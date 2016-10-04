В этом году весной, как известно, в Иране прошли парламентские выборы. И вот, через полгода после них началась подготовка уже к президентским выборам. В среду министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли официально подтвердил агентству Fars, что Хасан Рухани будет баллотироваться на второй президентский срок. Его избирательный штаб заработает в январе, а зарегистрирован в качестве кандидата он будет в апреле 2017-го По Конституции 1979 года баллотироваться на высший государственный пост могут религиозные или политические деятели из числа коренных иранцев. Совет стражей исламской революции должен подтвердить исламскую правоверность претендентов, а парламент - оценить их вклад в политическую жизнь страны. Конституция запрещает быть президентом более двух сроков подряд.

Главным фаворитом предстоящей президентской кампании считается действующий президент-реформатор. Продолжить работу с Рухани готовы все основные политические силы, которые он сумел собрать вокруг себя за свой первый президентский срок. Его курс в целом поддерживает и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

За два года на посту Рухани добился снятия международных экономических санкций с Тегерана в обмен на приостановку его ядерной программы. Прагматичная внешнеполитическая деятельность президента улучшила отношения Ирана с Западом. Однако пока Рухани не выполнил свое второе предвыборное обещание - не восстановил полноценно экономику. Это вызывает недовольство иранцев, которые могут не переизбрать Рухани на второй срок. Сейчас он лишь третий по популярности политик в стране, действующему президенту симпатизируют 38 процентов иранцев.

Главный конкурент Рухани - командующий военным спецподразделением “эль-Кудс” в составе Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. В рейтинге он занимает первое место и пользуется поддержкой 58 процентов опрошенных иранцев. Популярность Сулеймани связана с его многочисленными боевыми заслугами: он руководил военными операциями в Ираке, Ливане, Йемене, Палестине и Афганистане и, по мнению большинства населения, защищал от несправедливости угнетенные народы. В Иране генерала называют легендарным и считают самым авторитетным военным. Сейчас он руководит действиями Корпуса стражей исламской революции в Сирии.

На Западе отношение к генералу Сулеймани негативное. Он включен в список невыездных, и его пребывание за границей считается нарушением режима санкций. В апреле западные СМИ сообщили о тайном визите Сулеймани в Москву с целью обсудить стратегию иранских и российских военных в Сирии. В России опровергли эту информацию, но она успела вызвать жесткую критику в США и Европе.

В случае победы генерала на президентских выборах под ударом оказались бы достигнутые Рухани договоренности с Западом, что еще больше ослабило бы экономику Ирана. Осознавая это, руководство Ирана вывело Сулеймани из игры. 15 сентября генерал заявил, что не собирается участвовать в президентских выборах и “до конца своей жизни хотел бы оставаться преданным солдатом своей страны”.

Спустя две недели от президентских амбиций отказался и Махмуд Ахмадинежад. Он уже был президентом с 2005 по 2013 год, но покинул пост после второго срока. Тогда аятолла Хаменеи заявил, что именно он “не рекомендовал Ахмадинежаду участвовать в предстоящих выборах президента”.

Нейтрализовать бывшего ультраконсервативного президента, который еще весной стал агитировать иранцев поддержать его миссию по “возвращению идеалов исламской революции”, аятолла Хаменеи, вероятно, решил по тем же причинам помочь Рухани остаться на второй срок.

Примечательно, что противоречивые годы президентства Ахмадинежада практически не повлияли на его поддержку населением. В рейтинге популярности иранских политиков он занимает четвертую позицию, на 10 процентов уступая Рухани.

Напомним, что при Ахмадинежаде ускоренными темпами начала развиваться иранская ядерная программа, и без того многие годы критиковавшаяся мировым сообществом. Президент занял жесткую антиамериканскую политику и отказывался идти на какие-либо компромиссы, что спровоцировало Запад наложить на Тегеран многочисленные экономические санкции. Основной удар был нанесен по экспорту иранской нефти, от которого зависят доходы бюджета. Это привело к резкому спаду в экономике. Во внутренней политике Ахмадинежад свернул большинство либеральных экономических реформ. Когда на парламентских выборах 2012 года ультраконсервативные сторонники Ахмадинежада проиграли реформаторам, стало понятно - от непредсказуемости и популизма главы государства устали все. Саджад Тайери,иранский журналист