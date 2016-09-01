В мире финансов продолжаются интересные процессы, которые были бы немыслимы еще, к примеру, десять или двадцать лет назад. В последние месяцы разгорелся кризис вокруг самого мощного банка Германии - Дойче банка (ДБ). И этот кризис некогда супермощного финансового института в последние недели заметно обострился. Курс акций банка все последние несколько недель (как минимум это уже продолжается месяц) катится в пропасть, а финансовые рынки начинает лихорадить Об этом пишут все немецкие СМИ. Одна из главных причин происходящего, по их мнению, - попытка Министерства юстиции США взыскать с главного немецкого банка штраф 14 миллиардов долларов “за сомнительные операции”. И вот что весьма интересно: несмотря на самые серьезные последствия, федеральное германское правительство пока отстраняется от участия в урегулировании ситуации.

Следует отметить, что дела банка, всегда слывшего главной финансовой опорой немецкой экономики, обстоят более чем неважно уже довольно длительное время. Неурядицы кризисного толка наблюдаются и с другим крупнейшим немецким финансовым институтом - Коммерцбанком. В прошлом году биржевая стоимость последнего упала на 56 процентов, а Дойче банка - даже на все 64 процента. Причем в ДБ было полностью заменено руководство. Новым исполнительным директором стал британец Джон Кайан. Но остановить негативное развитие ситуации ему не удалось.

На этой неделе курс акций Дойче банка рухнул сразу на 6,4 процента, обновив исторический минимум. Амплитуда велика: почти с 28 евро за акцию в октябре прошлого года до 10,68 евро сейчас. В итоге концерн ДБ, являющийся “первым номером” финансовой отрасли одной из ведущих экономик мира, оценивается в данное время всего в 15,7 миллиарда евро. А это, по данным журнала “Шпигель” (англоязычная версия), составляет всего 0,4 “веса” американского конкурента JP Morgan, с которым, замечает журнал, немецкий банк играл прежде в одной лиге.

Многие трудности достались банку в наследство от смещенного состава правления. Некоторые из них новый глава ДБ объясняет, в частности, сокращением доходов из-за почти нулевого кредитного процента. А теперь вот предъявила неподъемные претензии заокеанская держава.

Все эти претензии связаны с тем, что американские власти предъявили немецкому банку огромный счет. Минюст США обвиняет его в неправомерной продаже ипотечных бумаг и других махинациях в Америке. Но это не все. В Минюсте готова еще одна претензия к Дойче банку, подозреваемому в отмывании российских денег. За это с него Вашингтон хочет взыскать еще 2,5 миллиарда долларов. Если учесть, что ДБ вынужден отложить на оплату судебных тяжб не менее 5,5 миллиарда долларов, то при нынешней его биржевой котировке в случае погашения предъявленных штрафов он будет попросту разорен.

Естественно, ни Берлин, ни финансовая система Германии не могут этого допустить. Руководство Дойче банка демонстративно отказалось платить 14 миллиардов. Столь высокая штрафная сумма никогда прежде не предъявлялась иностранному инвестору, а собственным инвесторам тем более. Немцы надеются, что в результате переговоров удастся достигнуть компромисса с американской стороной и снизить штрафную сумму хотя бы до шести миллиардов долларов.

Но это еще не все коллизии, которые имеют место в германской экономике. По сведениям прессы, концерну Volkswagen тоже грозит гигантский штраф - до 18 миллиардов долларов. Агентство Bloomberg сообщает из Вашингтона, что Минюст США сейчас взвешивает, какой штраф можно взвалить на Volkswagen. В совокупности все это весьма напоминает попытку воспользоваться случаем и придушить немецких конкурентов.

И, конечно же, происходящее никак не могло не отразиться на общей атмосфере в германской экономической и финансовой жизни. Напряженность на финансовой сцене Германии только возрастает. Коммерцбанк сообщил в среду об увольнении девяти тысяч своих сотрудников. А во вторник снижение курса акций этого банка продолжалось.

Так вот, любопытно, что, по мнению финансовых кругов Германии, одна из причин этого - нежелание канцлера Ангелы Меркель поддержать в кризисной ситуации Дойче банк хотя бы в переговорах с Минюстом США. Любое обсуждение государственной помощи банкам непопулярно у избирателей, и властные структуры уже учитывают это в преддверии выборного 2017 года.

Соответственно, представитель правительства Штефен Зайберт ограничился на пресс-конференции в среду лишь пожеланием, чтобы стороны конфликта достигли в урегулировании честного результата. А представитель ДБ старался успокоить клиентов тем, что у банка достаточно ликвидности и возможностей самому справиться с ситуацией.

Впрочем, согласно подсчетам специалистов, в лучшем случае ДБ может мобилизовать для решения проблемы не более трех миллиардов евро - и это при условии, что продаст значительную часть своего розничного подразделения. Но основная опасность, возможно, заключается в том, что неурядицы ДБ спровоцируют крушение целого ряда проблемных европейских банков. Это поднимет панику среди держателей вкладов, которые начнут активно снимать деньги со счетов, лишая банки средств и приводя их к банкротству.

И как стало известно уже вечером в среду, американский Минюст решил предъявить претензии еще к одному германскому конкуренту - к авиакомпании “Люфтганза”, которую также обвиняют в манипулировании ценами на авиабилеты. Сумма претензии пока неизвестна, но, по предварительным оценкам, она может превысить восемь миллиардов долларов.

Если эта информация в ближайшие дни подтвердится, то все это сильно напоминает нам “атаку” уже на всю немецкую экономику.