых популярных политиков на левом фланге. 4 марта Лула да Силва был задержан полицией в рамках расследования дела о коррупции в Petrobras, что, впрочем, не помешало ему в середине апреля принять участие в митингах в поддержку своей преемницы. При этом тогда же более одного миллиона бразильцев вышли на митинги с требованием отставки Руссефф.

В 2011 году Руссефф стала первой женщиной-президентом в Бразилии. В 2014 году переизбралась на второй срок. Согласно бразильскому законодательству, срок полномочий главы государства составляет четыре года. Пост президента можно занимать не более двух сроков подряд. Следующие президентские выборы должны состояться в Бразилии в 2018 году. Искандер Исаев,

политолог