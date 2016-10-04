Война на Ближнем Востоке вступает в новую фазу. В ближайшие дни ожидается операция в Мосуле по освобождению его от террористов. Но здесь, как отмечают военные аналитики, сталкиваются интересы нескольких региональных игроков - Ирака, Турции и Ирана. По оценке экспертов, Анкара хочет создать в соседней стране военный “плацдарм” - по примеру того, который возник на севере Сирии в результате операции “Щит Евфрата”. А Иран - пробить коридор к Сирии Перспектива серьезного обострения в отношениях Турции и Ирака стала заметна после того, как в декабре 2015 года турецкие сухопутные войска вошли на север арабской страны под предлогом борьбы с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК). Разногласия подогрело продление мандата турецкого присутствия в Ираке, за которое парламент республики проголосовал в этом месяце.

Если Багдад вполне ожидаемо раскритиковал такие шаги турецких законодателей, то Анкара осадила его, указав, что действует по его официальному приглашению. По словам турецких властей, они выведут войска с севера Ирака только тогда, когда это будет необходимо.

Амбиции Турции дошли до того, что она заявила о готовности брать Мосул - неформальную столицу ДАИШ. Реджеп Эрдоган даже назвал предполагаемую дату штурма - 19 октября. Причем он осудил тех, кто выступает против турецкого участия в этой операции.

Тем временем штурм готовит и иракское правительство. По словам официального представителя госдепа США Джона Кирби, именно Багдад должен возглавить кампанию по освобождению города. Специально для наступления на него переброшены сотни военных советников из США и стран Западной Европы. Военная кампания обещает быть затяжной.

Остается неясным вопрос с участием в операции враждебных для Анкары сил шиитской самообороны, которые могут вызвать панику среди суннитского населения Мосула. По словам очевидцев, при освобождении иракской эль-Фаллуджи ополченцы совершали нападения на суннитское население. Первоначально премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявлял, что шиитских бойцов не будет при штурме Мосула, однако теперь он колеблется, отмечают наблюдатели.

Вероятно, это результат давления Ирана, который оказывает влияние через своих ставленников и, по-видимому, через Мосул хочет заложить основу для наземного коридора в Сирию. При этом именно иранское влияние может заставить Турцию вмешаться.

Турция исторически рассматривает Мосул как центр своих интересов на севере Ирака. Здесь проживает преимущественно арабо-суннитское население и значительное количество курдов. Мосул остался спорной территорией между Иракским Курдистаном и центральными властями. Турция этим активно пользуется. Она установила хорошие отношения с руководством Иракского Курдистана. С разрешения его властей она проводила превентивные операции против РПК. Была договоренность между Багдадом и Анкарой, что турецкие военные окажут содействие в подготовке суннитского ополчения, особенно когда ИГ провозгласило халифат.

Турция вообще обосновалась в Ираке. Она имеет небольшие подразделения и готовит часть суннитского ополчения, чтобы не допустить захвата Мосула шиитскими подразделениями. Регулярная армия Ирака, по сути, сейчас создается с нуля. Та армия, которую формировали США с 2003 года, оказалась небоеспособной в силу этнических различий. Сунниты сразу ушли к ДАИШ, курды защищают свои районы, а шииты не имели большого военного опыта, и их расстреливали тысячами.

Пришлось заполнять нишу шиитскими отрядами самообороны, среди которых есть и радикальные, и умеренные элементы. Во время освобождения территорий они устраивали рейды своих эскадронов смерти.

Анкара опасается, что после освобождения Мосула Багдад установит там свое господство и вытеснит суннитские силы, на которые она опирается.

Вероятность прямого столкновения Ирана и Турции в районе Мосула очень велика. Через своих сателлитов они пытаются установить контроль за этим стратегически важным пунктом. Там находятся крупнейшие запасы нефти почти мирового значения - как в Киркуке, так и в Мосуле.

Штурм Мосула может столкнуть силы Турции и иракских курдов вопреки тому, что между ними пока существует некое взаимопонимание. Здесь будут перекрещиваться интересы многих, даже США. Учитывая то, что в последнее время Вашингтон стал проводить политику поддержки курдов, здесь тоже могут возникнуть вопросы. Из-за того, что в Мосуле переплетаются интересы множества стран, в том числе и Ирана, так долго не предпринималось активных действий по освобождению города. Что получится у турок - трудно сказать. В военном плане они, конечно, это могут сделать. Искандер Исаев, политолог