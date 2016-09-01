Российско-американское сотрудничество в Сирии оказалось под угрозой, пишет “Коммерсант”. Произошло это после того, как авиация США атаковала позиции правительственных войск в районе города Дейр-эз-Зор, что, по данным Дамаска, привело к гибели 62 военнослужащих. На этом участке фронта правительственные силы противостоят формированиям “Исламского государства”. Центральное командование ВС США заявило, что удар по позициям сирийской армии был нанесен по ошибке, и выразило сожаление в связи с жертвами. Тем не менее инцидент спровоцировал предельно жесткий обмен обвинениями между Москвой и Вашингтоном - по требованию РФ в ночь на воскресенье Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание Вечером 17 сентября самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по позициям сирийской армии в районе аэродрома Дейр-эз-Зора, города на востоке Сирии, на реке Евфрат. В длившейся 50 минут операции принимали участие два истребителя F-16 и два штурмовика A-10, которые вошли в воздушное пространство Сирии со стороны Ирака. В результате атаки, по данным Дамаска, погибли 62 военнослужащих, около 100 были ранены, уничтожены три танка, три строительные машины, четыре миномета и одна зенитная установка. Напомним: отряды ИГ осаждают Дейр-эз-Зор с 2014 года, гарнизон продолжает его удерживать, хотя город отрезан от основных позиций сирийской армии и коммуникаций.

По информации сирийского командования, сразу после удара авиации США боевики “Исламского государства” перешли в наступление в Дейр-эз-Зоре, взяв под контроль стратегически важную высоту Джебель-Тарда и нефтяные поля Тайем.

Вскоре, правда, правительственные силы сумели отбить несколько позиций - в частности, на высоте Джебель-Тарда. Об авиаударах США сообщили представители сирийских вооруженных сил в эфире местного телевидения, а руководство страны направило два письма в Совет Безопасности ООН с требованием осудить “агрессию” в районе Дейр-эз-Зора. В свою очередь, центральное командование ВС США выпустило заявление, признав факт бомбардировок, но утверждая, что проинформировало о них заранее Москву. “Авиаудары были остановлены немедленно, как только официальные лица коалиции были проинформированы российскими официальными лицами, что, возможно, личный состав и техника, по которым наносился удар, принадлежали сирийской армии”, - говорится в документе.

Москву это объяснение не удовлетворило. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что случившееся перечеркивает усилия мирового сообщества по урегулированию сирийского кризиса как по линии Международной группы поддержки Сирии и Совбеза ООН, так и на двусторонней российско-американской основе. Госпожа Захарова заметила, что бомбардировке подверглась непосредственно сирийская армия, которая “планомерно уничтожала там игиловские отряды”.

“Ни в ходе ежедневных контактов между российской и американской сторонами в женевском центре оперативного реагирования, ни в практически ежедневных контактах между Лавровым и Керри американцы подобных планов не озвучивали. Более того, не было даже намеков на планы проводить операции в этом районе, - сообщила представитель МИД РФ и добавила: - Теперь мы приходим к действительно страшному для всего мира выводу: Белый дом защищает ИГ. Мы требуем от Вашингтона объяснений, полных и детальных. Эти объяснения должны быть даны в Совбезе ООН”.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН было созвано постпредом России Виталием Чуркиным, получившим, в свою очередь, поручение от МИД РФ. Началось оно без полпреда США Саманты Пауэр, которая демонстративно не заходила в зал, пока там выступал господин Чуркин. Общаясь с журналистами в коридоре, госпожа Пауэр назвала само заседание фарсом, а решение Москвы о его созыве - “уникально циничным и лицемерным трюком, наполненным морализмом и стремлением сыграть на публику”. “Год назад, - заявила она, - на Генассамблее ООН Россия решила присоединиться к режиму Асада, только разжигая конфликт. И самое плохое - используя ту же тактику, бомбя больницы, лагеря беженцев и рынки без единого слова сожаления. И они созывают вот это экстренное заседание?”

Говоря о собственно американском ударе по позициям сирийской армии, Саманта Пауэр сообщила, что США расследуют инцидент, и выразила сожаление в связи с “гибелью людей”.

Российский постпред в своем выступлении на заседании Совбеза задался вопросом: “Конечно, подозрительно, что США выбрали именно это время, чтобы осуществить удары с воздуха. С чего бы вдруг им решить помогать сирийской армии защищать Дейр-эз-Зор? США не сделали ничего, чтобы защитить Пальмиру. Отряды ИГ маршем прошли 100 километров, и их никто не атаковал из коалиции”.

Господин Чуркин обратил внимание на то, что авиаудары сорвали режим прекращения огня в Сирии, о котором Москва и Вашингтон недавно договорились, и нарушили данное Дамаску обещание, что силы коалиции не будут атаковать правительственные войска. “Очень обидно, что в столь ответственный момент американцы пошли на такие шаги. Можно высказать предположение, что они просто потеряли контроль над ситуацией, поскольку они не в состоянии уже длительное время выполнять те обещания, которые нам давали”, - сказал Виталий Чуркин. На демарш американской коллеги представитель РФ ответил симметрично, покинув зал заседания, когда туда пришла выступать госпожа Пауэр.

На этом российско-американский обмен обвинениями не закончился. С беспрецедентно жестким заявлением выступил вчера МИД РФ. “Действия пилотов коалиции, если они, как мы надеемся, не были предприняты по указанию из Вашингтона, находятся на грани между преступной халатностью и прямым потворством террористам ИГ. Американские представители не только оказались не в состоянии дать адекватное объяснение произошедшему, но и попытались - по их обыкновению - перевернуть все с ног на голову”, - убеждены в МИДе. На Смоленской площади считают, что авиаудары “стали закономерным результатом упорного отказа США от налаживания плотного взаимодействия с Россией в деле борьбы с ИГ, “Джебхат ан-Нусрой” и другими аффилированными с ними террористическими группировками”.

Отдельная дуэль развернулась между Самантой Пауэр и Марией Захаровой. Сначала постпред США при ООН заявила, что представителю российского МИДа “должно быть стыдно” за слова о том, что Вашингтон защищает боевиков ИГ, напомнив: “Эта группировка отрезала головы американским гражданам”.

Затем госпожа Захарова на своей странице в Facebook рекомендовала Саманте Пауэр: “Чтобы узнать значение слова “стыд”, советую вам съездить в Сирию и пообщаться там с людьми”. Она пообещала, что возьмет все расходы поездки госпожи Пауэр в Сирию на себя.

Несмотря на жесткий тон, избранный дипломатами двух стран, опрошенные “Ъ” эксперты призывают не драматизировать ситуацию. “Россияне и американцы потратили слишком много времени и сил на то, чтобы согласовать свои позиции по Сирии, - напомнил “Ъ” директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. - Это соглашение так дорого стоит, с ним связано столько надежд, что было бы крайне глупо ломать копья, пока не закончено расследование. Надо ценить то немногое, что осталось в отношениях между Россией и США”.

Российские военные настроены более пессимистично. “Этот инцидент стал возможным из-за нежелания американской стороны координировать с Москвой свои действия на территории Сирии”, - заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. В Минобороны считают, что режим прекращения огня выгоден противникам сирийских властей, “активно перемещающим живую силу и бронетехнику, как в светлое, так и в темное время суток”.

Как считают в российском военном ведомстве, “пользуясь тем, что сирийские войска в рамках режима прекращения огня не ведут боевых действий, исламисты обстреливают их позиции из крупнокалиберных орудий, что оборачивается потерями”. По словам высокопоставленного военного источника “Ъ”, “ситуация с выполнением ключевых положений перемирия находится в критической стадии”: “Мы не знаем, что дальше предпримут наши американские партнеры, но бесконечно выполнять договоренности только с одной стороны просто нельзя”.

Собеседник “Ъ” утверждает, что если обещание США провести размежевание между представителями “умеренной оппозиции” и исламистами не будет выполнено в кратчайшие сроки, то российская авиация “начнет наносить удары по тем целям, которые сочтет необходимыми”.

Если эта угроза будет реализована, договоренности об урегулировании сирийского конфликта, заключенные между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри, окажутся под угрозой.