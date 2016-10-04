Сегодня в Московском окружном военном суде (МОВС) начались слушания по уголовному делу об убийстве политика Бориса Немцова, пишет “Коммерсант”. На скамье подсудимых оказались пятеро уроженцев Чечни, в том числе предполагаемый исполнитель преступления бывший заместитель командира батальона внутренних войск МВД Заур Дадаев. При этом организатором и заказчиком преступления был назван его водитель, находящийся в международном розыске. Подсудимые вину не признали. Представители потерпевших недовольны результатом расследования Выделенный для слушаний зал МОВСа не смог вместить всех желающих присутствовать на процессе, из-за чего слушания задержались. Когда все успокоились, перед присяжными выступили представители гособвинения. В основу изложенной ими версии событий легли материалы уголовного дела, расследованного ГСУ СКР. Отметим, что следователям, сотрудникам ФСБ и МВД удалось раскрыть громкое преступление фактически по горячим следам. В убийстве Бориса Немцова, установило следствие, участвовали Заур Дадаев, Беслан Шаванов, братья Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Им инкриминируются совершение убийства по найму в составе организованной группы и незаконное приобретение, ношение, перевозка и хранение огнестрельного оружия (пп. “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и “иные неустановленные лица” предложили обвиняемым за вознаграждение в размере 15 миллионов рублей совершить убийство Бориса Немцова. Предполагаемые исполнители, объединившись в организованную группу, начали планирование преступления. Участники группы тщательно подготовились к акции: они изучали образ жизни Бориса Немцова, места его проживания и частого пребывания, проводили скрытое наблюдение за ним и исходя из этого выбирали способ и место нападения, необходимое соответствующее оружие, транспорт, средства связи. Также ими были определены способы и маршруты отхода с места преступления.

По версии ГСУ СКР, 27 февраля 2015 года около 11 часов Заур Дадаев, имея при себе девятимиллиметровый пистолет (оружие так и не было найдено), совместно с Анзором Губашевым и Бесланом Шавановым прибыли к жилому дому по улице Малая Ордынка, где проживал Борис Немцов, чтобы в очередной раз провести наблюдение за будущей жертвой. Примерно в 21.45 этого же дня, когда Борис Немцов на автомобиле направился к ГУМу, члены организованной группы проследовали за ним и продолжили слежку. После того как Борис Немцов вместе со своей знакомой Анной Дурицкой покинули кафе в здании универмага и пошли в сторону дома политика, Беслан Шаванов и Анзор Губашев дали сигнал Зауру Дадаеву “о наличии подходящих условий для совершения убийства”. В 23.31 Заур Дадаев, следуя за Борисом Немцовым и Анной Дурицкой по пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, из имевшегося у него оружия произвел не менее шести выстрелов в оппозиционера. От полученных ранений тот скончался на месте.

В момент совершения преступления Анзор Губашев и Беслан Шаванов, находясь в автомобиле, контролировали прилегающую к месту убийства территорию “в целях своевременного предупреждения о возникновении для них опасности, в том числе о неожиданном появлении сотрудников правоохранительных органов”. После исполнения заказа Заур Дадаев, Беслан Шаванов, Анзор Губашев и другие соучастники преступления скрылись.

Руслана Мухудинова задержать так и не удалось - он был заочно обвинен в организации убийства политика, заочно арестован Басманным райсудом и объявлен в международный розыск. Уголовное преследование Беслана Шаванова в ноябре 2015 года было прекращено по нереабилитирующим основаниям: подозреваемый совершил самоподрыв при попытке его задержания в Грозном.

В ходе расследования проверялись показания обвиняемых Заура Дадаева и Анзора Губашева о том, что убийство Бориса Немцова совершено ими по мотивам религиозной ненависти, так как потерпевший поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo в январе 2015 года. Однако, подчеркнули в СКР, собранные доказательства свидетельствуют: участники организованной группы еще за четыре месяца до скандала с карикатурами начали готовиться к преступлению, что полностью исключило мотив убийства на почве религиозной ненависти. Таким образом, в деле осталась версия об убийстве по найму.

Последняя, отметим, представителей потерпевших не устроила. Адвокат Ольга Михайлова заявила, что убийство Бориса Немцова нельзя считать раскрытым, так как не был установлен заказчик этого преступления и не назван его мотив. “Следствием был проигнорирован конфликт между Борисом Немцовым и Рамзаном Кадровым, что следует из материалов уголовного дела”, - отметила защитник, напомнив, что СКР не стал допрашивать по этому делу главу Чечни и людей из его окружения.

Сегодня, выслушав речь обвинителей, никто из подсудимых свою вину не признал. Представители их защиты назвали речь прокуроров “мозговой атакой”, в которой факты “подменяются эмоциями”. По словам адвоката Заурбека Садаханова, в деле нет ни оружия, ни денег, ни того, кто якобы их заплатил. Да и само обвинение вызывает у защиты только вопросы. Руслан Мухудинов, которого следствие считает заказчиком и организатором убийства Бориса Немцова, отметил защитник, являлся всего лишь водителем бывшего заместителя командира батальона внутренних войск МВД “Север” Заура Дадаева. “Может ли водитель командира заказать убийство командиру?” - спросил защитник. Сами подсудимые решили дать показания в конце процесса, когда суд заслушает свидетелей защиты и обвинения. А пока МОВС по ходатайству защиты разрешил им молиться перед заседаниями в конвойном помещении.