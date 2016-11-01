Сегодня КНР - вторая после США экономика мира. Однако до сих пор более 70 миллионов человек в стране живут на 345 долларов в год (2300 юаней), то есть на сумму менее одного доллара в день. Почти все они - жители сельской местности.



Китайский план

В стране поставили цель: к 2020 году накормить и одеть бедное население деревень. Но самое важное - избавиться от передачи бедности “по наследству”.

Провозгласив пятилетку борьбы с бедностью, в КНР решили действовать сразу по нескольким направлениям. Идет процесс переобучения сельского населения, обеспечивается их приобщение к интернету и медицине, строятся дороги и водопроводы. То есть обеспечивается более или менее “социальное равенство” сельчан с городским населением. Но кроме “бесплатных услуг от государства” есть еще и механизмы стимулирования получения доходов.

Например, от имущества. На практике это выглядит так: государство вкладывает деньги в строительство инфраструктурных объектов или развивает АПК, а отдает часть этих объектов (в виде паев) “бедным семьям, полностью или частично лишившимся трудовых способностей, чтобы те могли получать доходы от этого имущества”, - говорится в “Белой книге”. Уже сейчас власти начали проекты, согласно которым беднейшим районам устанавливаются ветровые станции или солнечные батареи (за счет бюджетных средств). А затем государство закупает у них электроэнергию.

Кроме того, сельскому населению позволили переуступать право на свои земли (земля в КНР принадлежит государству, крестьяне являются лишь арендаторами земельных участков), получая тем самым доход от их аренды третьими лицами.

Есть еще один механизм борьбы с бедностью - финансовый. Гражданам, официально получившим статус “малообеспеченных”, предоставляются кредиты до 50 тысяч юаней со сроком погашения в течение трех лет, без поручителей и залога, с базовой процентной ставкой, которая, в свою очередь, индексируется из местных бюджетов.

Кроме того, правительство “настоятельно призывает” частные организации и граждан помогать властям в борьбе с бедностью. Компартия Китая дала указание квазигосударственным компаниям создать фонд инвестиций в самые отсталые уголки страны. Они должны выделить на эти цели 12,2 миллиарда юаней (1,83 миллиарда долларов). Приоритет в помощи будет отдан регионам, где живут национальные меньшинства, пограничным зонам, а также селениям в горах. В выполнении задания обязали участвовать 51 компанию. Постепенно фонд должен увеличиться до 100 миллиардов юаней.

При этом в Китае активно стимулируют и развитие частного бизнеса. Для желающих основать свое дело организуют “ конвейерную форму” обслуживания, включающую курсы подготовки, предоставление информации, ориентирование по открытию дела (то есть знакомят их с анализом возможного рынка сбыта продукции), проводят последующие консультации начинающих предпринимателей.



Мотивация к труду по-китайски, или Нравственность превыше всего

Иметь хорошую работу и хорошо работать - это понятия разные. В Китае мотивация к труду зиждется на привязке оплаты к КПД. В стране отсутствует понятие “оклад” заработной платы. Там выплаты осуществляются исключительно по оценке KPI сотрудника. На заводах схема выглядит так: ежемесячно пересматриваются нормы выработки и сумма оплаты за эту выработку. Если работник выполнил норму - он получает определенную плату. Если не выполнил - отнимают от утвержденной суммы. Такое минусование может достигать 50 процентов. Если неисполнение работником норм продолжается 3-5 месяцев, он подлежит увольнению. “Желающих работать много. Если человек не может или не хочет работать, всегда найдется замена на его место”, - рассказали мне на одном из заводов города Чанчунь. Аналогичная схема действует и в рядах госслужащих.

Интересно, что эта “мотивация” имеет в стране давнюю историю. Император Цинь Шихуанди, взойдя на трон в 246 году до нашей эры, стал строить свою гробницу. Императора на тот свет должны были сопровождать глиняные копии солдат и офицеров его армии (в них должны были переселиться души солдат). Поскольку снимать слепок-маску с живого человека “плохая примета”, то изготовлять портреты из глины приходилось многочисленным художникам и ремесленниками по глине. “Если человек работал плохо - его казнили, если очень плохо - казнили его семью”, - раскрывает методики древнего “стимулирования” современный гид музея терракотовой армии. (По некоторым источникам, около гробницы императора похоронено порядка 70 тысяч рабочих вместе с их семьями.)

В целом последняя “Белая книга” Госсовета КНР - весьма познавательный план действий. С учетом общей настроенности трудящихся в этой стране работать, “чтобы дети жили лучше”, и не меняющихся с веками стимулов повышать собственный КПД, сомнений в том, что намеченные правительством Китая планы избавлять от бедности по 10 миллионов человек ежегодно, нет. Впрочем, стоит учитывать, что у Китая собственная оценка уровня бедности.

Астана - Пекин - Далянь - Чанчунь - Шэньян - Харбин - Сиань - Астана