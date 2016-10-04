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Ракетная подготовка Мир

Разрыв российско-американского сотрудничества по Сирии открывает путь к реализации силового сценария, в котором противоборствующими сторонами могут стать Москва и Вашингтон, пишет “Коммерсант”. Во вторник Минобороны России объявило о переброске в Сирию дополнительных систем ПВО (батареи зенитной ракетной системы С-300В4), а МИД обвинил США в готовности “заключить сделку с дьяволом” - оказать поддержку террористам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что переброска систем ПВО в Сирию противоречит прежним заявлениям Москвы о стремлении бороться с экстремистами: он напомнил, что на вооружении исламских радикалов авиации нет. Сегодня главный вопрос состоит в том, решится ли президент Обама на применение силы, что будет означать объявление войны Сирии, или же США ограничатся вооружением оппозиции и усилением политического давления на Москву

 

От “сделки с дьяволом”
до систем ПВО
Решение администрации США в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с РФ в Сирии не только подвело черту под дипломатическими усилиями Москвы и Вашингтона последних месяцев, но и устранило главное препятствие для перехода к силовому сценарию. Эту новую реальность во вторник признал глава МИД РФ Сергей Лавров, предупредивший: ответственность за срыв российско-американских договоренностей несут их противники в администрации США, которые “вынашивают планы силового сценария”. О его реализации в Сирии во вторник активно заговорили и в Москве, и в Вашингтоне.
В распространенном во вторник заявлении МИД РФ сделан упор на угрозу перехода США к активной поддержке радикальной сирийской оппозиции. “У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов “заключить сделку с дьяволом” - пойти на союз с отъявленными террористами”, - предупредили в МИДе.
А телеканал Fox News выпустил сюжет, в котором со ссылкой на три неназванных американских источника сообщается о переброске Россией в Сирию систем ПВО С-300ВМ.
В материале говорится о том, что российские системы позволяют осуществлять перехват самолетов и крылатых ракет, находящихся на вооружении США.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник подтвердил, что в сирийский порт Тартус доставлена батарея зенитной ракетной системы С-300. По словам генерала Конашенкова, она должна “обеспечить безопасность расположенного там пункта материально-технического обеспечения и находящихся в прибрежной зоне кораблей ВМФ России”. Представитель Минобороны заверил, что это “исключительно оборонительная система, никому не представляющая угрозы” и ранее аналогичные действия вопросов не вызывали. Напомним, что после уничтожения турецкой авиацией российского бомбардировщика Су-24М в ноябре 2015 года на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия был развернут дивизион зенитной ракетной системы С-400 “Триумф”, а к патрулированию у берегов Сирии привлекался ракетный крейсер Черноморского флота “Москва”, оснащенный дальней морской системой ПВО С-300Ф.
По словам источника “Ъ” в Минобороны России, переброска ЗРК С-300В4 в Тартус велась на протяжении последних двух недель при помощи больших десантных кораблей “Николай Фильченков”, “Георгий Победоносец”, “Цезарь Куников” и “Александр Шабалин”, а также судов обеспечения. По словам собеседника “Ъ”, решение об усилении группировки ПВО в Сирии, принятое “исходя из ухудшения обстановки в регионе”, “согласовано с высшим военно-политическим руководством страны”.
Как заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, переброска системы С-300 в Сирию противоречит прежним заявлениям Москвы о том, что в этой стране Россия собирается бороться с экстремистами. “Мне неизвестно о том, что у “Исламского государства” или “Аль-Каиды” есть авиация”, - добавил господин Эрнест. Он также сообщил, что США “продолжают обсуждать с зарубежными партнерами” возможные санкции в отношении Москвы в связи с ее политикой в Сирии.

 

 

Психологическое давление на грани
боевых действий
“Риск российско-американского “нечаянного” столкновения в Сирии и инцидентов в других регионах вдоль новой линии противостояния в Европе возрос. Такое столкновение может оказаться крайне опасным”, - пояснил “Ъ” директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. По его мнению, в случае дальнейшей эскалации в ответ на удары российских ВКС по союзникам США в Сирии оппозиция “может получить средства, представляющие реальную угрозу российским самолетам и вертолетам”. В Москве это будет воспринято как начало реализации “предупреждений” представителя Госдепа США Джона Кирби, прозвучавших на прошлой неделе.
Наиболее радикальный сценарий, предполагающий переход США к масштабным военным действиям против Дамаска, по мнению господина Тренина, пока маловероятен. “В Вашингтоне понимают: в таком случае российские силы, размещенные в Сирии, едва ли останутся в стороне. А это будет означать обмен уже не словесными, а ракетно-бомбовыми ударами, фактически войну. Осознание этого должно действовать отрезвляюще”, - считает Дмитрий Тренин.
С мнением о том, что радикального сценария в Сирии удастся избежать, согласен глава совета ПИР-Центра генерал-лейтенант Евгений Бужинский. “Условий для прямого военного столкновения России и США я не вижу. Для администрации Обамы по-прежнему есть серьезные ограничители, не позволяющие ей использовать в Сирии Вооруженные силы США в полной мере”, - убежден господин Бужинский.
“Потенциально можно представить, что американцы начнут бомбить сирийские объекты крылатыми ракетами, как это было в Югославии и Ливии, и в этой ситуации нам будет тяжело. У США есть очевидное преимущество по количеству крылатых ракет, базирующихся на подводных лодках, кораблях и самолетах. Сбивать их непросто, а расходовать для этого потенциал С-300 нерационально. Однако такой сценарий будет означать, что США вступили в войну с Сирией. При этом в Югославии для проведения операции было решение НАТО, в Ливии - резолюция Совбеза ООН, в Сирии же подобный шаг, если он будет сделан, окажется исключительно волей Вашингтона”, - пояснил “Ъ” Евгений Бужинский. По его мнению, “нобелевский лауреат Обама на это не пойдет”.

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Просмотрено: 48 раз Просмотров: 48 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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