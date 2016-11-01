Речь идет о покупке китайским инвестфондом Fujian Grand Chip Investment Fund LP немецкого производителя микрочипов Aixtron SE. Сумма сделки оценивается в 670 миллионов евро. 8 сентября немецкие регуляторы сделку одобрили, но 21 октября разрешение отозвали под предлогом потенциальной угрозы национальной безопасности страны.

Подозрения, говорят, возникли после изучения немецкими властями обстоятельств и нюансов другой сделки: покупки немецкой компании Osram Licht AG вторым в мире производителем диодных ламп, китайской фирмой Sanan Optoelectronics Co.

В Поднебесной возмущены ограничительными мерами федерального правительства в отношении китайских компаний. В некоторых случаях эти меры вводятся “по рекомендации” из-за океана, утверждают в Пекине.

В столице КНР Габриэля принимают более чем сдержанно. “Государственные СМИ игнорируют визит Габриэля”, - сообщают немецкие СМИ. Телевидение даже не сообщило о его прибытии, а встреча с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном освещается крайне скупо.

А на заседании двусторонней экономической комиссии уровень китайского присутствия вопреки предварительному протоколу был понижен. Министр торговли Гао Хушенг уклонился от выступления на нем совместно с Габриэлем. А его заместитель Гао Ян не замедлила упомянуть в речи о “враждебном инвестиционном настроении” в ФРГ.

Как мы сказали выше, поводом для этого считается де-факто запрет на приобретение немецких предприятий китайскими инвесторами, введенный федеральным правительством “по соображениям безопасности”. Однако уже готовые сделки отменены и подвергнуты проверке госинстанциями на предмет того, как было пояснено в Берлине на правительственной пресс-конференции, “не содержат ли они угрозу для общественной безопасности и порядка”.

Особую скандальность этой истории придает то обстоятельство, что ограничительные меры в отношении китайских приобретателей приняты по наводке и требованию, в чем китайцы абсолютно уверены, американских спецслужб (кстати, косвенно посягающих этим и на немецкий суверенитет в вопросах экономики).

В первую очередь, речь идет об упомянутом машиностроительном предприятии Aixtron. К нему проявила интерес китайская Fujian Grand Chip. Владельцы Aixtron, со своей стороны заинтересованные в продаже, выразили возмущение запретительным вмешательством власти в частную сделку. По их данным, из-за этого предприятие Aixtron потеряло уже четверть своей стоимости. А неделей ранее федеральное правительство застопорило приобретение китайской стороной “дочки” концерна Osram. Во всех случаях ссылаются на опасения утечки технологий, которые могут быть использованы в сфере вооружений.

Реакция Пекина выразилась не только в снижении официального уровня заседания экономической комиссии. Как раз к визиту Габриэля стало известно о китайском законопроекте, предусматривающем для немецких автоконцернов в Китае квоты производства и продажи электромобилей. Предполагается, что уже в 2018 году на них должно приходиться восемь, а в 2020-м - уже 12 процентов продаж. В противном случае им может быть предписано даже сокращение производства.

Похоже, что запретительные антикитайские меры выстраивались как инструмент давления на Пекин. Дело в том, что немецкая сторона давно добивается предоставления ей “равных возможностей” в Китае. Под этим, как свидетельствует газета Welt, подразумевается следующее: “Если китайские инвесторы хотят беспрепятственно покупать немецкие высокотехнологичные фирмы, китайское правительство должно разрешить приобретение или расширение немецкими предприятиями фирм в Китае без обычного принудительного участия китайских предприятий”.

Ранее Зигмар Габриэль заявлял, что “Германия жертвует своими компаниями ради свободного рынка”, в то время как немецкие инвесторы в Китае испытывают “огромные проблемы”. В преддверии поездки вице-канцлер ФРГ обвинил КНР в “несправедливых и агрессивных коммерческих практиках” и призывал страну к “открытию рынка и честной конкуренции”.

В подкрепление появились сообщения, что в Еврокомиссии тоже готовят ограничительные меры в отношении инвесторов из стран “вне ЕС”. Одновременно развертывается пропаганда, пугающая скупкой Китаем чуть ли не всей Европы.

Но вот любопытные данные привел посол КНР в ФРГ Си Минги. Оказывается, в Китае действуют восемь тысяч немецких фирм, а китайских в ФРГ - только две тысячи. Что же касается инвестиций, то китайские в Германии не превышают десятой доли немецких в Поднебесной. И еще: китайские инвестиции составляют лишь 0,2 процента всех иностранных капиталовложений в Германии.

В общем и целом отношения Китая и Германии нельзя назвать безоблачными, но можно назвать деловыми - и тон тут, конечно же, задает Китай. Важно понять, что отчасти в этой поездке немецкие инвесторы заинтересованы не просто как обычные инвесторы. Среди этих людей есть инвесторы, которые хотели бы вложиться в компании, которые сейчас конкурируют на российском рынке с немецкими компаниями, которые из-за санкций теряют российский рынок, вытесняемые китайскими промышленными производителями.

Но, похоже, что нынешние китайско-германские переговоры ситуацию не изменят. Во всяком случае, поступающие из Пекина сообщения об этом свидетельствуют.