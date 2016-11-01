Изменения лоббируют президент и его команда. Судя по настойчивости, это направление считается одним из ключевых. Идея референдума воплощается в жизнь с поразительной настойчивостью, невзирая на сопротивление оппонентов и процедурные сложности.

Аргументация сторонников реформ не совсем понятна. Утверждается, что “нынешняя Конституция республики имеет свои недостатки и изъяны, а также противоречия, которые необходимо устранить”, новая же версия позволит “перейти на следующий этап развития государства в русле парламентского правления”. Критики реформ указывают на нарушения норм при подготовке референдума, а также на то, что вносимые поправки могут не улучшить, а ухудшить Основной закон.

Чтобы понять настоящую цель реформы, необходимо учитывать, что в следующем году в Киргизии должны пройти президентские выборы. Нынешний глава государства Алмазбек Атамбаев на второй срок пойти не сможет, да и, вероятно, не хочет. При этом ему и его окружению необходимо сохранить влияние, доступ к финансовым ресурсам и обеспечить защиту от уголовного преследования.

Одним из способов решить эти проблемы является изменение баланса ветвей власти - Алмазбек Атамбаев, как утверждают некоторые эксперты, и его соратники могут частично мигрировать в парламент и уже оттуда вернуться в правительство.

Предлагаемая версия Конституции соответствует подобной схеме, в ней выстраивается тесная связка между крупными фракциями и членами правительства. В частности, депутаты смогут одновременно являться членами правительства. Заметно усиливается роль премьер-министра - он получит право самостоятельно назначать глав органов местного самоуправления. Новая Конституция усложняет процессы распада коалиций большинства. Если сейчас для выхода партии из коалиции достаточно заявления лидера партии, то в новой версии потребуется две трети голосов членов фракции, причем каждый депутат должен написать отдельное заявление.

Лидер фракции Социал-демократической партии (партия власти) Иса Омуркулов, выступив в среду в парламенте, также акцентировал внимание на изменениях, касающихся полномочий кабинета министров, и отметил, что между правительством и парламентом должен быть некий баланс, которого в настоящее время не наблюдается.

Однако в 2010 году инициаторы нынешней редакции Конституции обещали, что переход к парламентско-президентской форме правления за счет усиления законодательной ветви власти позволит модернизировать страну, победить коррупцию, не допустить концентрации власти в руках президента и его окружения. По прошествии шести лет можно констатировать - попытка перейти к парламентаризму провалилась.

Как пишут кыргызские СМИ, партии не отражают интересов избирателей, мало того, граждане вообще лишены какого-либо права отозвать депутата.

Слабость парламента как политической силы привела к тому, что за шесть лет реальная власть постепенно перетекла в руки президента и его аппарата. Здесь сосредоточились центры оценки ситуации и принятия решений. Парламент, погрязнув в местечковых скандалах, потерял самостоятельность и вернулся в привычное состояние подконтрольности президенту.

Конституция имеет весьма незначительное влияние на процессы в стране. Можно менять ее, можно оставлять такой, какая она есть, проблема кыргызского общества заключается не в текстах законов, а в том, как они исполняются.

Вектор развития страны задает не Основной закон, а стагнирующая экономика, нарастающая зависимость от внешнего финансирования, снижающееся качество образования, архаизация села, падение качества управления. Вопреки публичной риторике для местных политиков важнее межэлитные договоренности, распределение финансовых потоков и количество “штыков” в распоряжении. Что относительно этого говорят нормы и статьи, их волнует мало.

Прогноз относительно исхода конституционной реформы в Кыргызстане прост - команда президента имеет все шансы успешно провести референдум. Новая редакция Основного закона вступит в силу. Полномочия парламента будут усилены, однополые браки - запрещены. Оппозиция потерпит поражение.