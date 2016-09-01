ХЛЕБНЫЙ АВОСЬ

НЕВОСТРЕБОВАННОЕ ЗЕРНО КАЗАХСТАНА
Подробнее >>>
НЕРУКОПОЖАТИЕ

СКАНДАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ В АКТОБЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Узбекский пасьянс: короли и тузы по-самаркандски Мир

Мадина Меирманова
Исполняющим обязанности президента Узбекистана ожидаемо стал премьер-министр страны Шавкат Мирзияев (по другой транскрипции его фамилия звучит Мирзиёев). Он один из влиятельнейших политиков страны. Впрочем, политическая колода Узбекистана состоит не просто из личностей, а из “клановых властителей”. А Мирзияев - это не только ближайший сподвижник почившего первого президента Каримова, но и представитель самаркандского - каримовского - клана. Чем силен этот клан и каковы его перспективы на политическом олимпе самой густонаселенной страны Центральной Азии?

 

В Ташкенте официально началось выдвижение кандидатов на освободившийся президентский пост. Появились первые претенденты. Первого - Шавката Мирзияева - выдвинуло движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана. Второго - Сарвара Отамурадова - выдвинула демократическая партия Узбекистана “Миллий тикланиш” (“Национальное возрождение”). Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) выдвинула председателя партии Хотамжона Кетмонова. (Фракция НДПУ в парламенте имеет 27 мандатов из 150 мест. На прошлых президентских выборах в марте 2015 года Кетмонов набрал 2,92 процента голосов. В марте 2015 года партия объявила себя оппозиционной парламентскому большинству - Либерально-демократической партии Узбекистана (52 места в парламенте) и Демократической партии Узбекистана (36 мест). Четвертый кандидат - Наримон Умаров - от социально-демократической партии Узбекистана “Адолат” (“Справедливость”).
43-летний Отамурадов последние шесть лет - депутат парламента, заместитель спикера Олий Мажлиса. До этого работал при Минфине страны.
47-летний Кетмонов много лет трудился в мэрии Ферганской области, а затем 9 лет работал в должности заместителя хокима Андижанской области по связям с общественностью и религиозными организациями. Последние два года он возглавлял партию и был депутатом парламента в Олий Мажлисе, так же, как и Отамурадов, является спикером палаты.
А вот 58-летний Мирзияев личность более интересная. И не только потому, что последние годы он возглавлял правительство страны.

alt

Шавкат Мирзияев

 

Начать с того, что его в Узбекистане считают едва ли не правой рукой ушедшего Ислама Каримова. Причина таких оценок - его деятельность хокимом Самаркандской области. А как считают наблюдатели, во главе этой области (родины самого первого президента) Каримов ставил только своих доверенных лиц. “Мирзияев у Каримова появился еще в 1996 году, когда был назначен хокимом в Джизаке. В 2001 году Мирзияев сменил Эркина Рузиева, бывшего хокима Ташкентской области, на “самаркандском троне”. Пройдя “обкатку” в двух областях в качестве их руководителей, Мирзияев не стал ни министром сельского хозяйства, ни заместителем премьер-министра, а сразу самим премьером. Удивительный взлет!” - писал несколько лет портал centrasia.ru. Впрочем, появление Мирзияева на высоких должностях многие оправдывают еще и тем, что он, по информации некоторых источников ЦентрАзии, является дальним родственником Каримова.
При этом отмечается, что Мирзияев “жесткий, беспощадный и властолюбивый” человек, имеющий поддержку представителей “самаркандского клана”, сидящих в Ташкенте.
К слову, считается, что “самаркандский клан” перестал быть фаворитом в конце 1990-х годов в связи с действиями его лидера Исмаила Джурабекова. Джурабеков сыграл большую роль в подъеме земляка Каримова по карьерной лестнице еще в 80-е годы. Как пишет Усман Хакназаров на портале ladno.ru, благодаря усилиям Исмаила Джурабекова Ислам Каримов сначала стал главным инженером Ташсельмаша, а потом перешел на работу в Госплан, далее стал министром финансов, первым секретарем Кашкадарьинского обкома. Однако Исмаил Джурабеков стал слишком сильной фигурой, как ходили слухи, именно он стоял за взрывами бомб в Ташкенте в феврале 1999 года - вскоре после этого его уволили с должности министра сельского хозяйства и отправили на пенсию. Вскоре все же Джурабеков вернулся в правительство и работал там до 2004 года.
Именно этот случай стал причиной того, что связь Каримова с самаркандским кланом пошатнулась - во власти появились представители другого, ташкентского, клана. Однако вместе с этим должность премьер-министра ушла в руки именно самаркандца Мирзияева. Но в последние годы в отставке оказался бывший глава МВД Баходыр Матлюбов, отправленный в декабре 2013 года на пенсию. Еще один самаркандец - Закир Алматов, который также занимал должность главы МВД, был снят с должности еще в 2005 году после событий в Андижане. Интересно, что, несмотря на лишение должности, Алматов продолжал играть немаловажную роль в теневом бизнесе самаркандского клана. По данным портала “Радио Свобода” (в узбекской версии “Озодлик радиоси”), он поддерживал связь с Хусаном Зиямухаммедовым, известным в преступном мире как Хусан Московский и контролировавшим экспорт сельхозпродукции, в частности фруктов из Узбекистана в Россию. Согласно источникам “Озодлик”, по причине “сотрудничества со следственными органами и полного возмещения ущерба, нанесенного государству”, следственные действия в отношении Зиямухаммедова были прекращены.
По словам неофициальных источников “Озодлик”, Зиямухаммедов, который выполнял роль представителя известного вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна) в Узбекистане, долгие годы состоял в хороших отношениях с Алматовым и выполнял роль связующего звена между министром и воровским миром.
Несмотря на заметное снижение политического влияния “самаркандских”, они по-прежнему остаются первым кланом по владению бизнес-активами. Основа благополучия самаркандского клана - сельское хозяйство, которое дает едва ли не половину доходов страны: хлопок и зерно. Кроме того, представители этого клана (в частности, семья Каримова) держат под контролем рынок телекоммуникаций, энергетику, контролируют добычу золота и нефти.
Итак, Мирзияев. На родине у него неоднозначная репутация. За годы работы на должности губернатора Джизакской области (1996-2001 годы) сообщалось о том, что он применил рукоприкладство по отношению к одному фермеру, который осмелился пожаловаться на условия жизни в области. (Сменившего его на этой должности Убайдуллу Яманкулова, в конце концов, увезли в наручниках на вертолете после поступления многочисленных жалоб на то, что тот избивал избирателей и возглавлял местную бригаду молодчиков.)
А вот еще несколько интересных сообщений о роли Мирзияева и всего самаркандского клана в политико-экономической жизни Узбекистана. Впрочем, теперь некоторые наблюдатели именуют клан “группой Мирзияева”. И вновь на поверхность “всплывает” бизнесмен Хусан Зиямухаммедов. Кстати, он - производитель водки под названием “Необыкновенная”. Самого Хусана в народе тоже называют “необыкновенным”. По данным порталов ЦентрАзия и “Озодлик”, Хусан финансирует зарубежные поездки членов группы, “организовывает встречи заинтересованных лиц из разных слоев общества”.
Судя по всему, не только русской. Портал приводит случай, что Хусан в компании начальника управления контрразведки СНБ Алишера Усманова однажды встречал в аэропорту Ташкента Алманбека Янапиева - киргизского преступного авторитета, контролировавшего наркотрафик южного региона Кыргызстана. Группа Мирзияева контролировала УВД Ташкента и СНБ. По “наводке” Мирзияева и задержанного на несколько дней за неуплату налогов и контрабанду Хусана был задержан зампред Службы национальной безопасности Узбекистана генерал Хает Шарифходжаев. Полковник Шарифхoджаев, бывший в свое время начальником службы безопасности Совета по национальной безопасности при президенте Республики Узбекистан, контролировал контрабанду на узбекско-казахстанской границе. Его сотоварищами также контролировался малый и средний бизнес в Узбекистане. После того, как Шарифходжаев был устранен, его функции перешли другому зампреду СНБ - Шухрату Гулямову (Гуломову), человеку из команды Мирзияева.
На днях появилась новость, что заместителя премьер-министра, министра внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейха Сейфа бен Заед аль-Нахаяна, посетившего Узбекистан, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Ислама Каримова и принять участие в траурной церемонии возле его могилы, в аэропорту встречал не глава узбекского МВД Адхам Ахмедбаев и не глава МИД Абдулазиз Камилов, как это предусматривается протоколом (или их заместители), а “сам председатель Службы национальной безопасности Рустам Иноятов, считающийся наиболее могущественным человеком страны”. “И это можно расценивать как определенный знак”, - пишет ЦентрАзия. “По мнению наблюдателей, знакомых с особенностями узбекской политической кухни, таким образом Иноятов доходчиво демонстрирует, кто здесь главный. А потому, считает источник ЦентрАзия, “положение Шавката Мирзияева, несмотря на то, что его сделали временно исполняющим обязанности президента, причем явно по согласованию с Иноятовым, остается весьма шатким”. Впрочем, в последнее время Иноятов все больше замечен в поддержке представителей самаркандского клана. Вполне возможно, что он сделал свою ставку в нынешнем политическом пасьянсе.
Впрочем, в Узбекистане есть еще одна весьма влиятельная сила - контролирующий большую часть промышленности и финансовых потоков ташкентский клан. Но более подробно о нем и его кандидатах на власть “НП” расскажет в следующих номерах.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 46 раз Просмотров: 46 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (115)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390