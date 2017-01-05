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Варшава против Пекина? Мир

Напомним вкратце, в чем суть проекта. Китай заинтересован в выходе своих производителей на европейские рынки, в освоении трансевразийских транспортных коридоров, в сокращении сроков поставок своих товаров в страны Евросоюза с 50 суток (морским путем) до 10-15 суток (сухопутным путем), во включении китайских компаний в транснациональные технологические цепочки.
Все эти задачи и призван решить проект Нового Шелкового пути, который, как предполагалось, пройдет по территории Казахстана, России, Белоруссии и далее через Польшу в Западную Европу. В принципе, географическое положение Польши позволяет ей быть торговыми воротами “из Китая в Европу”, но польское правительство против. Почему?
“Концепция Нового Шелкового пути и экспансия Китая - это договоренность Западной Европы с Россией и Китаем по исключению из евразийского пространства влияния Соединенных Штатов и ликвидации геополитической субъектности Польши. Польша - самое большое государство на стыке российско-китайской и немецкой зон влияния - единственная, кто мог бы создать потенциальную альтернативу этой евразийской сверхсиле”, - заявил в минувшую среду министр обороны Польши Антоний Мачеревич, замахнувшийся недавно на то, чтобы передвинуть границы Польши на восток.
Заявление весьма красноречивое. Если оставить пока за скобками открытие паном Мачеревичем существования “российско-китайской” и “немецкой” зон влияния и гипотетических преимуществ пребывания Польши “на стыке” этих зон, то главное здесь - из слов польского военного министра не ясно, о чем он радеет больше, о “геополитической субъектности Польши” или все же о влиянии Соединенных Штатов в Евразии?
Есть мнение, что больше о втором, поскольку Мачеревич первый из польских официальных лиц объявил, что Варшава будет работать на срыв проекта Нового Шелкового пути. Торгово-экономический союз Европы и Евразии, превращение европейско-евразийских рубежей в рубежи сотрудничества, а не вражды, похоже, идет вразрез с политикой как Варшавы, так и Вашингтона, а следовательно, и нынешнего польского правительства.
Творцы и исполнители такой политики опасаются, что Пекин своими экономическими проектами в Старом Свете отодвинет Новый Свет в сторону. И что станет тогда с нынешней ориентацией Варшавы на Вашингтон? Пугает Варшаву и перспектива участия Германии в проекте Нового Шелкового пути. Ведь в этом случае на первое место могут выйти партнеры по ЕАЭС и Германия как ведущая держава Европейского союза, а Польшу оставят как бы в роли транзитной страны.
Высказывая такие опасения, А. Мачеревич назвал проект Нового Шелкового пути “новой социалистической империей, объединяющей Германию, Россию и Китай”. Что в высшей степени примечательно, он воспроизвел тем самым страхи, в которых еще в 1904 году признавался английский стратег Х.Д. Маккиндер и которые уже более ста лет преследуют британскую (впоследствии американскую) геополитическую мысль.
Кстати, польский министр обороны лично приложил руку к бойкоту плана строительства железнодорожного терминала в Лодзи, где должны были обслуживаться китайские поезда, везущие товары в страны Евросоюза. Инвестиции Китая в этот проект Мачеревич назвал “попыткой ликвидации независимости Польши”.
Представитель городской администрации Лодзи Павел Ближнюк, комментируя факт прекращения польско-китайского сотрудничества, прямо указал, что автором такого решения является Министерство обороны. Ближнюк уверен: у Лодзи был шанс стать одним из звеньев Нового Шелкового пути и китайские инвестиции дали бы импульс развитию города на десятки лет вперед, но стараниями пана Мачеревича, этого блюстителя интересов США в Евразии, все пошло не так.
Заметим, что дестабилизация Украины, судя по словам Мачеревича, отвечает планам Варшавы, и с этой точки зрения китайцы десять раз подумают, прежде чем прокладывать ветку Нового Шелкового пути по украинской территории. Будь на Украине мир, Пекин обошел бы Польшу, зайдя в ЕС через Украину и далее Венгрию, Румынию или Словакию.
А ведь еще в июне прошлого года в Варшаве состоялся Международный форум Нового Шелкового пути с участием председателя КНР Си Цзиньпина. “Польша и Китай находятся на западном и восточном концах нового евразийского моста в условиях улучшения и модернизации своих экономик”, - сказал тогда Си Цзиньпин. Польшу он рискнул назвать даже ключевым партнером Пекина в Центральной и Восточной Европе. И вот за какие-то полгода этот “ключевой партнер” повернулся к Китаю спиной.

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Просмотрено: 1910 раз Просмотров: 1910 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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