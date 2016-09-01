Мадина Меирманова

Мы уже не раз писали, что система власти в Узбекистане базируется на клановых предпочтениях. Выходцы из разных “географических мест” (а именно так у наших соседей формируются кланы) берут во власть своих земляков и однодумцев, стараясь захватить ключевые должности по всей вертикали власти. Предлагаем вашему вниманию обзор ташкентского клана Сегодня “ташкентский клан” - понятие собирательное. По сути, он включает в себя представителей как Ташкентского региона, так и Ферганской долины.

На протяжении многих лет главой ташкентского клана считался советник президента по кадровым вопросам Тимур Алимов (умер в январе 2015 года). Ему приписывают распределение должностей в правительстве и администрации президента на протяжении пары десятков лет. И весьма тесные связи с финансово-промышленными группами, в том числе и представляющими интересы иностранных держав.

Но самое интересное, что в Ташкенте полагают, что сегодняшний исполняющий обязанности президента - кандидат в президенты Узбекистана Мирзияев - креатура Алимова. (Впрочем, даже если это и так, то за 13 лет премьерства Мирзияев успел зарекомендовать себя как продвиженец интересов самаркандских.)

Итак, что же такое ташкентский клан? Рустам Азимов

В первую очередь - это управление экономическим блоком и финансовыми потоками. Традиционно в руках представителей этого клана были Министерство финансов (государственный бюджет), Министерство экономики (распределение ресурсов), Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли (внешние активы), а также ряд других отраслей, в которых увязаны материально-валютные потоки. Кроме того, ташкентцы удерживают и Министерство иностранных дел, что позволяет им контролировать внешнюю политику.

Нынешний министр финансов Рустам Азимов - представитель ташкентского клана. К слову, свою должность, совмещенную с вице-премьерством, он занимает практически столько же времени, сколько премьером является Мирзияев (премьер назначен в 2003 году, Азимов - в 2005-м). На руководящих же должностях в системе Минфина и Минэкономики (тогда оно называлось Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли) он находится с 1998 года. В должности вице-премьера он курирует такие сферы, как Министерство экономики, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерство труда и социальной защиты населения, Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по статистике, Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций. То есть всю финансовую сферу страны.

ИА “REX” со ссылкой на агентство “Фергана” в свое время весьма ярко описало пристрастие Азимова к финансовым операциям: “Азимова почти никогда не интересовал розничный и крупный бизнес как таковой, считал его слишком рискованным и заметным. Он предпочел влиять на важные процессы в стране иным путем. Как только в 1998 году Азимов стал министром финансов, он постарался взять под контроль негосударственный банк, где когда-то работал председателем, - “Ипак Йули”. Благодаря Азимову “Ипак Йули” получал от Азиатского банка развития (АБР) ресурсы для финансирования предпринимателей. К примеру, в 2009 году АБР выделил “Ипак Йули” второй транш кредита в размере 20 миллионов долларов до 2025 года по программе микрофинансирования предпринимателей под проценты по ставке LIBOR (London Interbank Offered Rate) плюс один процент. Банк же выдавал кредиты субъектам малого бизнеса на короткий срок под 48 процентов годовых, что позволило в разы увеличить доходность “Ипак Йули”.

Азимов был заинтересован в том, чтобы АБР вошел в уставный капитал его банка. Это позволило бы ему получить дополнительные бонусы перед руководством Узбекистана и поднять свой авторитет в международном сообществе. В 2012 году: инвестиционный комитет АБР дал свое согласие на вступление в уставный капитал банка “Ипак Йули”... В 2012 году активы “Ипак Йули” превысили 350 миллионов долларов - очень даже приличный результат для частного банка Узбекистана”. Гафур Рахимов

Руководитель Службы национальной безопасности страны Рустам Иноятов в Узбекистане фигура очень интересная. Казалось бы, он принадлежит к ташкентскому клану. Однако в последние годы он умело лавирует между ташкентскими и самаркандскими авторитетами, получая выгоду и от тех и от других. Под контролем СНБ находится почти вся узбекская номенклатура, и ни одно важное государственное решение не принимается без его одобрения.

Но есть еще пара тяжеловесных персон в ташкентском клане Узбекистана. Они играют ключевые роли в политике страны, хотя юридически к ней не имеют отношения. И, судя по отдельным данным, просачивающимся в интернет, плотно связаны как с политической номерклатурой, так и с силовыми структурами страны. Это звезды криминального мира Салим Абдувалиев и Гафур Рахимов.

Из книги узбекского правозащитника Евгения Дьяконова “В зоне.Уз”, том второй, “Независимость строгого режима”: “Салим “отмотал” несколько “ходок” начиная с “малолетки”, потом по юности стал угонять машины, за что еще раз отсидел, выйдя на свободу, опять грабил магазины и опять сидел и т.д. Сегодня Салим Абдувалиев - один из самых богатых людей Узбекистана и входит к десятку самых авторитетных криминальных лидеров бывшего СССР, именуемую “Братский круг” и внесенную конгрессом США в список наиболее опасных мафиозных образований в мире...”.

По данным сайта Wikileaks, в дипломатических сообщениях бывшего посла США в Узбекистане Джона Пурнелла говорится о том, что один из руководителей криминального мира Узбекистана Салим Абдувалиев торгует государственными должностями, а на проводимых им торжествах замечены щедро одаривающие родственников Абдувалиева узбекские министры и их жены. В одной из правительственных телеграмм Пурнелл упомянул, что вместе с заместителем министра внутренних дел Узбекистана Турсунханом Худайбергеновым Абдувалиев отвечает за кадровые вопросы, обговаривая стоимость каждой рабочей позиции и сумму своего гонорара. В документе известный ташкентский бизнесмен, меценат и покровитель спорта Абдувалиев был назван “боссом преступного мира” Узбекистана и “главарем мафии”. В еще одной телеграмме Пурнелл упомянул о тесных связях правительственных чиновников с узбекской мафией. Салим Абдувалиев

На сегодняшний день Салим - меценат. Является владельцем футбольного клуба “Пахтакор”, руководителем общества инвалидов, директором Ассоциации борьбы Узбекистана, владеет теннисным кортом и центральным стадионом “Пахтакор” в Ташкенте. Кроме того, Салим Абдувалиев - президент Федерации спортивной борьбы Узбекистана. Спонсирует чемпионаты мира по борьбе, международные турниры Гран-при, кубки Независимости Узбекистана по вольной борьбе и другие соревнования”.

К слову, именно последняя, меценатская, деятельность стала для него индульгенцией после скандала 2013 года. Тогда Абдувалиева обвиняли в коррупции и посредничестве между китайскими компаниями Huawei и ZTЕ и бывшим узбекским вице-премьером, экс-председателем Узбекского агентства связи и информатизации (УзАСИ) Абдуллой Ариповым в деле поставок китайского телекоммуникационного оборудования в Узбекистан, в том числе и для МТС. Впрочем, это “дело” на Абдувалиева - отголосок скандала со старшей дочерью Каримова - Гульнарой. Тем не менее, Салим беспрепятственно покинул страну, улетев в Италию, а затем в Лондон.

Однако уже через год Салим вернулся в Ташкент - осенью 2014 года он провел (спонсировав) чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе.

И сегодня Салим Абдувалиев вполне легальный бизнесмен, не преследуемый законом. По сведениям Uznews.net, основной деятельностью или сферой контроля Салима Абдувалиева является рынок черных и цветных металлов, а также основные его активы - Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Официально комбинат - это собственность государства.

Второй фигурант - Гафур Рахимов. По данным Uznews.net, Гафур Рахимов с середины 90-х годов контролирует экспортные поставки газа и хлопка, ряд предприятий алюминиевой промышленности России. Рахимов осуществляет свои деловые операции через ряд компаний, в которых он является президентом и основным держателем акций. Именно эти компании уже около десяти лет сотрудничают с известнейшими фирмами Англии, Австралии, Бельгии, Германии, Голландии, США, Швейцарии, Франции. По контрактам, заключенным с фирмами Гафура Рахимова, в Узбекистан поступают товары народного потребления, сырье для химической, автомобильной и легкой промышленности. Кроме того, эффективно действуют открытые им с иностранными партнерами совместные предприятия.

По сообщению газеты “Советский спорт”, Рахимов, являвшийся членом правления Международной любительской федерации бокса, не смог попасть на Олимпийские игры в Австралии в 2000 году. Власти этой страны отказали ему во въезде из соображений безопасности, заявив, что он является участником наркобизнеса и связан с организованной преступностью. Эти сведения они получили от МВД России и американского ФБР.

Под пресс Рахимов попал практически одновременно с Салимом - в 2012 году. Тогда он покинул страну, переехав в ОАЭ. В 2012 году Министерство финансов США внесло его имя в санкционный список лиц, являющихся членами организованной преступной группировки. Имя 65-летнего Гафура Рахимова до сих пор остается в данном списке. “Гафур Рахимов, который является ключевым лицом состоящей из выходцев постсоветских государств преступной организации “Братский круг”, также один из лидеров преступного мира Узбекистана, специализируется на производстве наркотиков в странах Центральной Азии. Рахимов продолжает принимать участие в операциях крупного мирового наркосиндиката, связанного с контрабандой героина”, - говорится в тексте документа, размещенного на официальном веб-сайте Минфина США.

В документе говорится, что Гафур Рахимов имеет два паспорта гражданина Узбекистана, выданные на два разных имени. Сообщается, что подвергнутые санкциям США главы “Братского круга”, в частности Гафур Рахимов, проживают в настоящее время в Дубае.

Однако Гафур, так же, как и Салим, достаточно быстро вернулся на родину. На родине ему не предъявляли обвинения. Более того, по запросу Ташкента 15 сентября этого года имя Гафура Рахимова было снято с ленты розыска представительства Интерпола в Узбекистане.

К слову, и Салим Абдувалиев, и Гафур Рахимов в ташкентском клане не “свои”, а “принятые” - они представляли ферганский клан (выходцы из Ферганской долины). Однако сегодня они стали едва ли не ключевыми игроками в одной из самых влиятельных внутри страны финансово-промышленных групп.

Куда качнется маятник узбекской политики - пока непонятно. На кону - очень большие ресурсы. И сегодня каждый крупный игрок того или иного клана может в любой момент поменять ориентир, делая ставку на конкурента.

До выборов нового президента Узбекистана осталось чуть меньше двух месяцев. Астана