В субботу, 3 сентября, в Самарканде состоялись похороны первого президента Узбекистана Ислама Каримова, умершего на 79-м году жизни от инсульта. На траурной церемонии, проходившей в соответствии с мусульманскими обычаями, присутствовали официальные делегации из 17 стран, сообщает “Коммерсант”. В воскресенье доступ к могиле Ислама Каримова в историческом комплексе Шахи-Зинда был открыт для всех желающих. Накануне туда пускали только членов делегаций и узбекских официальных лиц. В стране объявлен трехдневный траур Основная траурная церемония, которой предшествовало прощание в родительском доме Ислама Каримова, началась в субботу после обеда у главной исторической достопримечательности Самарканда - мечети Тилля-Кори на площади Регистан. Муфтий Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов прочитал заупокойную молитву - джаназа-намаз. Присутствовало несколько тысяч мужчин (женщины не участвуют). Затем близкие родственники около двух километров несли на руках тело усопшего, завернутое в 21-метровый саван, к месту захоронения - на историческое кладбище Шахи-Зинда.

В этом комплексе (название в переводе означает “живой царь”) покоятся монархи и государственные деятели эпохи Тимуридов. Захоронения производились до 1977 года, так что для первого президента республики было сделано исключение. На кладбище Шахи-Зинда похоронены родители Ислама Каримова.

Церемония прощания с участием членов иностранных делегаций прошла в самаркандском доме приемов официальных делегаций “Форумлар мажмуаси”. Открыл ее премьер-министр Шавкат Мирзияев, напомнивший о первых этапах становления Узбекистана как независимого государства, о “вылазках экстремистов и террористов”, которые пытались дестабилизировать обстановку в стране. “Наш народ никогда не забудет примеры мужества, проявленные главой государства во имя сохранения независимости Узбекистана, мирной и спокойной жизни”, - сказал господин Мирзияев.

Затем слово получили иностранные гости. Большинство иностранных участников церемонии прощания составили премьер-министры и спикеры парламента. Президентов было трое - Туркмении (Гурбангулы Бердымухамедов), Таджикистана (Эмомали Рахмон) и Афганистана (Ашраф Гани). Первый, взяв слово, пообещал, что в Туркмении в честь Ислама Каримова будут названы площади и улицы, второй сообщил, что в годы независимости экономика Узбекистана выросла в шесть раз, а Ашраф Гани заметил, что Ислам Каримов “внес огромный вклад в восстановление мира и спокойствия в Афганистане”.

Как передает агентство AFP, в субботу на площадь Регистан и кладбище Шахи-Зинда пускали только по спецпропускам. Остальные жители города могли видеть только траурный кортеж. Из-за объявленного трехдневного траура в Самарканде не работают кафе, многие магазины и банки.

В воскресенье доступ к могиле Ислама Каримова был открыт для всех желающих. Жители Самарканда с самого утра приходили к этому утопающему в цветах месту, куда пускали организованными группами под присмотром милиционеров.

В сенате (верхняя палата парламента), а также во всех дипмиссиях и консульских учреждениях Узбекистана за рубежом открыты книги соболезнований. Правительственный портал проинформировал о решении “в месячный срок с учетом мнения населения, предприятий, организаций, учебных заведений и широкой общественности внести предложения по увековечению памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова”.

Что касается кандидатуры и. о. президента, то на сей счет статья 96 Конституции страны гласит: “При невозможности исполнения действующим президентом Республики Узбекистан своих обязанностей его обязанности и полномочия временно возлагаются на председателя сената Олий Мажлиса (парламента. - “Ъ”)”. Сейчас эту должность занимает Нигматилла Юлдашев. Выборы следующего главы государства должны быть проведены в течение трех месяцев. Баллотироваться на пост президента могут граждане Узбекистана не моложе 35 лет, свободно владеющие государственным языком и постоянно живущие в стране в течение не менее десяти лет. Власти Узбекистана официально сообщили о смерти 78-летнего президента Ислама Каримова лишь в минувшую пятницу, 2 сентября, тем самым положив конец циркулировавшим несколько дней слухам о состоянии здоровья и о кончине лидера. Ислам Каримов возглавлял республику в течение 27 лет - еще с тех времен, когда она входила в состав СССР. Вся 25-летняя история независимого Узбекистана ассоциируется в первую очередь с ним, и ранее о проблемах со здоровьем главы государства публично не объявляли.

Тем не менее 27 августа узбекские СМИ выступили с беспрецедентным сообщением: Ислам Каримов госпитализирован. Это стало косвенным признаком того, что положение критическое. Тем более что сообщение было сделано в канун 25-летия независимости страны (1 сентября) - главного национального праздника Узбекистана. Уже в начале текущей недели младшая дочь главы государства Лола подтвердила на своей странице в соцсетях, что отец перенес кровоизлияние в мозг. “Он госпитализирован и находится в реанимационном отделении”, - сообщила тогда госпожа Каримова, попросив соотечественников уважать право семьи на личную жизнь.

Несмотря на то, что официально состояние президента называлось “стабильным”, в течение недели в СМИ появлялись слухи о его кончине, а затем о подготовке города Самарканда к траурной церемонии. События стали развиваться стремительно в пятницу утром. Сначала со знаковым заявлением выступило правительство, сообщив о том, что президент находится в “критическом состоянии”. “Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что за минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение, и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое”, - говорилось в сообщении. Затем о кончине лидера сообщило со ссылкой на “три дипломатических источника” агентство Reuters, однако еще в середине дня правительство Узбекистана от каких-либо комментариев по этой теме отказывалось.

Днем соболезнования в связи с кончиной президента Узбекистана неожиданно принес премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. “Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался. Пусть Аллах упокоит его душу. От лица Турецкой Республики выражаю народу Узбекистана глубокие соболезнования”, - заявил он на заседании правительства Турции, которое транслируется в прямом телеэфире. Несколькими часами позже эту информацию подтвердили и в Ташкенте.

Наиболее вероятным претендентом на пост главы государства называют премьер-министра Шавката Мирзияева, среди возможных преемников также фигурируют имена первого вице-премьера Рустама Азимова и руководителя главной спецслужбы страны (Службы национальной безопасности) Рустама Иноятова.