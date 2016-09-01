Когда выйдет этот номер “НП”, в Братиславе откроется саммит Евросоюза, который обещает быть увлекательным. На фоне отсутствия единства мнений о путях разрешения кризиса с беженцами в дискуссии, явно расшатывающей ЕС, намечается новый этап, который, вероятно, будет походить на схватку между разными идеологиями, которые сегодня борются в Европе Желание хоть как-то противостоять диктату Брюсселя демонстрируют многие европейские политики, но дальше всех на этом пути пошел венгерский премьер Виктор Орбан. Он открыто насмехается над сакральным текстом Лиссабонского договора и бесцеремонно заявляет, что будет поступать не в интересах этой священной хартии, а в интересах народа Венгрии. Это является в нынешнем Евросоюзе чуть ли не политической ересью.

Мало того, Орбан не может принять ценности мультикультурализма. Он давно и упорно утверждает, что мигранты с Ближнего Востока представляют угрозу для христианской Европы. По его мнению, наплыв мигрантов изменит Европу навсегда, и она уже никогда не будет прежней. “Более высокая рождаемость среди мусульман будет означать, что Европу мы больше не узнаем”, - говорит венгерский премьер.

На минувшей неделе во вторник Орбан снова выступил в парламенте Венгрии, раскритиковал ЕС и предсказал, что “скоро мощная миграционная волна из Африки накроет Европу, а заборы, построенные Венгрией на южных границах с Сербией и Хорватией для остановки потока мигрантов, являются доказательством бессилия Брюсселя”. Глава правительства Венгрии вновь выступил с призывом, от которого у брюссельских чиновников наверняка возникли бурные эмоции: он призвал решать вопросы мигрантов на национальном уровне. Сразу возникает вопрос: а зачем тогда Евросоюз? Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов к обструкции в Брюсселе

Чтобы дать понять, что он не шутит, Орбан учредил офис для оказания помощи преследуемым христианам. Возмущению хранителей европейских ценностей из Брюсселя не было предела, и их желание заняться очисткой ЕС от ереси “орбанизма” только окрепло.

На этот раз главным ревнителем чистоты “мультикультурализма” выступил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Этот закаленный борец за переформатирование Европы в среду дал интервью немецкой “Ди Вельт”, в которой обозначил направления борьбы с Орбаном.

С твердостью несгибаемого “мультикультуралиста” Ассельборн заявил: “Тот, кто, как в Венгрии, строит заборы против беженцев... Тот, кто нарушает свободу прессы и юстиции, должен быть временно или навсегда исключен из ЕС. Это единственная возможность сохранить единство ЕС и его ценности... Венгрия находится уже недалеко от стрельбы по беженцам. И внутренняя политика Виктора Орбана тоже не позволяет ему далее оставаться в ЕС. Если бы вопрос о вступлении Венгрии в ЕС стоял сегодня, то у нее не было бы никаких шансов быть принятой. Это бы повредило авторитету Европы во всем мире... Типы вроде Орбана заварили кашу, при которой ЕС притязает на защиту главных ценностей в мире, но у себя не способен эти ценности соблюдать. И это в стране, из которой в 1956 году сотни тысяч граждан бежали от Советов в Европу!”

После такого приговора Виктору Орбану министр иностранных дел Люксембурга потребовал изменить договор о Европейском союзе, чтобы облегчить исключение из Союза еретиков. “Надо кончать с консенсусом в вопросе об исключении из ЕС”, - заявил люксембургский министр.

Сложно сказать, испугается ли Виктор Орбан предстоящей схватки. Очень может быть, что не испугается. Ведь такие угрозы в его адрес поступают не впервые. Год назад глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Венгрия будет исключена из Европейского союза в случае если в стране введут смертную казнь. Тогда В. Орбан не стал настаивать на введении смертной казни, но и полностью от этой идеи не отказался. “Каждая страна ЕС должна иметь возможность сама решать, вводить ли смертную казнь”, - заявил он, отложив вопрос на будущее.

Однако все это - внутренние игры Евросоюза. Одним из главных раздражителей для брюссельских инквизиторов является плодотворный диалог В. Орбана с В. Путиным. Они регулярно встречаются, а результатом этих встреч становятся взаимовыгодные договоренности. Заключен контракт на достройку АЭС “Пакш”, на что Россия предоставляет Венгрии кредит в размере почти 50 процентов от стоимости строительства. Орбан даже назвал эту сделку “соглашением номер один нашего столетия”.

Продлено соглашение с “Газпромом” на поставку газа до 2019 года, подписан ряд других контрактов.

На фоне выхода из ЕС Великобритании обструкция Венгрии могла бы послужить дальнейшему процессу развала союза, что в Брюсселе наверняка понимают. Тем не менее, саммита в Брюсселе ожидают с большим интересом.