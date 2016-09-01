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Раздел Сирии Мир

В The Wall Street Journal опубликована статья о возможном разделе территории Сирии

Обозреватель The Wall Street Journal Брет Стивенс опубликовал статью о возможности урегулирования конфликта в Сирии при помощи разделения страны на несколько частей. По мнению Стивенса, такая мера сможет восстановить мир на продолжительный срок в то время, как все предыдущие мирные инициативы можно считать неудачными

 

США и Россия пытаются договориться о перемирии в Сирии и терпят крах одна за другой на этом пути. Поскольку американский президент находится в статусе “хромой утки” (8 ноября в США будет избран новый президент), неудивительно, что у американской стороны кончились идеи. За последние пять лет было предпринято 17 основных мирных инициатив по Сирии, и ни одна из них не принесла очевидных результатов. В итоге - почти пять миллионов беженцев, около восьми миллионов внутренне перемещенных лиц и 400 тысяч убитых сирийцев. И никакого прогресса.
Автор статьи считает, что президент Обама уже не верит в результативность переговоров. Однако сирийский вопрос придется решать и следующему президенту США. Стивен предлагает свою стратегию урегулирования кризиса, сделав важный шаг - при решении этой задачи необходимо отказаться от базового принципа, что Сирия должна остаться единым государством. По мнению журналиста, отказавшись от подхода “победа или смерть”, можно получить гораздо больше альтернатив и вдохнуть жизнь в предпринимаемые дипломатические усилия России и США.
В будущем неделимость сирийской территории может обойтись еще большими человеческими жертвами. Стивенс задает вопрос: сколько человек должно погибнуть прежде, чем защитники нынешнего курса по Сирии признают свою неправоту?
Вариант территориального раздела Сирии от Стивенса выглядит следующим образом. На средиземноморском побережье Сирии находится будущее государство алавитов, способное обеспечить политическое выживание династии Асадов. Гарантом безопасности этой территории будет Россия. Курдская территория САР присоединится к Иракскому Курдистану - такое образование не может понравиться Турции, но эту зону может защищать американская авиация, благодаря которой курдская территория станет убежищем для мирных жителей. Вся остальная территория Сирии сможет стать безопасной только при условии решительного вмешательства НАТО, считает автор статьи.
Необходимо будет выгнать с этой земли террористов “Исламского государства”. Свободная сирийская армия должна освободить Алеппо и дойти до Дамаска, а также совместно с Саудовской Аравией, Египтом и ОАЭ создать совместный “стабилизационный контингент”, пишет Стивенс.
Автор напоминает, что мир уже сталкивался с похожим конфликтом в девяностые годы прошлого века - это был конфликт на Балканах, когда США, даже не получив одобрения ООН, достигли “серьезных политических результатов”. По мнению Стивенса, бывшая Югославия, раздробленная на семь разных государств, может стать прообразом внешнеполитического решения по Сирии для следующего президента США.
Utro.ro напоминает в связи с этим, что участие НАТО в разрешении балканского кризиса в 1999 году запомнилось мировой общественности бомбардировками объектов по всей территории Югославии. Эксперты отмечают совпадение начала этой войны с некоторыми внутриполитическими событиями в США, в частности персональными проблемами президента Клинтона. Скандал с Моникой Левински вылился в попытку импичмента президента Билла Клинтона. До сих пор популярно мнение, что война в Югославии стала отвлекающим маневром для американской аудитории - Клинтон мог использовать военную мощь США для решения своих персональных проблем. Эта интрига хорошо описана в фильме “Хвост виляет собакой”, вышедшем на экраны в 1997 году еще до югославской кампании НАТО. По сценарию фильма президент США устраивает виртуальную военную операцию по спасению беженцев в Албании с целью отвлечь внимание избирателей от своей личной жизни.
Возможен ли балканский вариант для Сирии - решать следующему президенту США. И велика вероятность, что фамилия этого президента снова будет Клинтон.

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Просмотрено: 38 раз Просмотров: 38 опубликовал: Ruslan Сегодня, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
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