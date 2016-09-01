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Игры на суше и на море Мир

В эти дни в Юго-Восточной Азии проходят совместные российско-китайские учения. И в тот момент, когда российские и китайские моряки совместно отрабатывают высадку десанта, в Пекин прибыл на этой неделе премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. На переговорах главы правительств двух стран пообещали урегулировать разногласия из-за спорных островов на основе консенсуса

 

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Столкнувшись с жесткой критикой США и некоторых соседей, КНР хочет смягчить напряженность в регионе. Но этому, однако, не очень способствуют комментарии китайских СМИ о полной интеграции военных Китая и России. В Токио опасаются, как бы тренировки не помогли территориальной экспансии КНР.
Китай и Вьетнам должны работать сообща, чтобы поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море (ЮКМ) и контролировать конфликты, сказал гостю премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Вьетнамец отвечал в том же ключе. Морские проблемы должны улаживаться мирным путем на основе равенства и взаимного уважения.
Словом, стороны демонстрировали доброжелательность и готовность к компромиссу. Но реальность состоит в том, что Китай претендует почти на всю акваторию Южно-Китайского моря. Учитывая это, как передает агентство Reuters, Вьетнам без шума укрепляет свои вооруженные силы. Его цель - защитить свою эксклюзивную экономическую зону шириной 200 морских миль.
На этом фоне согласие России провести совместные с Китаем учения “Морское взаимодействие-2016” выглядит как демонстрация поддержки Китая, пишет Financial Times. Россия и Китай оказывают друг другу политическую поддержку по некоторым спорным международным вопросам. Правда, маневры могут помешать углублению связей России с такими странами, как Вьетнам.
Тем не менее, гласит рупор лондонского Сити, Кремль считает, что солидарность с Китаем по ЮКМ поможет противостоять интервенциям США в сферы влияния других стран.
Западные наблюдатели отмечают, что в маневрах участвуют от обоих флотов корабли, подводные лодки, самолеты и вертолеты, базирующиеся на кораблях, защищенные броней амфибии, морские пехотинцы. В более мажорных тонах рассказывает о них центральный орган КПК “Жэньминь жибао”. Значение и роль маневров значительно возросли, пишет газета. Во-первых, они приближены к характеру реальных боевых действий. Во-вторых, используются новые виды вооружений и информационные технологии. Это расширяет сотрудничество Китая и России в противостоянии различным вызовам в сфере безопасности. Весь процесс тренировок ведет к полной интеграции военных сил Китая и России, делает вывод автор статьи доктор Академии военных наук Се Юнлян.
Пань Синьмао, сотрудник отдела военной теории академии армии КНР, акцентировал внимание на том, что во время учений проводятся противолодочные и десантные операции. Кроме того, район учений “чувствительный” - Пань имеет в виду споры об островах.
Получается, Москва действительно встала на сторону Китая в этом конфликте? Но, как отмечается в китайской прессе, о совместных маневрах стало известно в то время, когда председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что “наши страны должны усилить сотрудничество в защите суверенитета друг друга”. Заявление это относилось к обоим государствам. Но нужно иметь в виду, что с точки зрения Китая суверенитет над Южно-Китайским морем принадлежит только ему.
То, что Россия поддержала Китай в этом вопросе, свидетельствует о сближении двух стран. Особенность этого курса состоит в том, что в отношениях с Западом Россия энергично разыгрывает китайский козырь, а Китай - российский. При этом целый ряд экспертов в обеих странах расценивают маневры как шаг к созданию если не формального, то фактического российско-китайского альянса.
Тем не менее формальный союз между Россией и Китаем остается в области гипотез. Все-таки ни одна из сторон не заинтересована доводить дело до настоящего военного союза, который предполагал бы и военные обязательства.
Взаимная поддержка России и Китая носит больше символический характер. Москва согласилась на маневры, высказалась против вмешательства в споры в ЮКМ внешних сил. А Китай поддерживает Россию в украинском кризисе, выступает против антироссийских санкций Запада.
Впрочем, в Японии считают учения отнюдь не символическим жестом со стороны России. Как отмечает газета Japan Times, высадка десанта на островах - это тренировка для китайцев перед возможным захватом островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся пока под контролем Токио.

 

Искандер Исаев, политолог

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Просмотрено: 10 раз Просмотров: 10 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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