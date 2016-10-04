Обвинения в изнасилованиях, взаимные оскорбления, обещание упрятать оппонента за решетку в случае прихода к власти - 10 октября в американском Сент-Луисе завершился второй раунд дебатов кандидатов на пост президента США. Местная пресса назвала их “мрачными и горькими”, пишет “Коммерсант”. Дональд Трамп и Хиллари Клинтон посвятили минимум времени традиционному обсуждению вопросов политики и экономики и максимум - попыткам доказать избирателю, что избрание оппонента станет большей катастрофой, чем их собственное Дебаты ожидаемо начались с обвинений Дональда Трампа по поводу его высказываний 11-летней давности. Напомним, на опубликованных накануне аудио- и видеозаписях нынешний кандидат в президенты сообщает о том, что “женщин после 35 нужно бросать” и его статус телезвезды позволяет ему делать с любой женщиной все, что угодно, не спрашивая ее разрешения. “Я очень смущен этим, я сожалею об этом, - сообщил Дональд Трамп. - Но это был приватный разговор”.

Хиллари Клинтон не удовлетворилась этим объяснением и заявила: то, что все слышали на аудиозаписи, - “настоящий Дональд Трамп”. В этом месте политик перешел в контрнаступление и заметил, что он “всего лишь говорил об этом, а ее муж (Билл Клинтон. - “Ъ”) насиловал женщин”. “В истории американской политики не было человека, который настолько не уважал женщин, - добавил господин Трамп. - А она впоследствии нападала на них”. Он напомнил, что Билл Клинтон был подвергнут процедуре импичмента, лишился адвокатской лицензии и был вынужден заплатить одной из своих жертв Пауле Джонс 850 тысяч долларов. По словам Дональда Трампа, скандал со слитыми в сеть записями 2005 года нужен был для того, чтобы отвлечь общество от реальных проблем президентской кампании. К примеру, от появившейся накануне в распоряжении WikiLeaks новой порции электронных писем помощников Хиллари Клинтон. Из них следует, что потенциальный президент-демократ намного более благожелательна к американскому крупному бизнесу, чем она заявляла в своих предвыборных речах. Защищая свою позицию, Хиллари Клинтон обратилась к опыту отца-основателя США Авраама Линкольна, который, по ее мнению, также имел “публичную и частную позиции” и не гнушался “решать проблемы за кулисами”.

Кандидат от демократов фактически вынудила Дональда Трампа признать, что последние 18 лет он не платил налогов в федеральный бюджет. Напомним, это стало возможным после того, как в 1995 году он зарегистрировал в налоговой службе убыток в 916 миллионов долларов. Это, согласно налоговому законодательству США, позволило ему не отчислять налоги все последующие годы. “Это она дала нам такой налоговый кодекс, - оправдывался господин Трамп. - Ее друзья получили куда большие вычеты. Уоррен Баффетт, к примеру”. Он сразу же добавил, что прегрешения его оппонента куда серьезнее, и, если бы он стал президентом, она “была бы в тюрьме”.

После войны компроматов стороны все же попытались обсудить актуальные политические события. Здесь Дональд Трамп снова попал под огонь критики за серьезные расхождения между своей позицией и взглядами своего партнера по предвыборной гонке губернатора Майкла Пенса. Тот, напомним, заявил, что обещание Дональда Трампа закрыть мусульманам въезд в США “более недействительно”, и высказал куда более традиционную для республиканцев жесткую позицию в отношении России и ее действий в Сирии, чем сам господин Трамп. “Мы не обсуждали этот вопрос (позицию по России. - “Ъ”). Я не согласен с ним, - ответил Дональд Трамп. - Я не защищаю Россию. Просто, когда что-то случается, здесь сразу же обвиняют Россию, потому что могут при помощи этого атаковать меня. Я не знаю про Россию ничего. У меня нет там бизнеса, я не брал там кредитов”. Он также повторил свою высказанную ранее точку зрения о том, что, если Россия борется с “Исламским государством”, в интересах США делать это вместе с Россией.

Мусульман, впрочем, господин Трамп решил все же в США пустить, но не всех. “Запрет на въезд мусульманам превратился в каком-то смысле в радикальную блокировку прибытия из определенных регионов мира, - озадачил он слушателей. - Хиллари Клинтон хочет, чтобы сюда приехало на 550 процентов больше беженцев, чем в период правления Барака Обамы. Слушайте, мы не знаем, кто они, откуда они едут, каково их отношение к США”. Хиллари Клинтон, напомним, выступает за увеличение квоты на прием сирийских беженцев в США с 10 до 65 тысяч. “Я не допущу в страну никого, кто представляет для нас угрозу, - заявила она. - Но там же женщины и дети, подумайте о том четырехлетнем мальчике, лоб которого в крови. Это случилось с ним потому, что он подвергся бомбардировке российских и сирийских войск”.

Большая часть американских СМИ отдала победу в этих дебатах Хиллари Клинтон. Она, по словам комментаторов, сумела максимально полно использовать все связанные с оппонентом скандалы и удержать свой отрыв в общенациональных опросах. Он на момент начала дебатов составлял 4,6 процента. CNN счел дебаты “наиболее скверными и горькими за последнее время”, а, по мнению Washington post, они “прошли в негативном ключе”. Это следует из того, что кандидаты в президенты США большую часть времени говорили о негативных качествах своих оппонентов, их неудачах и провалах, а не представляли свое видение развития экономики страны, ее будущего в политике.