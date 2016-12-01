Нынешние выборы в Узбекистане были самыми необычными президентскими выборами за 25 лет. И самыми традиционными.

Начать с того, что, несмотря на существенные шаги к открытости государства, которые произошли за последние три месяца, Узбекистан все же предпочел “варить плов в казане” без присутствия большого количества “гостей”. Многим журналистам из Казахстана, подавшим заявку на аккредитацию на выборы в Узбекистане, было отказано. Причины по-восточному дипломатичные - не успели. С такой формулировкой спустя месяц после подачи заявки на получение аккредитации иностранного СМИ в Узбекистане и ровно за сутки до окончания сроков подачи заявлений в Центризбирком РУ было оказано и журналисту нашего издания.

Впрочем, это никак не повлияло на настроения в самом Ташкенте.

Итак, день выборов превратился в стране в праздник.

Под лозунгом “Голосуем за будущее” на избирательные участки пришли 87,83 процента всех избирателей (всего в списках электората было 21,435 миллиона человек). Это немного меньше, чем было на президентских выборах весной 2015 года, когда на избирательные участки пришли более 91 процента избирателей. Тогда за кандидатуру Ислама Каримова проголосовали 90,39 процента избирателей.

Всего выдвигались четыре кандидата: Шавкат Мирзиеев (Либерально-демократическая партия Узбекистана), Хатамжон Кетмонов от Народно-демократической партии Узбекистана (набрал на выборах 3,73 процента голосов избирателей), Сарвар Отамурадов от национально-демократической партии “Миллий тикланиш” (2,35 процента) и Наримон Умаров от социал-демократической партии “Адолат” (3,46 процента голосов). Их программы, в принципе, совпадали.

Все четверо ратовали за сохранение и развитие союзнических отношений с Россией и странами постсоветского пространства и выступали за нейтральное отношение страны к различного рода союзам, включая и Евразийский экономический.

Собственно, такова квинтэссенция политики страны на ближайшие годы. И главный дирижер ее - новоизбранный президент Шавкат Мирзиеев. Остальные кандидаты хоть и вели активную пропаганду за себя, но напоминали скорее актеров массовки. Поскольку прямо или косвенно ратовали за главного кандидата на президентское кресло.

Собственно предвыборный штаб Мирзиеева праздновал победу своего шефа задолго до оглашения итогов выборов. Ночью после дня голосования в штабе партии Либерально-демократической партии уже был готов праздничный торт в честь победы их кандидата: в цветах национального флага с надписью “Мирзиеев наш”.

Наблюдатели, которые съехались на выборы нового президента Узбекистана, отмечали высокое качество проведения мероприятия (даже БДИПЧ/ ОБСЕ). Всего же в Ташкент съехалось около 600 человек от пяти международных организаций - Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных органов и Организации исламского сотрудничества, а также 46 государств.

И никто не заметил никаких нарушений. По словам главы узбекского ЦИК Мирза-Улугбека Абдусаломова, в Центральную избирательную комиссию не поступало от наблюдателей сообщений о нарушениях порядка голосования и других недостатках.

Однако кое-что было. Начать с того, что впервые на узбекских выборах был введен день тишины. Но соблюдался он весьма любопытно. Агитация вроде как не велась. Но в день выборов информационное агентство podrobno.uz выпустило материал “Знакомьтесь: семья кандидата в президенты Шавката Мирзиеева”. С фото кандидата и его семьи. Как правило, подобные материалы считаются агитационными и отмечаются наблюдателями как нарушение “режима тишины” в день голосования.



Мирзиеев - ио и президент

Стать исполняющим обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев смог сразу после отказа спикера сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Нигматиллы Юлдашева быть ио главы государства (согласно Конституции). Причем отказался Юлдашев сразу в пользу премьер-министра Мирзиеева.

Буквально с первых дней исполнения им обязанностей президента в стране начали происходить удивительные перемены в сторону демократичности и гласности.

Во-первых, через 17 дней им, а вскоре и всеми министрами, была открыта виртуальная приемная граждан (аналог блогов наших членов правительства). И сразу же эта приемная нашла своих потребителей: через нее жители страны, судя по сообщениям местных СМИ, смогли получить пенсию, забрать у банков средства с депозитов и получить купленный еще год назад в автосалоне автомобиль.

Вторым популярным шагом Мирзиеева стал запрет на принудительное участие граждан в сборе хлопка. Впрочем, если верить некоторым узбекским СМИ, запрет запретом, а отчислять студентов, не поехавших “в село родине помогать”, продолжали, как и раньше. Помощь города селу продолжали оказывать и врачи с учителями. Кстати, в 2013 году премьер-министр Шавкат Мирзиеев обещал, что к 2016 году 80, а то и все 90 процентов хлопка будут собирать машины. Теперь механизацию села отодвинули до 2020 года.

Кстати, Мирзиеев вообще решил сократить площади посева хлопка и увеличить площади для выращивания овощей и кормовых культур, а также создать интенсивные сады и теплицы.

Третьим шагом на пути Мирзиеева в новой должности стала замена старых кадров. Не прошло и одной недели с момента назначения, как ио президента начал кадровую рокировку. Одних уволил, других, напротив, приблизил. Как, например, Абдулла Арипов, уволенный в 2012 году во время скандала с участием телекоммуникационной компании “Уздунробита” и возвращенный на пост вице-премьера - руководителя Комплекса по вопросам молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций.

Кстати, удивительно, но ио президента не стал менять вице-премьера Рустама Азимова, которого многие считали едва ли не соперником Мирзиеева на президентский пост. Он сохранил за ним не только пост, но и полномочия курировать сектор макроэкономических реформ и привлечения инвестиций.

Собственно, из разряда как раз таких экономических факторов можно считать решение о снижении обязательств для бизнесменов продавать половину всей валютной выручки государству - теперь эта сумма должна быть не ниже 25 процентов выручки.

Стоит учитывать, что бизнесмены сдают государству валюту по официальному курсу, который едва ли не в три раза ниже рыночного. Естественно, что о компенсации потерь никто речи не ведет.

Однако первые шаги Мирзиеева на президентском поприще сразу продемонстрировали его намерения стимулировать развитие бизнеса по разным направлениям.

Так, с 1 января 2017 года он отменил все виды внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства, а также встречных проверок их деятельности, в том числе по уголовным делам. Подобная проверка может проводиться исключительно по решению Республиканского совета, ее продолжительность ограничена одним рабочим днем. Кроме того, установлен запрет на применение в отношении субъектов предпринимательства уголовного наказания в виде лишения права на занятие предпринимательской деятельностью. Было принято решение о введении института уполномоченного по защите прав субъектов предпринимательства - бизнес-омбудсмена.

Для предприятий с иностранным участием Ташкент на пять лет заморозил налоговые ставки. Причем это правило действует на все предприятия с иностранным капиталом, вне зависимости от размера иностранного участия. Узбекистан также отменил для бизнеса требование о постановке на учет в таможенных органах экспортных контрактов.

Есть еще один важный нюанс.

С момента прихода Мирзиеева к управлению государством вновь возобновились девальвационные ожидания. Политика поддерживания официального курса сума (в два раза ниже рыночного - 3000 против 6400 за доллар) приводит к постоянному увеличению теневого оборота валюты. И, естественно, росту теневой экономики. Если при разноклановой структуре власти времен Каримова это было выгодно всем, то новый президент, судя по всему, намерен максимально вытеснить конкурентов из “подпольной” экономики.

Именно поэтому в конце сентября в Ташкенте вновь вернулись к обсуждению темы возможного введения плавающего курса сума. Что, по сути, означает вероятность девальвации национальной валюты более чем в два раза. Это должно существенно пополнить бюджет страны. А заодно стимулировать конкурентоспособность узбекских товаров, особенно экспортоориентированных.

Однако не исключено, что ослабление сума вызовет очередную волну оттока из страны трудовых мигрантов. В том числе и в Казахстан, и Россию, где девальвации уже прошли ранее.



Внешний курс

Что касается внешнеполитического курса нового президента, то он, скорее всего, будет мало отличаться от каримовского. Ташкент выступает за дружбу с разными союзами и интеграционными объединениями исключительно с точки зрения стороннего наблюдателя. При этом Мирзиеев дал понять, что он не против разворота внешнеполитических предпочтений в сторону постсоветского пространства, в первую очередь Москвы.

Впрочем, с учетом экономических амбиций обновленного Ташкента вполне возможно, что политической дружбе власть предпочтет экономическую. Со странами Запада. Тем более что за расположение и внимание лидеров этой центрально-азиатской страны уже давно борются и Европа, и, главное, США. Которые до сих пор хотят видеть в Ташкенте своего политического союзника в регионе.

В первую же очередь Мирзиеев намерен восстановить отношения с соседскими государствами - Кыргызстаном и Таджикистаном. Примером потепления отношений с Бишкеком можно считать разрешение приграничного конфликта на горе Унгар Тепа. Именно Мирзиеев призвал соседей к диалогу. За три месяца руководства Мирзиеева состоялись визиты правительственных делегаций, начала активную работу комиссия по демаркации и делимитации границы, а пограничные области стран подписали меморандумы о сотрудничестве.

Что касается отношений с Душанбе, то оба государства давно находились в состоянии затянувшегося “тихого” конфликта, в первую очередь по причине спорных водных вопросов. Ташкент на протяжении многих лет выступал категорическим противником строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС. После постройки ГЭС Душанбе сможет регулировать сток Вахша. И Ташкент опасается как возможных политических рычагов влияния на него со стороны Душанбе, так и экономических в виде дефицита воды для сельского хозяйства. Вполне возможно, именно из этих соображений Мирзиеев высказал предложение переориентирования АПК с водозатратного хлопководства на другие сферы. Тем не менее новый президент Узбекистана уже показал свою миролюбивую настроенность: было объявлено, что между двумя столицами возобновляется авиасообщение, отменяется визовый режим для граждан и заявлено о налаживании отношений между странами.

В целом многие наблюдатели и политологи считают, что с приходом Мирзиеева Ташкент сделает шаги в направлении открытости как экономического, так и политического курса. А также к либерализации и демократизации процессов внутри страны. Однако пока такие намерения если и имеются, то мало заметны. В октябре, например, в Ташкенте ограничили получателей столичной прописки: теперь получить заветный штамп в паспорте смогут только ближайшие родственники: супруги, несовершеннолетние дети или совершеннолетние дети, не имеющие своей семьи, “коренных” ташкентских жителей. А заодно Мирзиеев отменил систему двойного гражданства в стране.

Инаугурация нового президента Узбекистана, по информации, поступающей из Ташкента, может пройти до Нового года.

Астана