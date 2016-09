Когда выйдет этот номер “НП”, в Братиславе откроется саммит Евросоюза, который обещает быть увлекательным. На фоне отсутствия единства мнений о путях разрешения кризиса с беженцами в дискуссии, явно расшатывающей ЕС, намечается новый этап, который, вероятно, будет походить на схватку между разными идеологиями, которые сегодня борются в Европе На этой неделе буквально все западные СМИ вновь заговорили о беспорядках в США, начавшихся после убийства полицейскими чернокожего мужчины в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Около 100 человек вышли на акцию протеста после убийства полицейским человека на улице. Отмечается, что митингующие повредили полицейские автомобили. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. В результате волнений ранены 12 полицейских.

Акции протеста в Северной Каролине начались через несколько часов после демонстраций в городе Талса в штате Оклахома - после того, как полицейский и там убил безоружного чернокожего прохожего.

The Washington Post сообщает, что губернатор Северной Каролины Пэт Маккроли объявил о введении чрезвычайного положения. На помощь местной полиции были направлены Национальная гвардия и патрульные. Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ. Один из протестующих получил несовместимое с жизнью ранение и скончался в больнице.

Протесты против убийств полицией чернокожих привели к мародерству, поджогам и погромам в городе. Протестующие разбивали окна в гостиницах, пострадали и другие здания. Семь полицейских и двое жителей были госпитализированы с ранениями, сообщили официальные лица. Главное требование - публикация видеозаписи, на которой видно, как именно силовики застрелили Кейта Ламонта Скотта, с чего все и началось. В полиции говорят, что он был вооружен и представлял опасность. Но очевидцы настаивают, в руках у афроамериканца была просто книга.

С наступлением темноты градус напряженности каждый день накалялся все сильнее. Сначала манифестанты просто стоят перед рядами полицейских и сами ложатся на асфальт, демонстрируя свою беззащитность. Но, воодушевленные автомобильными гудками и криками активистов, постепенно переходят в нападение. После попытки штурма дорогого отеля в среду в контратаку пошла полиция.

На пресс-конференции представитель полиции города Шарлотт заявил, что чернокожий мужчина по фамилии Скотт, после убийства которого начались беспорядки, имел при себе пистолет и “представлял смертельную угрозу”. Полицейские убили его недалеко от университетского кампуса. Члены семьи мужчины, однако, утверждают, что убитый был безоружен и читал книгу в своем автомобиле, пока ждал ребенка из школы.

В полиции тем временем утверждают, что правоохранители давали мужчине “громкие, ясные команды”. Тот вышел из автомобиля с пистолетом, что представляло угрозу для полицейских. Стражи порядка впоследствии заявили, что нашли в автомобиле убитого оружие, никакой книги не было.

The Washington Post сообщает со ссылкой на свою базу данных, что за этот год сотрудники полиции застрелили в стране 706 человек, из них 163 были чернокожими.

The New York Times приводит слова местного активиста-афроамериканца Боба Мерфи, который заявил: “Всем в Шарлотте должно стать известно, что чернокожим людям это надоело. Нам надоело быть убиваемыми”. Он отметил, что политические лидеры “слабовольны, они не сочувствуют нашему горю, а мы хотим справедливости”.

Вдова убитого чернокожего мужчины рассказала, что семья “опустошена” потерей. Она описала своего супруга как “любящего мужа, отца, брата и друга” и призвала митингующих к мирному протесту.

О беспорядках в США пишет и британская пресса. Газеты отмечают, что ситуация в городе Шарлотт обостряется. Возникла путаница в сообщениях о пострадавшем во время протестов мужчине. Изначально появилась информация, что он был убит выстрелом в голову, затем стало известно, что пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. На записи камер видеонаблюдения видно, что мужчина идет сквозь рассеивающуюся толпу, затем после громкого взрыва падает, видно, как он истекает кровью.

В последнее время полицию в США неоднократно обвиняли в необоснованном применении оружия. Это привело к протестам в Фергюсоне, штат Миссури, в ноябре прошлого года. Люди, недовольные тем, что суд отказался привлекать к ответственности убийцу 18-летнего чернокожего подростка Майкла Брауна, подожгли автомобили, в том числе и полицейские машины. Акции протеста также прошли в Вашингтоне, Чикаго, Сиэтле, Бостоне, Филадельфии и Лос-Анджелесе.

Статистика противостояния полиции с темнокожим населением США не учитывает раненых полицейскими людей. А их насчитывается по меньщей мере около пяти тысяч только в течение этого года, по сведениям организаций по правам человека. Причем подавляющее большинство из них - именно темнокожие жители страны.