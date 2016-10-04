Главным политическим событием не только недели, но и последних месяцев стала встреча лидеров “нормандской четверки”, участвующих в урегулировании на Украине Напомним, что в начале этой недели стало известно: канцлер Германии Ангела Меркель внезапно пригласила лидеров России, Франции и Украины к себе в Берлин для срочных переговоров. Как и предсказывали некоторые российские и европейские СМИ, главной темой этой встречи стало все-таки не украинское урегулирование, а происходящее в Сирии.

И вот однодневный саммит состоялся в минувшую среду. Переговоры начались поздно вечером и продолжались свыше пяти часов. Перед встречей “четверки” лидеры ФРГ, Франции и Украины провели отдельную встречу сугубо по украинскому урегулированию. А уже после встречи непосредственно “нормандской четверки” лидеры России, Германии и Франции приступили к переговорам по Сирии.

Кроме того, в среду же состоялся телефонный разговор президента России с президентом Сирии Башаром Асадом.

Итак, по первой части “нормандская четверка” договорилась о том, что должно быть сделано в ближайшее время, в том числе по разведению сторон конфликта на юго-востоке Украины.

Это касается выполнения Минских соглашений. Все участники саммита подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать именно Минские соглашения.

Много внимания было уделено вопросам безопасности. Договорились по ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением вооруженных формирований. Далее четверка подтвердила готовность расширить миссию ОБСЕ в зонах отвода и хранения тяжелой техники в зоне конфликта. Однако в вопросах гуманитарного характера по Украине многого добиться не удалось, здесь продвижение минимальное. Нет, в частности, прогресса в вопросе выплаты социальных пособий жителям двух самопровозглашенных республик. Теперь работой по дальнейшему развитию процесса урегулирования займутся консультанты и министры иностранных дел стран “нормандской четверки”.

Петр Порошенко, комментируя итоги саммита, заявил, что Киев ждет от председательствующей в ОБСЕ Германии инициирования обсуждения вопроса о введении в зону конфликта полицейской миссии.

В последний раз переговоры “четверки” только по украинской тематике состоялись в Париже 2 октября 2015 года. После этого лидеры государств общались только по телефону. Так, 30 декабря они договорились продлить действие Минских соглашений на 2016 год.

А вот что касается Сирии, то здесь состоялась, судя по всему, самая настоящая схватка, в которой российский лидер противостоял натиску со стороны своих западных оппонентов. Переговоры по сирийскому вопросу начались сразу же после отбытия президента Украины Петра Порошенко.

И, судя по всему, дискуссия закончилась фактически ничем. Во всяком случае, так следует понимать заявления Меркель и Оланда на их совместной итоговой пресс-конференции. В частности, они призвали Москву и Дамаск “прекратить бомбардировки в Сирии”. И если Путин требует отделить признанных террористами от так называемой “умеренной оппозиции”, то Меркель заявила: “Отмежевание сирийской оппозиции от террористов на данный момент невозможно”.

“Мы сейчас в трехстороннем формате с участием российского президента говорили о ситуации в Сирии, это были жесткие и трудные переговоры, - сказала она. - Важно было высказаться в этой связи, и есть ответственность России оказать давление и влияние на Асада, чтобы обеспечить безопасность мирного населения, и об этом мы сказали”.

У присутствовавших на пресс-конференции журналистов создалось впечатление, что госпожа Меркель как бы отчитывалась перед кем-то.

“Мы указали четко на то, что Россия несет большую ответственность, которая выходит далеко за пределы... сегодняшнего дня. Она должна принять решение о том, будет ли там организован гуманитарный доступ, можно ли открыть политический процесс”, - сказала Меркель.

Все это прямо противоречит позиции Москвы, которую после переговоров выразил президент Путин: “Рассчитываем на то, что наши партнеры, прежде всего американские, сделают все, что они обещали до сих пор, по разведению террористов “Джебхат-ан-Нусры” и иже с ними, таких же террористических организаций, от так называемой здоровой части оппозиции, чтобы нам было понятно, как мы можем вместе дальше продолжать совместную работу”.

По итогам саммита не было подписано никаких документов и протоколов. В целом же переговоры можно признать безрезультатными, так как стороны остались на своих позициях, а по Сирии и вовсе разошлись еще больше. Лиана Минасян, Берлин - Алматы