Борис Леонов

На Британских островах в последнее время происходит нечто напоминающее панику. Огромное число различных компаний как малого, так и среднего бизнеса с участием владельцев из Европы стремятся либо вывести свои активы и бизнес из Великобритании, либо как-то себя обезопасить в процессе окончательного выхода страны из Евросоюза В связи с этим британское правительство предпринимает энергичные оперативные действия, чтобы хоть как-то снизить напряжение среди бизнесменов. В среду на этой неделе премьер-министр Тереза Мэй обозначила наконец-то первые шаги по выходу страны из ЕС. Согласно планам кабинета тори, закон о европейских сообществах 1972 года о британском вступлении будет отменен, а все европейское законодательство получит статус домашнего.

Таким образом, парламент в Лондоне сможет избавляться от ненужных ему мер ЕС без одобрения законодателей в Брюсселе. Эти меры станут первым шагом на пути становления “Британии вновь суверенной и независимой страной”. Подробнее свои замыслы премьер раскрыла на экстренной конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

Билль об отмене действия закона о европейских сообществах будет предложен в тронной речи Елизаветы II уже в апреле или мае будущего года. Об этом Мэй сообщила в интервью лондонской газете Sunday Times. В рамках церемонии открытия парламента королева представляет повестку правительства на ближайшую сессию, которая обычно длится около года. Между тем, как пишет газета, даже если закон удастся принять раньше, в силу он вступит лишь после завершения формального выхода из ЕС.

Отмена акта о вступлении в европейский блок аннулирует приоритет принимаемых в Брюсселе наднациональных законов над британскими. “Полномочиям законов ЕС у нас наступит конец”, - сказала Тереза Мэй.

“С технической точки зрения предложенный Мэй билль гениален, - отметил в нашей беседе советник британского казначейства Андреа Зорзетто. - По сути, превратив европейское законодательство в местное, правительство может тратить сколько угодно времени, чтобы определить, что ему нужно, а что нет”.

За два дня перед выступлением, а именно в понедельник, премьер-министр в интервью Би-би-си также дала понять: формальный процесс “развода” с Евросоюзом начнется не позже марта 2017 года. Это означает, что Мэй не собирается ждать парламентских выборов в Германии, прежде чем активировать статью 50 Лиссабонского соглашения. Кроме того, премьер отметила, что хотела бы начать переговоры с европейскими лидерами еще до начала запуска этой статьи. Это, по ее мнению, сделает “процесс переговоров более гладким”.

Как отмечает Зорзетто, дипломаты в Европе и так знают, что британцы - любители неформальных совещаний, прежде чем сесть за стол официальных переговоров. “Пока что в ЕС отказываются от неформальных переговоров с Британией, но, может быть, европейские лидеры просто оттягивают время, чтобы сформулировать свою позицию”, - считает эксперт.

Однако в самой Британии заявления главы правительства устроили не всех. Депутат-консерватор Анна Собри призналась каналу itv, что запуск статьи 50 в следующем году оставит британскому правительству слишком мало времени для выработки новых условий партнерства с ЕС.

Ранее подождать с “разводом” Мэй призывал экс-министр финансов Джордж Осборн. Теневой министр без портфеля из партии лейбористов Джон Эшворт, в свою очередь, недоволен отсутствием деталей, как именно Мэй собирается защищать права рабочих и компаний после выхода из Евросоюза. Министр по делам брекзита Дэвид Дэвис поспешил прояснить ситуацию, заявив, что права рабочих в связи с выходом из ЕС не пострадают.

“Натурализация” европейских законов будет проведена с помощью билля в парламенте, и депутаты получат возможность обсудить детали выхода страны из Евросоюза, как они и требовали еще в июне.

Несмотря на все эти критические замечания, все же заявление Терезы Мэй прозвучало весьма кстати, что помогло снизить напряжение. Сейчас, во всяком случае, появилась хоть какая-то определенность со сроками этого выхода. Между тем многие, как было уже сказано, стремятся обезопасить свой бизнес и свои деньги, либо выводя все это с островов, либо пытаясь перерегистрироваться.

Не стоит и говорить о многочисленных рабочих и служащих из стран ЕС, которых здесь насчитывается не менее 150 тысяч. Теперь все они поставлены перед дилеммой: либо искать работу за Ла-Маншем, либо рискнуть все же остаться на островах и приспособиться к изменившимся условиям жизни и работы. Но теперь, как они понимают, рассчитывать на прежние льготы и преференции перед другими (выходцами из стран, не входящих в ЕС) им не приходится. Бирмингем - Алматы