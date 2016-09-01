На днях в китайском городе Ханчжоу завершился саммит “Большой двадцатки”, во время которого произошло очень знаменательное событие, на которое большинство мировых СМИ обратили явно недостаточное внимание. А произошло следующее: Китай предложил миру новую модель управления мировой экономикой. Основные параметры этой модели содержатся в документе под названием “Ханчжоуский консенсус” Конечно же, формально на встрече в Ханчжоу ничего экстраординарного не произошло. СМИ сообщают, что мировые лидеры обсудили между собой наиболее острые проблемы, но не говорят, какие практические меры были выработаны. Скажем, в ходе различных встреч Олланд, Меркель, Обама и Путин обсуждали Украину и Сирию. Но по факту создается впечатление, что все останется по-прежнему, ни до чего конкретно не договорились, и каждое государство продолжит проводить свою линию.

То же самое можно сказать и про проблемы мировой экономики. Мол, встретились, поговорили и разъехались. Именно поэтому саммит G20 в массовом сознании ассоциируется с неким “элитным клубом”, а не с органом, принимающим принципиальные решения. Но на этот раз, как сообщают китайские источники, “благодаря усилиям Китая на саммите в Ханчжоу на важное место в рамках глобальной макрополитики впервые были поставлены вопросы развития, впервые был разработан план действий по реализации плана продолжительного развития до 2030 года”.

То есть, надо полагать, раньше мировые лидеры встречались исключительно, чтобы поболтать, а вот в Китае начали заниматься делом. Учитывая традиционную для китайских СМИ сдержанность в формулировках, можно сделать вывод о том, что Китай готовит принципиально новую модель мироустройства. Нынешняя модель основана на безудержном росте потребления в богатых странах и игнорировании сотен миллионов человек в бедных странах, фактически исключенных из мировой экономики. Для возобновления роста необходимо создать потребительский спрос в Африке, беднейших странах Азии и Латинской Америки. Но это значит, что надо снизить неравенство между разными частями света и отказаться от старой модели.

Новая экономика должна быть основана не на росте потребления, а на обеспечении всех людей необходимым. Это предполагает энерго- и ресурсосбережение, перенос мотивации к труду с потребностей на способности человека.

Нынешняя модель держится на долларе, и в основе ее лежит именно неравенство. Причем наиболее успешные государства не столько производят сами, сколько участвуют в перераспределении результатов чужого труда и чужих ресурсов. Изменить систему можно, только отказавшись от доллара.

Несложно догадаться, что новой мировой валютой Китай видит свой юань. Кстати, на обороте купюры в один юань изображено озеро Сиху, находящееся в центре города Ханчжоу. Можно сказать, что место проведения G20 китайцами было выбрано не случайно. Специалисты говорят, что в изображении на купюре есть символ единения неба, земли и человека. Это в корне отличается от откровенно масонских символов на обороте доллара на фоне паутины, как можно предположить, окутывающей мир.

Единственно, вряд ли можно согласиться с авторами концепции, что все мировые лидеры с пониманием отнеслись к инициативам Китая. Отказаться от основы своего благосостояния США и страны Европы явно не захотят.

Тем не менее Китаем сделана серьезная попытка потеснить страны Запада в управлении мировой экономикой. “Контрольные пакеты” в ключевых международных финансовых организациях принадлежат США и Евросоюзу. Если говорить про валюты, то везде ходят доллар, евро, фунт стерлингов, иена. Лишь недавно было принято решение о включении юаня в список мировых резервных валют.

И вот в Ханчжоу Китай попытался пересмотреть систему управления глобальной экономикой, допустить к этому процессу развивающиеся страны. В G20 входят 19 государств и ЕС, а на саммите было представлено 77 стран. Китай - страна-председатель объединения, она имеет право приглашать другие государства. Этим правом КНР воспользовалась максимально, чтобы иметь большую поддержку своим инициативам.

Тут нелишне напомнить о том, что Китай уже создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, фонд “Шелкового пути”. Это практические дела. И этот новый банк по основным фондам уже превосходит Азиатский банк реконструкции и развития. И, невзирая на то, примут другие государства его планы или нет, Китай уже осуществляет свою экономическую программу, постепенно отказываясь от основной идеи Дэн Сяопина “не высовываться”, и это наглядно было видно на саммите “Большой двадцатки” в Ханчжоу. Искандер Исаев, политолог