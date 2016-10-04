На этой неделе произошли довольно знаменательные события, связанные напрямую с войной в Сирии. Помимо того, что Россия и США обменивались заявлениями о сокращении сотрудничества на эту тему, борьба вокруг Сирии и внутри ее не останавливалась ни на секунду В понедельник независимая группа расследователей, в которую входят как наблюдатели из 8 стран, так и профессиональные военные, опубликовала свой доклад о нападении на гуманитарный конвой ООН 19 сентября. Все эксперты и наблюдатели входят в Международную группу поддержки Сирии (МГПС). Документ был распространен в самой ООН, что стало для многих дипломатов, работающих в этой организации, полной неожиданностью.

Так же, впрочем, как и неожиданностью стали выводы авторов доклада. В нем утверждается, что нападение на конвой было “инсценировано с целью вызвать международный резонанс” и обвинить в нападении прежде всего Москву и Дамаск. И во многом это удалось.

В среду Госдепартамент США категорически и без рассмотрения отверг этот новый доклад независимых экспертов.

“Я видел сообщения на эту тему. Мы очень ясно говорим о том, что произошло при ударе по гуманитарному конвою, и никакие фальшивки, говорящие об обратном, этого не опровергают”, - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер. “На самом деле мы не видели никаких признаков (подготовки) какого-либо доклада такого рода, - продолжал американский дипломат. - Я понятия не имею, откуда он взялся. То, что мы утверждали, основывалось на наших лучших разведывательных оценках происшедшего. И я бы просто отверг любой фальшивый доклад, свидетельствующий об обратном”.

Это заявление Тонер сделал во время брифинга для журналистов. Было видно, что он несколько растерян и не очень-то в теме, поэтому его ответы звучали неубедительно.

Его попросили прокомментировать планы курдской партии “Демократический союз”, провести в ближайшие выходные конференцию и объявить о федерализации курдских территорий на севере Сирии. Но тут ответ Тонера прозвучал довольно неожиданно:

- Мы поддерживаем территориальную целостность Сирии и такое устройство единой демократической Сирии, при котором соблюдались бы права всех групп, - сказал американский дипломат. - Мы призываем все сирийские стороны работать совместно в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Слова эти прозвучали для журналистов настолько ошеломительно, что спикера Госдепа попросили прояснить позицию его ведомства.

- Чего мы точно не хотим, так это того, чтобы отдельные группы создавали свои собственные системы или собственные “государства де-факто”, - уточнил Тонер. - Все это должно укладываться в рамки политического перехода (предусмотренного упомянутой резолюцией).

По признанию представителя Госдепартамента, резолюция 2254 предполагает, что “будущее Сирии должно определяться самими сирийцами”. Большинство американских СМИ объяснили эти слова как результат переговоров между Россией и США, в которых Москве все-таки удалось убедить Вашингтон считаться хотя бы с документами ООН.

Вместе с тем в Вашингтоне под политическим переходом в Сирии в последнее время неизменно понимается смена режима в Дамаске.

Но вернемся к докладу экспертов МГПС. Дипломатический источник, близкий к целевым группам МГПС, комментируя выводы экспертов, отметил, что данный доклад был представлен на заседании целевых групп и передан для ознакомления представителям США, “которые высказали свое несогласие с выводами”. Как теперь будут развиваться события, сказать сложно. Но то, что теперь Госдеп поставлен в очень сложную ситуацию, совершенно очевидно.

Мы уже писали о том, что гуманитарный конвой ООН с помощью для населенных пунктов в провинциях Алеппо и Хомс подвергся обстрелу, в результате которого были уничтожены 18 грузовиков из 31. Инцидент произошел в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. ООН сообщила о множестве погибших.

США буквально три часа спустя заявили о причастности России к обстрелу. В Минобороны России заявили, что российские и сирийские самолеты не наносили авиаударов по гуманитарному конвою, при этом сообщив, что под прикрытием грузовиков ООН перемещался пикап террористов, а в районе перемещения колонны находился американский ударный беспилотник Predator. В ООН не смогли подтвердить факт авиаудара по гумконвою.

В Белом доме к тому же заявили, что считают Россию ответственной за атаку на гуманитарную колонну в Сирии, даже если не она нанесла этот удар, так как это могли сделать сирийские военные. Искандер Исаев, политолог