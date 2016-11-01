КАЗАХСТАНСКИЙ ДНК-ПРОЕКТ
Подробнее >>>
НАУЧНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Взгляд Сергея Козлова Мир
alt

На работу как на праздник
Год еще не истек, но итоги его уже подводят. В частности, опубликованы данные о состоянии нашего рынка труда и его изменениях в этом году.
Изменения не очень хорошие. Например, согласно статистике, больше половины наших трудоспособных граждан, а это 58 процентов, трудятся не по специальности. Между прочим, это около 4,9 миллиона человек. Как-то странно воспринимается эта цифра.
А как же профориентация? Ей столько уделяется внимания, устраиваются различные семинары, конференции, обучающие курсы. Наши университеты постоянно сообщают о том, что внимательно следят за рынком труда и его потребностями, и вдруг - вон оно как. Между прочим, в стране всего 8 миллионов 463 тысячи человек числятся сегодня постоянно работающими. Из них “самозанятых” - 2 миллиона 179 тысяч, а вот наемных работников - 6 миллионов 305,7 тысячи человек.
Но как изменился рынок труда за истекшие месяцы года? Если говорить о втором квартале, то сокращение числа работников составило 90,4 тысячи человек. А в целом эта цифра может составить до 250 тысяч человек. А уже сегодня безработными являются 447,4 тысячи человек. Это, повторимся, официальная статистика, которая, как хорошо известно, страдает у нас, скажем мягко, отдельными недоработками.
Но поверим даже в эти цифры - а почему бы нам в них не поверить?
Но и они озадачивают. Рынок нашего с вами труда в целом и национальные компании и предприятия нуждаются в грамотных и самостоятельно мыслящих специалистах, это банальность. Однако трудовые ресурсы, как мы видим более чем ясно, этим требованиям почти не удовлетворяют.
У нас есть профессиональные учебные заведения, колледжи, университеты. Но получается, что они не планируют подготовку специалистов для нужд рынка труда. А как же тогда делают выбор студенты? Свою будущую специальность они выбирают, выходит, по сугубо случайным факторам: если на учебу дадут грант либо на тот или иной факультет настоятельно советуют поступить близкие люди, или данная профессия просто престижна как “по названию”, так и по зарплате. А нередко выбирается просто возможность получить любой диплом для дальнейшего трудоустройства.
Обо всем этом регулярно пишутся научные работы и статьи. Но важнее, на наш взгляд, не то, как ученые или специалисты оценивают состояние рынка труда - это состояние хорошо известно, оно видно и без специалистов, достаточно лишь столкнуться с какой-нибудь проблемой даже на бытовом уровне, и вы с трудом найдете нормального (не высококвалифицированного!) слесаря или электрика, сантехника или кровельщика.
Среди подобных категорий работников, кстати, безработицы почти нет. Эти люди востребованы так же, как и технические спецы с высшим образованием. А вот среди выпускников, которые в свое время выбрали стезю менеджеров, юристов, маркетологов...
Помнится, как в первый год независимости тогдашний Верховный совет обсуждал новые законопроекты, касающиеся как раз рынка труда. Эйфория была неимоверная. И мнение о том, что “рынок все отрегулирует”, даже не обсуждалось. А раз отрегулирует, то и все профтехучилища, техникумы и прочие рабфаки больше не нужны. Государство-де должно сбросить со своих плеч заботы по подготовке специалистов для народного хозяйства. Захотят хозяева предприятий иметь квалифицированную рабочую силу и инжернеров - пусть сами об этом и заботятся.
Ну вот, собственно, результат налицо. Рынок “отрегулировал”. На восьмом году реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан (ПФИИР) у нас по-прежнему “самозанятых” больше двух миллионов, безработица приближается к полумиллиону, а по совсем другой, нежели полученная ранее, специальности трудится больше половины тех, кто еще работает...
Если почитать всю эту программу внимательно, то можно отметить - очень хорошо, грамотно изложена она в соответствующих документах, но бросается в глаза одна любопытная особенность.
Вот все, казалось бы, перечислено в ее преамбуле - и развитие приоритетных секторов экономики, и усиление социальной эффективности развития приоритетных секторов экономики, и реализации инвестиционных проектов, и еще многое другое. Но на последнем месте в этом перечне, подчеркиваем, на последнем, указана и такая цель - повышение качества человеческого капитала.
Такое впечатление, что разработчики полагали, будто их программу будут осуществлять не живые, хорошо подготовленные люди, а роботы. И год истекающий к цели этой программы - к созданию диверсифицированной, конкурентоспособной экономики - нисколько не приблизил.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 56 раз Просмотров: 56 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Ноябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Ноябрь 2016 (141)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390