В Донецке в лифте его дома взорвали командира батальона “Спарта” Арсения Павлова, более известного под позывным Моторола. В самопровозглашенной ДНР объявили траур и, как уже не раз бывало в подобных ситуациях, винят во всем украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Одного из ярких полевых командиров вспоминает “Коммерсант” Арсения Павлова взорвали в лифте собственного дома в самом центре Донецка в Ворошиловском районе. Факт гибели командира батальона “Спарта” “Ъ” подтвердил представитель Министерства обороны самопровозглашенной республики Эдуард Басурин. Представитель ДНР в минской контактной группе Денис Пушилин назвал убийство Моторолы “огромной утратой”. “Киев все еще стремится разрешить конфликт силой, но не способен одержать военную победу и поэтому использует террористические методы, - сказал Денис Пушилин. - С помощью этого убийства украинская сторона рассчитывает расшатать ситуацию в республике”. В Киеве гибель командира “Спарты” также подтвердили, назвав это “уничтожением”. В Донецке в понедельник объявили траур, а власти ДНР винят в произошедшем украинскую ДРГ.

Уроженец республики Коми Моторола стал известен вскоре после начала боевых действий на востоке Украины. За спиной у него к тому моменту было участие во второй чеченской кампании, а в Славянске он начинал воевать под командованием первого министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова. Уже в Донецке Моторола возглавил свой батальон “Спарта” и регулярно появлялся в видеосюжетах о боях за городской аэропорт, которые растянулись в итоге с мая 2014 года по зиму 2015-го. Первая слава пришла к Павлову как раз тогда, в мае 2014 года украинский журналист Александр Горобец обвинил журналистов портала Lifenews в том, что во время боев они отдают команды ополченцам. Вскоре, впрочем, выяснилось, что голос на опубликованном журналистом ролике принадлежит именно Мотороле. Скандал, однако, пролил свет на природу дружбы полевого командира самопровозглашенной республики со СМИ: они строили образ героического воина, а комбат предоставлял им эксклюзивные кадры, которые его бойцы снимали на прикрепленные к каскам камеры GoPro. Фактически Моторола был пионером новой гибридной войны: все, что снималось в бою, тут же появлялось на дружественных самопровозглашенной республике ресурсах. В Донецкую область Моторола приехал воевать и делал это как мог, избегая вмешательства в политическую жизнь самопровозглашенной республики. Пока в ДНР выстраивалась так или иначе властная вертикаль, в соседней ЛНР планомерно отстреливались излишне яркие командиры, претендовавшие в том числе и на политическое лидерство. 2 января 2015 года там был убит Александр Беднов (Бэтмен), в мае - командир батальона “Призрак” Алексей Мозговой, в декабре - атаман Павел Дремов. Каждый раз после резонансного убийства местные власти, как это и сейчас делают в Донецке, начинали искать неких украинских диверсантов. Хотя соратники погибших объясняли произошедшее конфликтом очередного яркого полевого командира с политической верхушкой ЛНР.

Арсений Павлов с лидерами ДНР, наоборот, никогда, кажется, не конфликтовал. Но свою особость все равно подчеркивал. Когда различным батальонам пришло время сливаться в единый корпус, его люди вроде как подчинились этому решению, но, как говорит один информированный человек из числа тех, кто продолжает воевать: “Все наши знали, что они особенные. И подчиняются мало кому”.

Когда в конце сентября глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил о попытке госпереворота, его коллега из ДНР Александр Захарченко объявил, что именно Моторолу и его “Спарту” отправляет на помощь в соседнюю республику. Люди, знакомые с ситуацией вдоль линии разграничения, говорят, что это скорее был громкий пиар-ход - в последнее время люди Арсения Павлова воевали в основном на мариупольском направлении, где вновь наблюдается обострение. “Спарта” была на позициях в Широкино, Саханке. Их командир погиб не на фронте, а в подъезде своего дома.

Ни одно убийство видного полевого командира Донбасса не было раскрыто, вряд ли реальные организаторы взрыва в центре Донецка будут найдены и на сей раз. Однако на фоне очередного обострения ситуации вдоль линии соприкосновения, когда совсем недавно был сорван вроде бы согласованный всеми в Минске план отвода войск на трех участках фронта, а также возобновившихся разговоров о возможности выполнения Минских соглашений и эффективности “нормандского формата” в принципе, убийство Арсения Павлова может иметь долгоиграющие последствия. Если только, конечно, кто-то ставил перед собой цель добиться очередного витка эскалации конфликта.