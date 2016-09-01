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Торг уместен Мир

Константин Кочевников
В самом начале сентября в новостных лентах появилась информация о том, что украинское авиастроительное предприятие “Антонов” продает китайской компании China airspace право на выпуск транспортного самолета АН-225 “Мрия”. Правда, вскоре после этого госпредприятие “Антонов” опровергло информацию о продаже прав собственности на этот самый большой транспортный самолет в мире. “Мы Родину не продаем!” - процитировал украинский ресурс “Экономическая правда” слова представителя авиапредприятия.
Тут, правда, не вполне понятно, о какой родине речь. Если об Украине в ее нынешнем положении, то возглас явно не в кассу, поскольку “Мрия” - детище Советского Союза, его авиастроительная вершина и символ единения республик, но об этом чуть позже

 

Так вот, в “Антонове” формулировку “продали” избегают. Предпочитают говорить о планах сотрудничества с китайской корпорацией Aerospace Industry Corporation of China (AICC) по строительству второго экземпляра Ан-225, но умалчивают, что строить самолет будут именно китайские заводы хотя бы потому, что оборудование на украинском предприятии уже давно пустили на лом. И что Китай для этого приобрел самолет-гигант именно в интеллектуальную собственность, то есть получит чертежи и доступ к уникальным технологиям в области авиастроения. Для начала планируют достроить второй в истории экземпляр Ан-225, который с советского времени так и находится на стапелях в степени готовности в пределах 70 процентов.
И вот тут нужно вспомнить - кем, когда и для чего создавалась “Мрия” (в переводе с украинского - “мечта”), чтобы обнаружить, что данная сделка как нельзя лучше вписывается в процесс декоммунизации и разрыва с советским прошлым, активно реализуемый на Украине. Или это беда Украины, которая сводится к тому, что там давно и привычно торгуют эксклюзивным достоянием?
Ан-225 специально был спроектирован в СССР в 1984-88 годы под конкретную задачу: создавали транспортную систему для доставки советского многоразового космического корабля “Буран” на Байконур. Для этого, к слову, облик “Мрии” получил два разнесенных киля - чтобы хвостовое оперение самолета не попадало в воздушную “тень” размещенного на спине “Бурана”. Ан-225 стал самым крупным по габаритам и самым тяжелым грузоподъемным самолетом в мире. Собирали его на Киевском механическом заводе. В первый полет отправили 21 декабря 1988 года.
Но нельзя не разъяснить, что над созданием самолета трудились на нескольких предприятиях авиационной промышленности СССР. Крупногабаритные силовые шпангоуты, другие части фюзеляжа и узлы изготовили на Ульяновском авиационно-промышленном комплексе (сейчас г. Самара, РФ). Новые основные части крыльев с закрылками - с Ташкентского авиационного производственного объединения имени В. Чкалова. Спроектировали и построили новый комплекс пилотажного оборудования - систему управления самолетом в Московском институте электромеханики и автоматики. Двигатели построили на моторостроительном заводе № 29 в Запорожье. Новые 28-колесные шасси спроектировали и построили на горьковском заводе “Гидромаш” (сейчас Нижний Новгород, РФ). Покраской полиуретаном занимались откомандированные в Киев спецы Воронежского авиационного завода.
Итак, построили один-единственный экземпляр Ан-225 и подняли его в воздух. Он несколько раз справлялся со своей задачей: доставлял “Буран” и его прототипы на космодром и даже свозил советский космический “челнок” на авиасалон во Францию. Второй экземпляр Ан-225 был частично собран, и если бы не развалился Советский Союз, в 1993 году также начал летать. Но за последующие 25 лет независимости Украины эта заготовка так и не выросла в самолет. Теперь, видимо, уже китайские авиастроители попытаются отправить его в полет примерно в 2019 году. Какова будет в процессе роль Украины, предположить сложно. Если следовать аналогии, то, по данным газеты “КоммерсантЪ”, ранее Саудовской Аравии была продана интеллектуальная собственность на Ан-32. Теперь этот самолет уже как Ан-132 выпускается там практически без участия Украины.
Сегодня произвести “Мрию” и ее младший вариант “Руслан” (Ан-124) в Киеве невозможно, так как 15 лет назад уничтожили и сдали в металлолом оборудование для их производства.
Но винить в этом украинское предприятие тоже вроде как не вполне справедливо. Самолеты “Руслан”, а затем и “Мрия” создавали около полувека назад. Некоторые технические решения и технологии сегодня уже утратили актуальность. Им на смену пришли новации последнего времени - во всяком случае там, где авиастроение не оказалось на задворках. Аналогов этим гигантам до сих пор не создано, в том числе и потому, что на них трудно найти спрос. Заказы на рейсы “Мрии” - штучные, подчас уникальные, в близком соответствии идее создания. Видимо, в Китае сумели рассмотреть перспективу для такого транспорта. Аэрокосмическая отрасль? Военные и гуманитарные грузы? Можно даже нефтяную платформу доставить в портовый город, лишь бы посадочная полоса справилась.
Но вернемся на Украину. После распада СССР за первое же десятилетие незалежная вошла в группу ведущих мировых экспортеров оружия. За эти годы украинские предприятия произвели на экспорт 285 танков и 430 БТР. Это, конечно, немного. Но из того запаса, что достался ВСУ от ВС СССР, за то же время продали за рубеж 1162 танка, 1221 БРДМ, БМП и БТР, 529 артсистем, 134 боевых самолета, 112 боевых вертолетов и сложноисчислимое количество средств ПВО.
После распада СССР у Украины также оказался третий в мире по мощности ядерный потенциал: 220 единиц стратегических носителей, в том числе 130 межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н, 46 ракет РТ-23 УТТХ “Молодец” и 44 тяжелых стратегических бомбардировщика с крылатыми ракетами.
К великому сожалению, киевские политики, сменяя друг друга, распродавали советское военное наследие. По данным, которые приводит собеседник “Свободной прессы” военный эксперт Виктор Мясников, Украина продала Китаю прототип палубного истребителя Су-33 - Т-10К-3, ранее известный как Су-27К, технологии палубного учебно-тренировочного самолета Су-25УТГ, передала за 120 миллионов долларов недостроенный крейсер “Варяг”, который после достройки вступил в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая как первый китайский авианосец, названный “Ляонин”, недостроенный советский корабль снабжения, который в китайском флоте получил название Тип 885 “Озеро Цинхай”.
Корабль “Варяг” разработали в ленинградском спецКБ и с 1985 года строили на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве как тяжелый авианесущий крейсер. Но конструкция позволяла, убрав ударное вооружение, сделать его авианосцем, чем и воспользовались затем в Китае. Еще до раздела Черноморского флота СССР, в начале 1992 года, в КНР поступило предложение от Украины о продаже. Корабль был готов на 67 процентов, и китайских военных это устроило. В 1993 году по договору между Украиной и РФ строящийся “Варяг” отошел Украине и был продан.
Интересно, что упомянутый самолет Су-33 был впоследствии модернизирован и воспроизведен китайской промышленностью под именем “Шэньян J-15” и поселится на авианосце “Ляонин”.
Другой уникальный проект советского времени - малый десантный корабль на воздушной подушке “Зубр” - самый большой корабль на воздушной подушке в мире. Для этого судна доступно до 70 процентов длины береговой линии всех морей и океанов Земли. Конструктивные особенности воздушной подушки позволяют “Зубру передвигаться и по земле, обходя небольшие рвы, траншеи и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. В него входят 10 бронетранспортеров или восемь БМП и 140 десантников, а если без бронетехники, то до 500 человек.
После раздела Черноморского флота Украине остались три строевых и два недостроенных корабля. Один был достроен и три списаны. Об их судьбе неизвестно, но в 2009 году украинские компании заключили контракт на поставку партии кораблей типа “Зубр” Китаю на сумму 315 миллионов долларов. В апреле 2013 года Китай получил первый малый десантный корабль.
Наконец, из недавнего. По сообщению “Интерфакса” от 15 января, которое агентство делает, ссылаясь на военно-дипломатический источник, украинский разработчик межконтинентальных баллистических ракет КБ “Южное” из Днепропетровска продал за рубеж документацию на малогабаритную жидкостную ракету “Копье”, работы над которой велись в 1985 году для одноименного подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК). Документацию на “Копье” продали в одну из стран Юго-Восточной Азии, сказал собеседник, не уточняя, в какую.
Ракета “Копье” - пусть и не последнего слова техника, но все также эффективна и смертоносна. И разрабатывалась в стране, где вопросам обороны и военно-технической мощи уделяли гораздо больше внимания, чем всем остальным.
В пользу того, что технологию на “Копье” действительно могли продать, “Свободная пресса” приводит разъяснения эксперта, бывшего начальника Главного штаба РВСН генерал-полковника Виктора Есина:
- Проект “Копье” закрыли в 1985 году на стадии экспериментального проектирования, поэтому сказать точно, какова дальность ракеты - невозможно. Насколько я помню, украинцы хотели продолжить этот проект для своих нужд, но не нашли денег. Ракета малогабаритная, причем речь шла о том, что она все-таки будет тактической ракетой. Не исключаю, что украинцы уложились в параметры, которые определяют режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ). То есть дальность ракеты по документам не превышает 300 километров, что подпадает под вторую категорию РКРТ. И при определенных условиях такие технологии можно продавать в другие страны. Но, как правило, решения об этом принимаются на национальном уровне.
В КБ информацию о продаже называют неправдой. Но в условиях экономического кризиса и неразберихи, которая царит после победы “евромайдана”, документацию на “Копье” вполне могли продать или украсть. СБУ сейчас явно не до сохранения государственных тайн. Но очевидно, что Китай и Иран активно охотятся за любыми военными технологиями. А промышленного потенциала окажется достаточно, чтобы воспроизвести все это у себя.
Что еще осталось от советского наследия в современной Украине, сказать сложно. За четверть века многое распродано. Вполне возможно, что торговать уже нечем. Как и воевать. Во всяком случае не далее как на минувшей неделе президент страны Петр Порошенко в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой предоставить летальное оружие.

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Просмотрено: 20 раз Просмотров: 20 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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