ТРАМП И КЛИНТОН

БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ РЯДЫШКОМ
Подробнее >>>
НЕ ПЬЮТ! ЛЕЧАТСЯ!

АМЕРИКАНСКИМ АТЛЕТАМ ДОПИНГ ПОЛЕЗЕН
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



ЕС и изгнание “бесов” Мир

Когда выйдет этот номер “НП”, в Братиславе откроется саммит Евросоюза, который обещает быть увлекательным. На фоне отсутствия единства мнений о путях разрешения кризиса с беженцами в дискуссии, явно расшатывающей ЕС, намечается новый этап, который, вероятно, будет походить на схватку между разными идеологиями, которые сегодня борются в Европе

 

Желание хоть как-то противостоять диктату Брюсселя демонстрируют многие европейские политики, но дальше всех на этом пути пошел венгерский премьер Виктор Орбан. Он открыто насмехается над сакральным текстом Лиссабонского договора и бесцеремонно заявляет, что будет поступать не в интересах этой священной хартии, а в интересах народа Венгрии. Это является в нынешнем Евросоюзе чуть ли не политической ересью.
Мало того, Орбан не может принять ценности мультикультурализма. Он давно и упорно утверждает, что мигранты с Ближнего Востока представляют угрозу для христианской Европы. По его мнению, наплыв мигрантов изменит Европу навсегда, и она уже никогда не будет прежней. “Более высокая рождаемость среди мусульман будет означать, что Европу мы больше не узнаем”, - говорит венгерский премьер.
На минувшей неделе во вторник Орбан снова выступил в парламенте Венгрии, раскритиковал ЕС и предсказал, что “скоро мощная миграционная волна из Африки накроет Европу, а заборы, построенные Венгрией на южных границах с Сербией и Хорватией для остановки потока мигрантов, являются доказательством бессилия Брюсселя”. Глава правительства Венгрии вновь выступил с призывом, от которого у брюссельских чиновников наверняка возникли бурные эмоции: он призвал решать вопросы мигрантов на национальном уровне. Сразу возникает вопрос: а зачем тогда Евросоюз?

alt

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов к обструкции в Брюсселе

Чтобы дать понять, что он не шутит, Орбан учредил офис для оказания помощи преследуемым христианам. Возмущению хранителей европейских ценностей из Брюсселя не было предела, и их желание заняться очисткой ЕС от ереси “орбанизма” только окрепло.
На этот раз главным ревнителем чистоты “мультикультурализма” выступил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Этот закаленный борец за переформатирование Европы в среду дал интервью немецкой “Ди Вельт”, в которой обозначил направления борьбы с Орбаном.
С твердостью несгибаемого “мультикультуралиста” Ассельборн заявил: “Тот, кто, как в Венгрии, строит заборы против беженцев... Тот, кто нарушает свободу прессы и юстиции, должен быть временно или навсегда исключен из ЕС. Это единственная возможность сохранить единство ЕС и его ценности... Венгрия находится уже недалеко от стрельбы по беженцам. И внутренняя политика Виктора Орбана тоже не позволяет ему далее оставаться в ЕС. Если бы вопрос о вступлении Венгрии в ЕС стоял сегодня, то у нее не было бы никаких шансов быть принятой. Это бы повредило авторитету Европы во всем мире... Типы вроде Орбана заварили кашу, при которой ЕС притязает на защиту главных ценностей в мире, но у себя не способен эти ценности соблюдать. И это в стране, из которой в 1956 году сотни тысяч граждан бежали от Советов в Европу!”
После такого приговора Виктору Орбану министр иностранных дел Люксембурга потребовал изменить договор о Европейском союзе, чтобы облегчить исключение из Союза еретиков. “Надо кончать с консенсусом в вопросе об исключении из ЕС”, - заявил люксембургский министр.
Сложно сказать, испугается ли Виктор Орбан предстоящей схватки. Очень может быть, что не испугается. Ведь такие угрозы в его адрес поступают не впервые. Год назад глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Венгрия будет исключена из Европейского союза в случае если в стране введут смертную казнь. Тогда В. Орбан не стал настаивать на введении смертной казни, но и полностью от этой идеи не отказался. “Каждая страна ЕС должна иметь возможность сама решать, вводить ли смертную казнь”, - заявил он, отложив вопрос на будущее.
Однако все это - внутренние игры Евросоюза. Одним из главных раздражителей для брюссельских инквизиторов является плодотворный диалог В. Орбана с В. Путиным. Они регулярно встречаются, а результатом этих встреч становятся взаимовыгодные договоренности. Заключен контракт на достройку АЭС “Пакш”, на что Россия предоставляет Венгрии кредит в размере почти 50 процентов от стоимости строительства. Орбан даже назвал эту сделку “соглашением номер один нашего столетия”.
Продлено соглашение с “Газпромом” на поставку газа до 2019 года, подписан ряд других контрактов.
На фоне выхода из ЕС Великобритании обструкция Венгрии могла бы послужить дальнейшему процессу развала союза, что в Брюсселе наверняка понимают. Тем не менее, саммита в Брюсселе ожидают с большим интересом.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 19 раз Просмотров: 19 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (102)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390