В течение как минимум шести лет экологи и другие группировки в Великобритании вели упорную борьбу с правительством и чиновниками из прежней мэрии Лондона против строительства в столичном аэропорту Хитроу третьей взлетно-посадочной полосы. Экологов поддерживали и политики, и журналисты, и специалисты в области здравоохранения и сохранности окружающей среды И вот в минувшую среду британский кабинет министров под руководством Терезы Мэй одобрил это строительство. Решение сразу же вызвало резкую критику со стороны многих политиков. Против расширения воздушной гавани выступили, в частности, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр образования Джастин Грининг.

Новый транспортный проект обойдется предположительно в 17,6 миллиарда фунтов. По завершении строительства дополнительной полосы крупнейший в Британии аэропорт к 2050 году сможет обслуживать больше на 50 миллионов пассажиров и на 300 тысяч рейсов, чем сегодня. Согласно утверждениям министра транспорта Криса Грейлинга, такая модернизация принесет британской экономике в ближайшие 14 лет дополнительно 61 миллиард фунтов.

В то же время дискуссии вокруг расширения Хитроу уже долгое время остаются для правительства головной болью. Ранее сторонники инициативы укоряли кабинет министров за бездействие. По их утверждениям, двух взлетно-посадочных полос, которыми аэропорт оснащен на данный момент, недостаточно. Например, аэропорты Парижа или Франкфурта насчитывают по четыре полосы каждый. Расширение, по мнению его сторонников, продемонстрирует открытость британской столицы для бизнеса из-за рубежа.

Однако, по мнению местных жителей, а это сотни тысяч лондонцев и обитателей многочисленных окрестных городков и маленьких деревень, из-за новой аэродромной полосы в окрестностях аэропорта будет еще больше шума, не говоря уже о загрязнении воздуха. Кроме того, строительство уничтожит и часть местного ландшафта, в том числе оставшиеся здесь от былых лесов рощи и посадки деревьев вместе с их обитателями - птицами, лисами, кабанами. А их здесь еще немало.

Ранее экс-премьер и лидер консерваторов Дэвид Кэмерон высказывался против расширения авиагавани. На такое решение не в последнюю очередь повлияло то, что вблизи аэропорта располагаются депутатские округа многих консерваторов.

В то же время Борис Джонсон, который представляет округ Аксбридж и Южный Райслип на западе столицы, давно ведет кампанию против расширения Хитроу. Он даже заявлял о своей готовности “броситься под бульдозер”, если строительству третьей полосы будет дан зеленый свет. Глава МИДа назвал план своих коллег нереализуемым.

На боевой клич Джонсона отозвались другие министры и парламентарии. Депутат от округа Путни Грининг назвала действия властей очень разочаровывающими. Она пообещала и впредь бороться с вердиктом правительства.

Согласно традициям, министры, публично критикующие официальную позицию кабинета, должны подать в отставку. Однако в случае с Хитроу Мэй решила сделать исключение. Таким образом, ни Джонсону, ни Грининг на данный момент увольнение не грозит.

Как отмечает британская пресса, к восстанию против властей примкнули и тори, возглавляющие муниципалитеты в западной части столицы. Они уже готовят судебные иски к правительству, сообщила на этой неделе газета Mirror. “Гражданской войной” внутри лагеря консерваторов ситуация не ограничилась. В стан противников расширения Хитроу уже вошли десятки депутатов из разных партий. О своем недовольстве планом властей заявил мэр-лейборист британской столицы Садик Хан.

“Это неверное решение как для Лондона, так и для Британии. Третья полоса будет означать, что еще 200 тысяч человек окажутся под воздействием шума от самолетов, затронув 124 дополнительные школы и 43 тысячи школьников... Я продолжу свои попытки оспорить вердикт министров”, - прокомментировал мэр решение правительства.

В свою очередь, глава филиала Greenpeace в Британии Джон Сувен предупредил: строительство полосы загрязнит воздух и обернется напрасной “тратой времени, денег и человеческих жизней”.

Фронт оппонентов правительства довольно внушителен, а потому расширение аэропорта может и вовсе не состояться, утверждает депутат-лейборист от округа Хаммерсмит Андрю Слотер. “Шансы на то, что этот пагубный проект состоится, ничтожно малы”, - цитирует парламентария Sky News.

Голосование в парламенте по поводу строительства третьей полосы должно состояться зимой следующего года. Если инициативу кабинета одобрят законодатели, работы по расширению Хитроу начнутся в 2020 году. Борис Леонов, Лондон - Алматы