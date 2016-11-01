Боевики пытались дать отпор при помощи минометов и джипов со смертниками, однако вопреки этому иракские танки Abrams пересекли черту города, сообщило Associated Press со ссылкой на иракского бригадного генерала Хайдера Фадиля. Армейским подразделениям также удалось выбить джихадистов из здания, где располагалось региональное вещание иракского государственного телевидения.

В освобожденных кварталах гражданское население вывесило белые флаги в знак того, что не будет оказывать противодействие войскам Ирака. Пока что армейское руководство попросило мирных жителей не покидать дома. Выступая на государственном телевидении, премьер-министр страны Хайдер аль-Абади в свою очередь заявил, что у боевиков нет другого выбора, кроме как “либо сдаться, либо умереть”.

Иракская операция развернулась на фоне атак сирийской оппозиции на западные кварталы осажденного Алеппо. За последнее время ситуация в иракском и сирийском городах часто становилась объектом сравнения.

Но сравнения с Мосулом больше заслуживает ситуация в другом сирийском городе - Ракке, если учитывать, что оба пункта считаются “столицами” ДАИШ и их штурм может нанести военный и пропагандистский урон группировке. США планируют начать натиск на Ракку в ближайшие недели, чтобы бегущие из Ирака боевики не нашли “удобного места” для отступления. Об этом, в частности, сообщил командующий американскими войсками в Сирии и Ираке генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.

Одна из основных сил, на которые можно в этом рассчитывать, по словам Таунсенда, - это “Демократические силы Сирии” (SDF), преимущественно состоящие из курдских отрядов народной самообороны (YPG). Генерал признал, что турецкие власти выступают категорически против их участия в кампании, потому что считают их террористами.

Именно поэтому вопрос о прямых поставках американского оружия для YPG пока повис в воздухе. Чиновники в Пентагоне заявили Washington Post, что захват подступов к Ракке и близлежащих деревень не требует решения о дополнительном вооружении курдских сил. Ранее сообщалось, что по американскому замыслу SDF должны были освободить только окрестности Ракки, но отказаться от продвижения к центру города.

В самих “Демократических силах” комментируют планы Вашингтона весьма сдержанно. SDF примет участие в операции, однако “характер и уровень этого участия пока не определен”, заявил советник в руководстве этого альянса Насир Хадж Мансур.

“Это одна из тех ситуаций, когда у нас есть каналы связи и влияние на всех участников, но неполный контроль над ними”, - признался Washington Post один из чиновников Пентагона, комментируя анонсированную битву за Ракку. По его словам, главная угроза для штурма сирийской “столицы” ДАИШ - это желание протурецких группировок обогнать SDF. Вероятно, в этой “гонке” примут участие не сами турецкие силы, а союзные им сирийские оппозиционные формирования. Об этом, в частности, свидетельствуют слова вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша.

“Турецкая идея об операции в Ракке ясна, - цитирует политика Hurriyet Daily. - Мы выступаем за то, чтобы она была проведена народом. Было бы правильно сделать это - в военном и стратегическом плане - после того, как кампания в Мосуле и операция “Щит Евфрата” подойдут к концу”.

Эксперты уверены, что контроль над Раккой поможет Анкаре установить свою “зону безопасности”, которая угрожает Сирийскому Курдистану. Здесь очень много зависит от позиции Турции - будет ли она реально поддерживать наступление той вооруженной оппозиции, которую она создала, на Ракку.

Если же говорить о том, зачем Турции это нужно, то достаточно посмотреть на карту: получается, что у нее образуется три выступа на юге: один - в провинции Алеппо (на севере этой области турецкая авиация уже ведет бомбардировки), другой - в направлении Ракки и третий - в иракском Мосуле. Турция фактически окружает курдскую автономию и разрезает ее. Так что операции по взятию Мосула и Ракки вряд ли будут проводиться одновременно.

Наземная сила, которая могла бы действительно взять Ракку, - это протурецкая оппозиция в Сирии. В нее Анкара постаралась инкорпорировать многочисленные этнические меньшинства, которые проживают на этой территории, так, чтобы это не выглядело как оппозиция, состоящая из сторонников одного религиозного течения.

Искандер Исаев, политолог