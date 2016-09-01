На неделе в Братиславе прошел неформальный саммит Евросоюза. Впервые с момента его образования в 1992 году (Маастрихтский договор) - без участия Великобритании Премьер-министр председательствующей сейчас в ЕС Словакии Роберт Фицо после завершения саммита заявил: “Мы должны абсолютно сконцентрироваться на полной защите наших внешних границ, нашей целью должно быть радикальное сокращение нелегальной миграции”. Такие слова на встречах глав государств и правительств ЕС еще никогда не звучали. Сегодня нет никаких сомнений в том, что Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны кризис - миграционный. Однако большинство европейских политиков до сих пор не могут отделить следствие от причины. Главной же причиной кризиса стали поддержка заокеанским союзником Европы серии переворотов в арабском мире (“арабская весна”) и провоцирование вооруженных конфликтов, резко меняющих к худшему условия жизни десятков миллионов людей.

Это не просчет, это именно политика. Если обобщить: иракский кризис длится с 2003 года, ливийский и сирийский - с 2011 года, а огромные массы беженцев стали штурмовать Европу лишь летом 2015 года... По данным агентства ЕС Frontex, за прошлый год в страны Евросоюза прибыли 1,8 миллиона мигрантов. И это только начало.

Немецкий социолог, экономист и демограф профессор Университета Бремена Г. Хайнзон уверен, что к середине XXI века Европа изменится кардинально. Вот лишь некоторые цифры. Между 1990 и 2002 годами в Германию въехали 13 миллионов мигрантов, из которых большинство - неквалифицированные рабочие.

То же самое произошло и во Франции. В 2012 году только в Германию переселилось 1,1 миллиона человек, в 2013 году - 1,2 миллиона. Несложные расчеты показывают, что в Евросоюз с общим населением в 507 миллионов человек в ближайшие 35 лет теоретически могут перебраться 250 миллионов экономических мигрантов. Выкладки Института Гэллапа рисуют вообще апокалипсическую картину: к 2050 году из африканских и ближневосточных стран захотят приехать в Европу 950 миллионов человек! И это уж точно не только “экономические” мигранты.

Американский шпион и писатель Чалмерс Джонсон (1931 - 2010) в своей знаменитой книге Blowback (“Отдача”) предсказал, что ближайшие 50 лет (предсказание было сделано в 2000 году) Запад будет получать мощную “отдачу” в виде потоков мигрантов из афроазиатского мира и террористических актов. Это станет ответом на то, что Запад натворил на Востоке.

Наплыв мигрантов, однако, обусловлен не только военно-политическими конфликтами, но и демографической ситуацией. К середине века население Африки, по расчетам Хайнзона, увеличится вдвое: с 1,2 до 2,4 миллиарда человек. Уже к 2040 году, по прогнозам демографов, половина населения Земли в возрасте до 25 лет будет состоять из африканцев.

И Европа вряд ли способна сопротивляться напору новой волны пассионарной молодежи из мусульманских стран.

Европу к тому же подтачивают и внутренние угрозы. То, что происходит здесь в XXI веке, иначе как самоубийством назвать нельзя. Сфера образования - наиболее показательный, хотя и не единственный, пример деградации современного европейца. Сегодня образование в Европе построено на принципе фабрикации потребителей с мозаичной культурой, которая априори враждебна высокой университетской культуре.

Что такое Европа сегодня? Это уроки в школах Австрии, Великобритании, Норвегии, на которых детям младших классов рассказывают о кровосмесительных связях и о “естественности” гомосексуальных отношений.

И те европейцы, которые не согласны подчиниться общему разложению, бегут из Европы. В частности, происходит отток высокопрофессиональных специалистов, уезжающих в труднодоступные для арабо-африканских мигрантов англосаксонские страны - Австралию, Канаду, Новую Зеландию. Эти страны ежегодно принимают до полутора миллионов образованных европейцев! В то же время в Германии сейчас два миллиона трудовых вакансий, которые некому заполнить, тогда как щесть миллионов мигрантов-иждивенцев живут в Германии за счет социальных пособий!

Согласно социологическим данным, 70 из 100 20-летних французов и немцев содержат 30 иммигрантов их собственного возраста, а также их отпрысков. В Германии 35 процентов всех новорожденных не являются немцами, 90 процентов тяжких преступлений совершаются не немцами.

Во Франции из каждых пяти новорожденных два ребенка рождены арабскими или африканскими женщинами. В Великобритании самое популярное имя для новорожденных - Мухаммед. От такой перспективы многие немцы, французы, голландцы, испанцы, греки и пускаются в эмиграцию. Искандер Исаев, политолог