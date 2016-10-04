Как известно, в начале недели в Эр-Рияде завершились переговоры министра энергетики России Александра Новака с его коллегой из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. Результатов этих переговоров ждал, без преувеличения, весь мир, потому что эти две страны являются крупнейшими поставщиками нефти на мировой рынок и от их действий зависит цена на черное золото Каковы же результаты? Россия и Саудовская Аравия занимают единую позицию по проблемам, связанным с предстоящей заморозкой добычи нефти. В свою очередь, глава Минэнерго РФ отметил, что в конечном итоге все будет зависеть от согласованного решения ОПЕК. Он подчеркнул также, что Эр-Рияд и Москва договорились о технологическом взаимодействии в сфере добычи и переработки нефти и газа. Речь идет о сотрудничестве в строительстве танкеров, в электроэнергетических проектах (в частности, в атомной промышленности).

Все участники переговоров сошлись во мнении, что ценовой кризис на рынке нефти близок к завершению.

Между тем традиционные для ОПЕК разногласия сохраняются. Например, по поводу участия США в общих усилиях нефтяного картеля. На итоговой пресс-конференции Халид аль-Фалих отверг возможность пригласить США к участию в венском соглашении по замораживанию нефтедобычи.

Однако недавно на энергетическом конгрессе в Стамбуле министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада говорил, что ОПЕК, возможно, пригласит США на переговоры по фиксации уровней добычи. Что, конечно, было бы логично: американский нефтяной комплекс - третий по объему производства в мире.

Еще больший разнобой вносят другие страны - члены ОПЕК, регулярно заявляющие о нежелании хоть как-то снижать производство. Вот и сегодня, когда рынки ожидали ощутимого роста цен в связи с достигнутыми в Эр-Рияде договоренностями о единой точке зрения крупнейших производителей нефти - России и Саудовской Аравии - на заморозку добычи, цены на этой неделе вдруг пошли вниз.

Согласно данным вечера минувшей среды, декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на 0,65 процента - до 51,57 доллара за баррель, а на WTI на 0,73 процента - до 50,59 доллара за баррель.

Причина снижения цен, по мнению экспертов по нефти, очевидна - это заявления министра нефтяной промышленности Ирака и главы экспортной госкомпании SOMO (State Oil Marketing Organization), прозвучавшие тоже на этой неделе, во вторник. Смысл этих заявлений прямо идет вразрез с итогами встречи в Эр-Рияде.

Что сказал глава SOMO Фалах аль-Амри? Он объявил о категорическом отказе Ирака сокращать добычу, а иракский министр нефти Джабар аль-Лаиби потребовал от ОПЕК дать Ираку те же льготы, что и Нигерии с Ливией, то есть разрешить не только не сокращать, но и не замораживать добычу. Аль-Лаиби объяснил это острой нехваткой средств в войне с ДАИШ.

Таким образом, замораживать добычу не хотят уже четыре страны: Иран, Нигерия, Ливия и Ирак, производящие в общей сложности около 10 миллионов баррелей нефти в сутки.

Параметры участия России в усилиях ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка пока находятся в стадии формирования. Действовать приходится в условиях конкуренции за долю на рынках, и, как отметил, глава “Роснефти” Игорь Сечин, “Россия не собирается в данном случае играть роль статиста”.

Сечин также выразил уверенность, что долго оставаться на низком уровне цены на черное золото не будут. По его мнению, меры, которые сегодня предпринимают страны - производители нефти, являются “единственно правильным решением для сохранения устойчивости всей мировой энергетики”.

Кроме Сечина и многие ведущие эксперты в мире считают восстановление цен на рынке энергоносителей неизбежным, так как все нефтегазовые компании сократили свои капиталовложения в разведку и новые проекты, что рано или поздно приведет к дефициту предложения и быстро компенсировать его не удастся, поэтому цены начнут расти.

Эту точку зрения поддержали многие на этой неделе, если обощить публикации в западной прессе: уже в среднесрочной перспективе, примерно через четыре года, рынок столкнется с дефицитом нефти.

Справедливости ради надо отметить, что, несмотря на существование таких оценок, значительная часть уважаемых аналитиков утверждает, что эпоха дорогой нефти прошла. Близок к этому и прогноз МВФ, согласно которому к 2021 году нефтяные котировки не вырастут выше 60 долларов за баррель. Также отмечается, что средний уровень стоимости нефти в 2017 году не превысит 51 доллар за баррель, что, впрочем, улучшает прежний прогноз: ранее на 2017 год МВФ прогнозировал среднегодовую цену в 43 доллара за баррель.

Кстати, на этой неделе было заявлено: несмотря на сдержанную позицию российских нефтяников в отношении заморозки нефтедобычи, “Роснефть”, например, “будет выполнять любые установки Минэнерго Российской Федерации”.

Тем не менее, несмотря на снижение в последние дни среднесуточной добычи в России, глава Минэнерго Александр Новак в среду выступил с прогнозом о возможном рекордном уровне добычи в 2017 году, который составит, как он предположил, 548 миллионов тонн. Но, возможно, именно сейчас не лучшее время для таких рекордов. Тем более что над рынком продолжает висеть “сланцевая угроза”.

Об этом предупреждает и упомянутый прогноз МВФ, отмечая серьезные риски для мирового рынка нефти и газа, связанные со сланцевой добычей в США. Там за последние годы эффективность добычи заметно выросла благодаря укрупнению и слиянию компаний (эффект масштаба), что привело к сокращению затрат и введению новых технологий производства, сделавших добычу сланцевых углеводородов рентабельной даже при более низких ценах (примерно 50 долларо за баррель).