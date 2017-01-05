Министр иностранных дел Адель аль-Джубейр

Королевство, по словам министра, “с оптимизмом относится” к новой администрации США и “надеется сотрудничать с ней по всем вопросам, представляющим интерес для обеих сторон”. Эр-Рияд также приветствует намерение Трампа вернуть Соединенным Штатам их былую роль в мире, “абсолютно поддерживает решимость разгромить ДАИШ” и тоже “абсолютно” поддерживает слова избранного президента США о необходимости “сдерживать” Иран.

Министр подчеркнул, что интересы Саудовской Аравии “совпадают с интересами США в геополитическом плане - в отношении Сирии, Ирака, Йемена и Ирана, а также по вопросам мировой энергетики и финансов”. Вместе с тем в отношении путей и способов достижения общих с США целей есть расхождения, признал он.

И в этой связи высказывания Трампа о том, что главной задачей США и международного сообщества в Сирии должно быть не отстранение от власти президента этой страны, к чему призывают в королевстве, а скоординированные усилия по ликвидации террористов, и прежде всего ДАИШ, были восприняты с настороженностью.

Скорее всего, именно деликатность сложившейся ситуации, а также высокая “цена вопроса” потребовали дополнительного времени для выработки официальной позиции королевства. Как стало ясно, в ходе борьбы мнений верх одержали прагматики.

Связям с США в Саудовской Аравии всегда придавали первостепенное значение. Сегодня, когда по многим причинам эти связи оказались ослаблены, к взаимопониманию с Вашингтоном саудовское руководство подталкивает ряд факторов. Это, прежде всего, ДАИШ, не отказывающееся от своих планов сделать столицей будущего “халифата” Мекку и, таким образом, представляющее экзистенциальную угрозу для королевства. Поэтому отказываться от участия в борьбе с ним вместе с США было бы неразумно.

В экономическом плане - понеся большие финансовые потери в период низких цен на нефть и оказавшись перед необходимостью в кратчайшие сроки избавиться от нефтяной зависимости на основе диверсификации экономики, - Эр-Рияд остро, как никогда ранее, нуждается в передовых технологиях и инвестициях, прежде всего американских.

И еще одно обстоятельство, которое не вправе упускать из вида Эр-Рияд, - это разгоревшийся в конце 2016 года конфликт, вызванный принятием Конгрессом США закона JUSTA, дающего право американцам, пострадавшим от теракта 11 сентября 2001 года, в судебном порядке добиваться компенсации от правительства Саудовской Аравии. Этот конфликт поставил отношения между двумя давними партнерами на грань самого серьезного в истории их отношений кризиса.

Администрации Обамы так и не удалось предотвратить принятие закона, который сразу же был раскритикован самими внезапно прозревшими законодателями. Сегодня саудовские власти заинтересованы в том, чтобы администрация Трампа постаралась устранить этот сильнейший раздражитель в двусторонних отношениях.

При формировании позиции была, видимо, принята в расчет и антииранская риторика нового хозяина Белого дома, вызвавшая удовлетворение Эр-Рияда. Вместе с тем обратили на себя внимание довольно примирительные слова главы саудовского МИДа об Иране. Традиционно обвинив его в “агрессивности и экспансионизме”, аль-Джубейр в то же время дал понять, что Эр-Рияд не отказывается от надежд на улучшение отношений.

Скорее как конструктивные, хотя и острожные, можно охарактеризовать прозвучавшие в ходе выступления аль-Джубейра слова о предстоящей 23 января в Астане встрече по мирному урегулированию в Сирии. Эта конференция имеет особое значение в связи с тем, что в ней примут участие не никого не представляющие лидеры зарубежной оппозиции, как это имело место ранее, а сирийские полевые командиры, оказывающие реальное влияние на ход событий.

По мнению саудовского министра, встреча в Астане, имеющая целью обеспечить переход к мирному процессу в Сирии, - это “попытка, которую надо предпринять”.

В целом позитивное отношение к усилиям трех стран по примирению в Сирии со стороны Саудовской Аравии - ключевой страны арабского мира, поддерживающей одну из сторон конфликта в Сирии, - увеличивает шансы на успех достижения сирийского урегулирования и открывает перспективу объединения усилий в борьбе против международного терроризма.