Мадина Меирманова

Исполняющим обязанности президента Узбекистана ожидаемо стал премьер-министр страны Шавкат Мирзияев (по другой транскрипции его фамилия звучит Мирзиёев). Он один из влиятельнейших политиков страны. Впрочем, политическая колода Узбекистана состоит не просто из личностей, а из “клановых властителей”. А Мирзияев - это не только ближайший сподвижник почившего первого президента Каримова, но и представитель самаркандского - каримовского - клана. Чем силен этот клан и каковы его перспективы на политическом олимпе самой густонаселенной страны Центральной Азии? В Ташкенте официально началось выдвижение кандидатов на освободившийся президентский пост. Появились первые претенденты. Первого - Шавката Мирзияева - выдвинуло движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана. Второго - Сарвара Отамурадова - выдвинула демократическая партия Узбекистана “Миллий тикланиш” (“Национальное возрождение”). Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) выдвинула председателя партии Хотамжона Кетмонова. (Фракция НДПУ в парламенте имеет 27 мандатов из 150 мест. На прошлых президентских выборах в марте 2015 года Кетмонов набрал 2,92 процента голосов. В марте 2015 года партия объявила себя оппозиционной парламентскому большинству - Либерально-демократической партии Узбекистана (52 места в парламенте) и Демократической партии Узбекистана (36 мест). Четвертый кандидат - Наримон Умаров - от социально-демократической партии Узбекистана “Адолат” (“Справедливость”).

43-летний Отамурадов последние шесть лет - депутат парламента, заместитель спикера Олий Мажлиса. До этого работал при Минфине страны.

47-летний Кетмонов много лет трудился в мэрии Ферганской области, а затем 9 лет работал в должности заместителя хокима Андижанской области по связям с общественностью и религиозными организациями. Последние два года он возглавлял партию и был депутатом парламента в Олий Мажлисе, так же, как и Отамурадов, является спикером палаты.

А вот 58-летний Мирзияев личность более интересная. И не только потому, что последние годы он возглавлял правительство страны. Шавкат Мирзияев

Начать с того, что его в Узбекистане считают едва ли не правой рукой ушедшего Ислама Каримова. Причина таких оценок - его деятельность хокимом Самаркандской области. А как считают наблюдатели, во главе этой области (родины самого первого президента) Каримов ставил только своих доверенных лиц. “Мирзияев у Каримова появился еще в 1996 году, когда был назначен хокимом в Джизаке. В 2001 году Мирзияев сменил Эркина Рузиева, бывшего хокима Ташкентской области, на “самаркандском троне”. Пройдя “обкатку” в двух областях в качестве их руководителей, Мирзияев не стал ни министром сельского хозяйства, ни заместителем премьер-министра, а сразу самим премьером. Удивительный взлет!” - писал несколько лет портал centrasia.ru. Впрочем, появление Мирзияева на высоких должностях многие оправдывают еще и тем, что он, по информации некоторых источников ЦентрАзии, является дальним родственником Каримова.

При этом отмечается, что Мирзияев “жесткий, беспощадный и властолюбивый” человек, имеющий поддержку представителей “самаркандского клана”, сидящих в Ташкенте.

К слову, считается, что “самаркандский клан” перестал быть фаворитом в конце 1990-х годов в связи с действиями его лидера Исмаила Джурабекова. Джурабеков сыграл большую роль в подъеме земляка Каримова по карьерной лестнице еще в 80-е годы. Как пишет Усман Хакназаров на портале ladno.ru, благодаря усилиям Исмаила Джурабекова Ислам Каримов сначала стал главным инженером Ташсельмаша, а потом перешел на работу в Госплан, далее стал министром финансов, первым секретарем Кашкадарьинского обкома. Однако Исмаил Джурабеков стал слишком сильной фигурой, как ходили слухи, именно он стоял за взрывами бомб в Ташкенте в феврале 1999 года - вскоре после этого его уволили с должности министра сельского хозяйства и отправили на пенсию. Вскоре все же Джурабеков вернулся в правительство и работал там до 2004 года.

Именно этот случай стал причиной того, что связь Каримова с самаркандским кланом пошатнулась - во власти появились представители другого, ташкентского, клана. Однако вместе с этим должность премьер-министра ушла в руки именно самаркандца Мирзияева. Но в последние годы в отставке оказался бывший глава МВД Баходыр Матлюбов, отправленный в декабре 2013 года на пенсию. Еще один самаркандец - Закир Алматов, который также занимал должность главы МВД, был снят с должности еще в 2005 году после событий в Андижане. Интересно, что, несмотря на лишение должности, Алматов продолжал играть немаловажную роль в теневом бизнесе самаркандского клана. По данным портала “Радио Свобода” (в узбекской версии “Озодлик радиоси”), он поддерживал связь с Хусаном Зиямухаммедовым, известным в преступном мире как Хусан Московский и контролировавшим экспорт сельхозпродукции, в частности фруктов из Узбекистана в Россию. Согласно источникам “Озодлик”, по причине “сотрудничества со следственными органами и полного возмещения ущерба, нанесенного государству”, следственные действия в отношении Зиямухаммедова были прекращены.

По словам неофициальных источников “Озодлик”, Зиямухаммедов, который выполнял роль представителя известного вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна) в Узбекистане, долгие годы состоял в хороших отношениях с Алматовым и выполнял роль связующего звена между министром и воровским миром.

Несмотря на заметное снижение политического влияния “самаркандских”, они по-прежнему остаются первым кланом по владению бизнес-активами. Основа благополучия самаркандского клана - сельское хозяйство, которое дает едва ли не половину доходов страны: хлопок и зерно. Кроме того, представители этого клана (в частности, семья Каримова) держат под контролем рынок телекоммуникаций, энергетику, контролируют добычу золота и нефти.

Итак, Мирзияев. На родине у него неоднозначная репутация. За годы работы на должности губернатора Джизакской области (1996-2001 годы) сообщалось о том, что он применил рукоприкладство по отношению к одному фермеру, который осмелился пожаловаться на условия жизни в области. (Сменившего его на этой должности Убайдуллу Яманкулова, в конце концов, увезли в наручниках на вертолете после поступления многочисленных жалоб на то, что тот избивал избирателей и возглавлял местную бригаду молодчиков.)

А вот еще несколько интересных сообщений о роли Мирзияева и всего самаркандского клана в политико-экономической жизни Узбекистана. Впрочем, теперь некоторые наблюдатели именуют клан “группой Мирзияева”. И вновь на поверхность “всплывает” бизнесмен Хусан Зиямухаммедов. Кстати, он - производитель водки под названием “Необыкновенная”. Самого Хусана в народе тоже называют “необыкновенным”. По данным порталов ЦентрАзия и “Озодлик”, Хусан финансирует зарубежные поездки членов группы, “организовывает встречи заинтересованных лиц из разных слоев общества”.

Судя по всему, не только русской. Портал приводит случай, что Хусан в компании начальника управления контрразведки СНБ Алишера Усманова однажды встречал в аэропорту Ташкента Алманбека Янапиева - киргизского преступного авторитета, контролировавшего наркотрафик южного региона Кыргызстана. Группа Мирзияева контролировала УВД Ташкента и СНБ. По “наводке” Мирзияева и задержанного на несколько дней за неуплату налогов и контрабанду Хусана был задержан зампред Службы национальной безопасности Узбекистана генерал Хает Шарифходжаев. Полковник Шарифхoджаев, бывший в свое время начальником службы безопасности Совета по национальной безопасности при президенте Республики Узбекистан, контролировал контрабанду на узбекско-казахстанской границе. Его сотоварищами также контролировался малый и средний бизнес в Узбекистане. После того, как Шарифходжаев был устранен, его функции перешли другому зампреду СНБ - Шухрату Гулямову (Гуломову), человеку из команды Мирзияева.

На днях появилась новость, что заместителя премьер-министра, министра внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейха Сейфа бен Заед аль-Нахаяна, посетившего Узбекистан, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Ислама Каримова и принять участие в траурной церемонии возле его могилы, в аэропорту встречал не глава узбекского МВД Адхам Ахмедбаев и не глава МИД Абдулазиз Камилов, как это предусматривается протоколом (или их заместители), а “сам председатель Службы национальной безопасности Рустам Иноятов, считающийся наиболее могущественным человеком страны”. “И это можно расценивать как определенный знак”, - пишет ЦентрАзия. “По мнению наблюдателей, знакомых с особенностями узбекской политической кухни, таким образом Иноятов доходчиво демонстрирует, кто здесь главный. А потому, считает источник ЦентрАзия, “положение Шавката Мирзияева, несмотря на то, что его сделали временно исполняющим обязанности президента, причем явно по согласованию с Иноятовым, остается весьма шатким”. Впрочем, в последнее время Иноятов все больше замечен в поддержке представителей самаркандского клана. Вполне возможно, что он сделал свою ставку в нынешнем политическом пасьянсе.

Впрочем, в Узбекистане есть еще одна весьма влиятельная сила - контролирующий большую часть промышленности и финансовых потоков ташкентский клан. Но более подробно о нем и его кандидатах на власть “НП” расскажет в следующих номерах.