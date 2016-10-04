На этой неделе в столице Катара Дохе возобновились тайные переговоры между правительством Афганистана и представителями движения “Талибан”. Об этом в среду сообщила лондонская газета Guardian со ссылкой на источники в британском и афганском правительствах и среди боевиков. По мнению экспертов, в диалоге заинтересованы прежде всего властные структуры Кабула По данным газеты, в Дохе идут неформальные дискуссии о разрешении 15-летнего конфликта властей с боевиками. Ожидается, что к делегации исламистов вскоре должен присоединиться Мохаммад Якуб, сын основателя “Талибана” муллы Омара. Всего состоялось два раунда переговоров: в сентябре и октябре. На них, как утверждают источники, присутствовали мулла Абдул Манан Ахунд, брат Омара, а также глава Управления национальной безопасности Афганистана Мохаммад Масум Станикзай.

Что касается третьих сторон, то во встречах принимал участие высокопоставленный дипломат США, имя которого не называется. Представители же Пакистана в Доху не приехали. Переговоры стали первыми после коллапса диалога правительства с боевиками в мае, когда в результате атаки американского беспилотника погиб мулла Ахтар Мансур, преемник муллы Омара.

Главной площадкой для диалога остается Доха, где в 2013 году талибы открыли свой политический офис. “Катар поддерживает хорошие отношения и с афганским правительством, и в особенности с “Талибаном”, а потому остается лучшим местом для переговоров, - пояснил лондонскому изданию сотрудник МИД Катара Халифа аль-Кувари. - Хотя Катар в целом сохраняет нейтралитет, он в отличие от, например, ОАЭ или Саудовской Аравии считает “Талибан” важным игроком в Афганистане и по-прежнему хочет видеть его частью политического процесса в стране”.

Официальный Кабул намерен продолжать дипломатические усилия по достижению политического урегулирования конфликта. На днях силы “Талибана” начали масштабное наступление на город Лашкаргах, что в провинции Гильменд. Бои идут и за город Кундуз на севере страны, который регулярно переходит из рук в руки от правительственной армии к боевикам. Интенсивность конфликтов во многом являлась причиной срыва прежних попыток наладить диалог.

Как утверждает Guardian, чиновник правительства в Кабуле подтвердил, что афганский представитель Станикзай отправился в Доху. Вместе с тем представитель президента Ашрафа Гани заявил, что лидер Афганистана не осведомлен о переговорах.

Некоторые эксперты вообще отмечают, что принимать британский репортаж о возобновлении диалога за чистую монету не стоит.

“По моим данным, информация о начале переговоров между официальным Кабулом и политическим офисом “Талибана” в Дохе не соответствует действительности, - отметил в беседе с нами эксперт по Центральной Азии Оксфордского центра наблюдения по Афганистану Джордж Руэ. - Я не удивлюсь, если в ближайшие часы правительство Катара опубликует заявление, где будет сказано, что оно ничего не знает об этих переговорах”.

За “утечкой” скорее всего стоят представители Гани и премьер-министра Абдуллы Абдуллы, полагает эксперт. “Позиция Кабула становится все более шаткой, он контролирует все меньше территорий в Афганистане. В то же время “Талибан” увеличивает свое влияние. Поэтому у властей нет другого выхода, кроме как настраиваться на переговоры хоть с какими-то фракциями боевиков и пытаться достичь с ними перемирия”, - пояснил Руэ.

На данный момент предпосылок к скорому решению конфликта в Афганистане нет, считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. “Очевидно, что контакты между “Талибаном” и Кабулом происходят постоянно. Между тем те условия, которые боевики ставят перед правительством, не изменились и все еще остаются жесткими, - пояснил он. - В частности, талибы требуют вывода из Афганистана иностранных войск, а для Кабула это неприемлемо. Пока такие условия остаются в силе, переговоры едва ли к чему-то приведут”.

Нессар констатирует: скорого перетекания военного конфликта в дипломатическое русло ждать не стоит.

Продолжение долгоиграющего конфликта в Афганистане представляет опасность для стран Центральной Азии. “Главной для этих стран заботой остается безопасность к северу от афганских границ, - сказал Джордж Руэ. - Теоретически им может угрожать инфильтрация боевиков. И этим странам следует это предотвратить”.

Объективности ради следует отметить, что ранее сообщения Guardian на эту тему неоднократно подтверждались, хотя и с некоторыми поправками. Кроме того, известно, что это издание обладает заслуживающими доверия источниками в правительственной и дипломатической сфере. Борис Леонов, Лондон - Алматы