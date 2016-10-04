Результаты прошедшего в Венгрии 2 октября референдума по вопросу о квотировании в ЕС мигрантов выглядят неоднозначно. Руководству страны не удалось привлечь к голосованию и половины электората, из-за чего мероприятие признано несостоявшимся Источники в Еврокомиссии и Европарламенте интерпретируют это как провал политики Будапешта. С другой стороны, абсолютное большинство принявших участие в референдуме выразило поддержку курсу премьер-министра Виктора Орбана в миграционной политике. И это весомый политический фактор на поле европейской политики. Вопрос, вынесенный на референдум, звучал так: “Хотите ли вы, чтобы ЕС имел право предписывать обязательное расселение людей, не имеющих венгерского гражданства, в Венгрии без согласия венгерского парламента?” Отрицательно на это ответили почти 2,7 миллиона жителей, или 98,2 процента участников голосования, а согласных не набралось и 50 тысяч. Кстати, брюссельские аналитики весьма трезво отмечают, что и большинство уклонившихся от участия, несомненно, отвергают евроквотирование.

Венгерский лидер, несмотря на осечку с участием, выразил удовлетворение результатом референдума. Он даже назвал его выдающимся и подтвердил намерение закрепить необходимым образом вердикт относительного большинства. Он напомнил; “Мы всегда говорили, что только венгерский парламент вправе решать, с кем венгры хотят жить вместе, и мы это закрепим законодательно”.

Как видно, сдачи венгерских позиций в миграционном кризисе не предвидится. Известно, что в Берлине и Брюсселе в них усматривают прямое противодействие не только миграционной, но и интеграционной линии ЕС, являющейся во всех основных установках производной курса канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Едва ли наблюдаемое столкновение интересов в ЕС ослабнет.

Глава федерального правительства, с одной стороны, вроде бы покаялась в “миграционных грехах”, но, с другой - вновь подчеркнула в минувшую среду в интервью дрезденской Sаchsische Zeitung: “Я не меняла моей политики, я делала политику”. Но ведь эта политика и остается главным камнем преткновения на европространстве.

В руководстве ЕС поначалу увлеклись было надеждой, что результат референдума можно будет употребить для давления на Будапешт. Корреспондент телеканала ARD Кай Кюстнер передавал, что “в Брюсселе потирают руки”. Орбану покарать ЕС за миграционную политику не удалось, радовались лидеры фракций Европарламента. Но как резюмировал свой отчет корреспондент, “проще достичь в ЕС согласия по миграционной политике после венгерского голосования не станет. Польша, Чехия, Словакия наряду с Венгрией четко разъяснили, что не позволят навязать себе солидарность и категорически отвергают квотирование беженцев. В этом вопросе ничего не изменится”.

С позицией “вышеградской группы” солидарна Австрия. По достижении годового предела приема мигрантов в 37 тысяч просителей Вена собирается плотно закрыть границу. Сообщается, что датский премьер Ларс Лекке Расмуссен тоже разделяет критическую позицию вышеградцев в миграционном вопросе. И как пишет берлинская Welt, раз уж и Швеция больше не принимает мигрантов, “то политика Германии следует отдельным путем”.

Если же вернуться к венгерскому референдуму, то венгров беспокоил сам принцип, по которому брюссельская бюрократия может перенаправлять потоки мигрантов в любую страну, не советуясь ни с ее руководством, ни с населением. Соцопросы утверждали: около 53 процентов граждан страны “определенно” собирались участвовать в плебисците 2 октября, еще 23 процента - “скорее всего”, с высокой долей вероятности.

При этом инициатором референдума выступил лично премьер-министр страны Виктор Орбан. Его партия “Фидес” с успехом перехватила тему борьбы с незаконной миграцией у правой партии “Йоббик”, восстановила свою популярность среди электората и в преддверии парламентских выборов 2018 года планирует развивать успех на этом направлении.

Уже сейчас у “Фидес” более двух третей кресел в парламенте, так что конституционное большинство для воплощения итогов референдума было обеспечено с самого начала.

Другой вопрос, что это временная победа. Миграционный кризис никуда не делся. Сотни тысяч беженцев - реальных и самоназванных - продолжают штурмовать и необратимо менять старую Европу. Никуда не исчезли и противники этой самоубийственной политики, пытающиеся отстоять свою национальную и культурную идентичность перед лицом нового переселения народов. А Виктор Орбан и польский “серый кардинал” Ярослав Качиньский, объявившие “культурную контрреволюцию” против Брюсселя, по-прежнему будут пытаться ее осуществить. Лиана Минасян, Берлин - Алматы