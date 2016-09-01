В мире разворачивается своеобразная налоговая война между Америкой и Европой, пишет “Коммерсант”. Дело в том, что власти США возмущены решением Евросоюза изъять в виде налога деньги компании Apple Еврокомиссия, исполнительный орган Евросоюза, 30 августа приказала Ирландии взыскать с американской компании Apple 13 миллиардов евро недоплаченных налогов. Комиссия заявила, что ирландские власти в 1991 и 2007 годах искусственно снизили ставки налога для этой компании, и хотя она формально не нарушила никаких законов, ее налоговая сделка с Ирландией противоречит правилам Евросоюза об ограничении государственной помощи. Как подчеркнула комиссия, речь идет о двух зарегистрированных в Ирландии дочерних предприятиях Apple, которые владеют правами интеллектуальной собственности этой компании за пределами США, торгуют во всех странах Евросоюза и перечисляют всю прибыль некоей головной организации, которая не является налоговым резидентом ни в одной стране, в результате Apple от продажи товаров в Европе платит налог на прибыль ниже одного процента.

Министерство финансов США тут же сообщило, что решение Еврокомиссии является несправедливым, означает “налоговое ограбление”, а сама комиссия превратилась в “наднациональный налоговый орган”, в то время как только США имеют право решать, сколько налогов платить американским компаниям. В свою очередь, министр финансов Ирландии Майкл Нунан заявил, что готов защищать, как он выразился, “цельность налоговой системы страны” и не смирится с решением, которое требует от ирландских властей взыскать c Apple налоговую сумму, превышающую бюджетные расходы Ирландии на здравоохранение.

Наконец, руководители Apple дали понять, что решение Еврокомиссии является несправедливым по целому ряду причин. Во-первых, оно исходит из того, что закон имеет обратную силу. Во-вторых, головной офис, на который записываются налоги, является резидентом США. В-третьих, в Ирландии в 2014 году Apple выплатила 400 миллионов долларов по ставке налога на прибыль 12,5 процента. И, самое главное, “решение является сокрушительным ударом по суверенитету стран Евросоюза в отношении их права устанавливать собственные налоги, а также по принципу незыблемости налогов в Европе”.

Можно вспомнить, что план по борьбе с уклонением от налога на прибыль крупнейших транснациональных корпораций ЕС обнародовал в феврале нынешнего года. По словам еврокомиссара по экономическим делам Пьера Московиси, “дни компаний, которые агрессивно уменьшают налогооблагаемую прибыль, сочтены. Мы сегодня предлагаем ясный и конкретный ответ на уклонение от уплаты налогов”. Суть плана состоит в том, чтобы, во-первых, крупные компании отчитывались о прибыли, полученной в каждой отдельно взятой стране (до сих пор обычной практикой являлось перемещение прибыли от дочернего предприятия в одной стране к дочернему предприятию в другой, позволяющее сэкономить на налоговых платежах), а во-вторых, чтобы все страны ЕС согласились с некими минимальными стандартами налогообложения прибыли и у транснациональных корпораций не возникало бы искушения найти страну, огрехи в законодательстве которой позволяли бы не платить налоги вовсе.

Обнародование плана последовало сразу после того, как американская компания Google объявила о том, что она выплатит Великобритании 130 миллионов фунтов стерлингов недополученного налога на прибыль за 2005-2015 годы в дополнение к 120 миллионам фунтов стерлингов, которые компания уже уплатила. Италия, в свою очередь, заявила, что потребует от компании 200 миллионов евро, а Франция - 500 миллионов евро. При этом британские власти подвергаются критике со стороны тех, кто считает 250 миллионов фунтов стерлингов слишком маленькой суммой для компании, которая только в 2014 году получила от британских рекламодателей 6,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Google, как и Apple, имеет свою европейскую штаб-квартиру в Ирландии - стране с одним из самых низких налогов на прибыль корпораций в Европе. Еврокомиссия уже тогда проводила расследование налогового соглашения Apple с властями Ирландии. Как заявила одновременно с обнародованием плана ЕС еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, в отношении Google и Ирландии также может быть возбуждено расследование: “Если мы найдем что-нибудь, что нас беспокоит, если кто-нибудь нам напишет и скажет, что, может быть, здесь что-нибудь не то, тогда мы посмотрим”.

Теперь, после решения Еврокомиссии относительно Apple, США могут принять собственные налоговые меры: об этом уже предупредило Евросоюз американское Министерство финансов. Сейчас ставка налога на прибыль в США составляет 35 процентов, однако компании могут отложить платежи, если полученная прибыль пока находится за рубежом. Такой отложенной в налоговом отношении прибыли у американских компаний уже накопилось на два триллиона долларов. Власти США решили, что Еврокомиссия претендует именно на эти деньги: под видом борьбы с незаконными государственными субсидиями взять часть налогов, которые принадлежат федеральному бюджету США.

Так как в американской политической жизни ключевую роль играют налоговые вопросы, не исключено, что противоборствующие в этих вопросах силы объединятся против Европы, изменив законодательство и снизив ставку налога на прибыль для тех транснациональных корпораций, которые выведут деньги из европейских стран. И тем самым власти США хотя бы частично лишат Евросоюз американских денег, а также искушения взыскать эти деньги в виде налогов в бюджеты европейских стран.