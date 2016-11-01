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На Западе не верят журналистам Мир

В Москве в среду прошла международная конференция “Гражданское общество, СМИ и власть. Российский и европейский опыт”, организаторами которой стали Российский государственный гуманитарный университет, Фонд исторической перспективы и Международная ассоциация фондов мира.
Как заявили участники конференции, взаимодействие таких институтов, как пресса, гражданское общество и власть, - проблема, актуальная для всех государств. От нее зависит развитие политических процессов, ценностной ориентации общества. Докладчики напомнили, что СМИ как часть гражданского общества остаются в современном обществе четвертой властью, но они должны быть не только элементом власти, у сотрудников редакций должна быть и гражданская позиция.
Иначе, как заметила президент Фонда исторической перспективы Наталья Нарочницкая, свобода вне мировоззренческой рамки и парадигмы превращается в свободу вне всяких ценностей.
Между тем разрыв между ведущими западными СМИ как частью элиты, представляющей интересы истеблишмента, и собственным народом растет, констатировали эксперты.
Французский политолог и публицист Ксавье Моро, выступая с трибуны, отметил, что Майдан на Украине взбудоражил западные, в том числе и французские, издания, которые тут же стали трубить о “народной революции”. Однако затем Крым вошел в состав России, параллельно начались протесты жителей юго-востока Украины. Протесты были подавлены, но “волшебной сказке” про общенародную революцию пришел конец, подчеркнул он.

 


“Во Франции нет никакой свободы СМИ”, - заявил Моро. Сама школа обучения журналистов допускает там ложь во имя, так сказать, благородной цели, напомнил он. Так, французские СМИ игнорировали участие крайне правой партии “Свобода” в правительстве Украины после Майдана, предпочитали игнорировать и действия националистических батальонов в Донбассе.
Ксавье Моро посетовал на то, что во Франции все СМИ находятся под контролем идеологии. “Это такой постмодернизм. Люди думают, что нет никакой идентичности, что мы каждый день не можем создать свою идентичность. Для них жители Донбасса - это недочеловеки, которые не смогли понять идеальные европейские ценности”, - возмутился Моро. Впрочем, на его взгляд, жители Донбасса оказались не одиноки. Теми же “недочеловеками” оказались теперь более половины англичан, которые проголосовали за брекзит, а также сторонники Дональда Трампа за океаном.
Украинский кризис так и не смог соответствовать европейским идеалам и в итоге оказался показателем провала западных элит - теперь доверия к ним все меньше, подчеркнул Моро. Он считает, что правительство и пресса Франции в целом продолжают ошибочно оценивать конфликт в Донбассе. “Ведущие страны Евросоюза защищают не демократию, а химеру из национализма, псевдосвободы и различных манипуляций, отличающуюся крайней жестокостью к оппонентам. Но время все расставляет по своим местам”, - считает Моро.
Известный французский социолог и публицист, советник Николя Саркози Иван Бло также согласился, что уровень влияния бумажной и электронной прессы во Франции сейчас снижается. Например, французские СМИ относятся к России достаточно критично. но отношение рядовых французов к этой стране гораздо более положительное.
При этом если старое поколение еще может увидеть в России условного врага в качестве продолжения СССР, то молодежь, напротив, все больше воспринимает Россию как страну-партнера, с которой вполне можно сотрудничать. Бло также напомнил о брекзите, который ярко высветил раскол между элитами и обычными гражданами на Западе. И правящие круги, и пресса выступали против брекзита, однако народ принял другое решение.
В своем выступлении на конференции Бло подчеркнул, что масс-медиа постепенно теряют свою монополию на истину. Привычная для них ситуация так или иначе изменится. Теперь во многих странах Евросоюза референдумов постараются избегать, уверен политолог. “Национальный фронт” Марин Ле Пен завоевал поддержку в 30 процентов голосов, однако лишь двух депутатов в парламенте, при этом во Франции все говорят о демократии, указал Бло.
Так, пресса во Франции твердит, будто мигранты обогащают политическую жизнь, но народ с этим не согласен, отметил Бло, ссылаясь на данные опросов.
Такое же положение и в Германии, рассказал профессор Берлинского университета Вальтер Шойнберг: “В последние два года мы сталкиваемся с тревожной тенденцией, когда огромное количество граждан не верят не только политикам, но и СМИ, и это очень тревожно и свидетельствует о глубоком кризисе в западном обществе”.

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Просмотрено: 9 раз Просмотров: 9 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)
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