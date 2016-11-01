На работу как на праздник

Год еще не истек, но итоги его уже подводят. В частности, опубликованы данные о состоянии нашего рынка труда и его изменениях в этом году.

Изменения не очень хорошие. Например, согласно статистике, больше половины наших трудоспособных граждан, а это 58 процентов, трудятся не по специальности. Между прочим, это около 4,9 миллиона человек. Как-то странно воспринимается эта цифра.

А как же профориентация? Ей столько уделяется внимания, устраиваются различные семинары, конференции, обучающие курсы. Наши университеты постоянно сообщают о том, что внимательно следят за рынком труда и его потребностями, и вдруг - вон оно как. Между прочим, в стране всего 8 миллионов 463 тысячи человек числятся сегодня постоянно работающими. Из них “самозанятых” - 2 миллиона 179 тысяч, а вот наемных работников - 6 миллионов 305,7 тысячи человек.

Но как изменился рынок труда за истекшие месяцы года? Если говорить о втором квартале, то сокращение числа работников составило 90,4 тысячи человек. А в целом эта цифра может составить до 250 тысяч человек. А уже сегодня безработными являются 447,4 тысячи человек. Это, повторимся, официальная статистика, которая, как хорошо известно, страдает у нас, скажем мягко, отдельными недоработками.

Но поверим даже в эти цифры - а почему бы нам в них не поверить?

Но и они озадачивают. Рынок нашего с вами труда в целом и национальные компании и предприятия нуждаются в грамотных и самостоятельно мыслящих специалистах, это банальность. Однако трудовые ресурсы, как мы видим более чем ясно, этим требованиям почти не удовлетворяют.

У нас есть профессиональные учебные заведения, колледжи, университеты. Но получается, что они не планируют подготовку специалистов для нужд рынка труда. А как же тогда делают выбор студенты? Свою будущую специальность они выбирают, выходит, по сугубо случайным факторам: если на учебу дадут грант либо на тот или иной факультет настоятельно советуют поступить близкие люди, или данная профессия просто престижна как “по названию”, так и по зарплате. А нередко выбирается просто возможность получить любой диплом для дальнейшего трудоустройства.

Обо всем этом регулярно пишутся научные работы и статьи. Но важнее, на наш взгляд, не то, как ученые или специалисты оценивают состояние рынка труда - это состояние хорошо известно, оно видно и без специалистов, достаточно лишь столкнуться с какой-нибудь проблемой даже на бытовом уровне, и вы с трудом найдете нормального (не высококвалифицированного!) слесаря или электрика, сантехника или кровельщика.

Среди подобных категорий работников, кстати, безработицы почти нет. Эти люди востребованы так же, как и технические спецы с высшим образованием. А вот среди выпускников, которые в свое время выбрали стезю менеджеров, юристов, маркетологов...

Помнится, как в первый год независимости тогдашний Верховный совет обсуждал новые законопроекты, касающиеся как раз рынка труда. Эйфория была неимоверная. И мнение о том, что “рынок все отрегулирует”, даже не обсуждалось. А раз отрегулирует, то и все профтехучилища, техникумы и прочие рабфаки больше не нужны. Государство-де должно сбросить со своих плеч заботы по подготовке специалистов для народного хозяйства. Захотят хозяева предприятий иметь квалифицированную рабочую силу и инжернеров - пусть сами об этом и заботятся.

Ну вот, собственно, результат налицо. Рынок “отрегулировал”. На восьмом году реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан (ПФИИР) у нас по-прежнему “самозанятых” больше двух миллионов, безработица приближается к полумиллиону, а по совсем другой, нежели полученная ранее, специальности трудится больше половины тех, кто еще работает...

Если почитать всю эту программу внимательно, то можно отметить - очень хорошо, грамотно изложена она в соответствующих документах, но бросается в глаза одна любопытная особенность.

Вот все, казалось бы, перечислено в ее преамбуле - и развитие приоритетных секторов экономики, и усиление социальной эффективности развития приоритетных секторов экономики, и реализации инвестиционных проектов, и еще многое другое. Но на последнем месте в этом перечне, подчеркиваем, на последнем, указана и такая цель - повышение качества человеческого капитала.

Такое впечатление, что разработчики полагали, будто их программу будут осуществлять не живые, хорошо подготовленные люди, а роботы. И год истекающий к цели этой программы - к созданию диверсифицированной, конкурентоспособной экономики - нисколько не приблизил.