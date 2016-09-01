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Заклятые друзья Мир

На этой неделе в Тбилиси было задержано более 10 человек из националистической организации “Картули дзала” (“Грузинская сила”). Во вторник вечером группировка с лозунгом “Слава нации, смерть врагам!” прошлась по только что отреставрированному проспекту Давида Агмашенебели, закидывая находящиеся на проспекте турецкие кафе и рестораны файерами. Шествие было пресечено полицией. Вероятной ноты протеста Анкары грузинской стороне скорее всего не избежать

 

Против задержанных членов группировки возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство по предварительному сговору, совершенное с применением огнестрельного оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия”. Она предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет. Марш был несанкционированным.
Как говорят члены “Грузинской силы”, свою акцию они посвятили годовщине падения Сухуми в грузино-абхазской войне 27 сентября 1993 года. Но причем здесь турецкие кафе и рестораны, расположенные на проспекте Агмашенебели?
Конфликты вокруг турецких увеселительных заведений, похоже, стали здесь перманентными. Все прежние, а их было за последний год несколько, носили бытовой характер, хотя националистический подтекст ощущался и тогда.
Произошедший же во вторник марш приобрел еще и политический оттенок. Особенно если взять во внимание публикации в местной прессе, в частности, в издании “Грузия и мир” об акции на турецко-грузинской границе. Накануне группа молодых людей с турецкой стороны, а газета утверждает, что на акции присутствовали и члены радикальной турецкой группировки “Серые волки”, развернула плакаты о принадлежности ряда городов и населенных пунктов Аджарии Турции.
Вообще аджарская тема давно внесла остроту в грузинско-турецкие отношения. В автономной республике весьма ощутимо влияние Турции. В Батуми, Кобулети, в большинстве приморских поселков турецкий бизнес просто режет глаз. В этом, конечно, плохого ничего нет, наоборот. Если бы не одна деталь. Работают в турецких строительных фирмах, гостиницах, ресторанах, парикмахерских в основном граждане Турции. Местных жителей хозяева на работу принимают очень редко и неохотно, да и то, как признался один из батумских собеседников, - аджарцев-мусульман.
“Они ведут себя как хозяева. Одни вывески чего стоят - огромные броские надписи зачастую сделаны на турецком языке и мелко, незаметно на грузинском, - подчеркнул он. - Но что поделать - у кого деньги, тот и заказывает музыку”.
Гораздо болезненнее воспринимает Грузия другие действия соседней страны. К примеру, не первый год грузинская сторона уличает турецкую в том, что в школьных учебниках, исторических пособиях и картах Аджарская Автономная Республика и часть Южной Грузии преподносятся как турецкие территории, над которыми временно утрачен контроль. Протесты Анкара принимает, происходящее списывает на некие “технические ошибки” авторов книг или типографий, но в следующем учебном году ситуация повторяется.
Можно было бы не заострять особо внимание на таких фактах, если бы не соответствующие действия и в практической области. Ни один приграничный спор по принадлежности нескольких гектаров сельскохозяйственных земель не завершился в пользу Грузии. Более того, и споров особых нет. Турецкие пограничники неоднократно просто перемещали свои посты вглубь Аджарии, лишая местных крестьян угодий. О таких конфликтных ситуациях грузинская пресса сообщала неоднократно, но о том, что ситуация отыграна обратно, кажется, ни разу.
Батумский аэропорт, взятый в управление турецкой компанией, работает по внутренним правилам аэропортов Турции. Турецкая сторона требовала и добилась от грузинского режима максимального благоприятствования своим грузовым перевозчикам. В итоге получилось так, что Тбилиси пришлось затратить немало энергии, чтобы турецкие партнеры приструнили своих дальнобойщиков, на грузинских дорогах никого и ничего не замечавших.
И все-таки, какая связь между годовщиной падения Сухуми, которую “Грузинская сила” решила отметить шествием по проспекту, известному обилием туристов и турецких закусочных, и ее же антитурецкими выпадами?
Прямой связи нет. Турция с первого дня грузинско-абхазского конфликта объявила о солидарности с Тбилиси, дала понять Сухуми, чтобы не рассчитывал на признание независимости со стороны Турции, несмотря на наличие заметной абхазской диаспоры, и линии этой придерживается. Но, с другой стороны, если в Абхазии и работают какие-то компании, кроме российских, то это турецкие, что Анкара называет “частной неподконтрольной инициативой”.

 

Лиана Минасян, Тбилиси - Алматы

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Просмотрено: 15 раз Просмотров: 15 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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