“Господин Трамп говорит, что недоволен ядерной сделкой или называет ее худшим соглашением, - приводит слова Рухани New York Times. - Но это больше походит на предвыборные лозунги. Что касается реальности, не думаю, что что-то может произойти в реальности”. Рухани напомнил, что США - не единственная сторона в переговорах, поэтому и не способна “потопить” сделку самостоятельно. В интервью британской Times и немецкой Bild на этой неделе Трамп называл сделку по Ирану “одной из самых глупых, которые я когда-либо видел”. По словам избранного президента, нет гарантий, что Тегеран не продолжит разрабатывать ядерное оружие.

Соглашение, вступившее в силу год назад, предполагает ограничение иранской ядерной программы в обмен на частичное снятие с Тегерана жестких экономических санкций. Соглашение было заключено в рамках “шестерки” (куда входят США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия). Оно получило название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Сделка затем приобрела юридический статус международного права через Совет Безопасности ООН. Словом, Рухани прав: сделка по СВДП была узаконена на международном уровне, и Соединенные Штаты не могут отменить это соглашение.

В мировом сообществе установился консенсус: СВПД является положительным достижением. Евросоюз, Иран и Россия поддерживают сделку. Игнорировать это Вашингтон не может. Однако он, конечно, способен ставить палки в колеса в процесс выполнения договоренностей. Но это вариант, который выбьет США из общего тренда. Потому что мировое сообщество поддерживает соглашение и его выполнение.

Уходящий президент США Барак Обама считает СВПД одним из самых значительных достижений своей администрации, назвав сделку “большим шагом в избавлении мира от ядерной угрозы”. Однако соглашение с Тегераном критиковали многие республиканцы, включая спикера Палаты представителей США Пола Райана. Против соглашения выступает и помощник избранного президента по национальной безопасности Майкл Флинн.

В то же время кандидат в министры обороны США генерал Джеймс Мэттис считает, что, хотя Иран и является “самой большой дестабилизирующей силой на Ближнем Востоке”, США уже заключили с Тегераном соглашение, а значит, должны держать свое слово. Об этом он сообщил на этой неделе во время слушаний в сенате.

Вместе с тем стоит отметить, что достигнутое “шестеркой” соглашение нередко критикуют и в самом Тегеране. В иранской элите есть группа противников СВПД. Если в США говорят, что Тегеран получил определенные поблажки, то критики СВПД в Иране заявляют, что государство пошло на большой компромисс, лишившись возможности развивать свою ядерную программу. Главным противником сделки выступает Корпус стражей исламской революции.

В ответ на жалобы критиков в своем выступлении Рухани пояснил, что соглашение уже принесло стране материальную пользу. За год Тегеран смог продать нефти на 70 миллиардов долларов. “Без сделки этот показатель был бы равен всего 32 или 33 миллиардам, - приводит слова президента New York Times. - Если бы не сделка, как еще бы мы получили эти дополнительные деньги? Взяли бы их из карманов медсестер, учителей? Заморозили бы проекты по здравоохранению?”.

Если же Иран откажется от сделки, его ждут очень трудные времена - как в экономическом, так и в политическом плане. В минувший вторник мадам Могерини отметила, что сделка выгодна всем сторонам. Выполнение СВПД, по ее мнению, проводится в прозрачных условиях. Таким образом, главная цель соглашения - “убедиться, что Иран использует ядерную энергию в исключительно мирных и гражданских целях” - продолжает выполняться, добавила она.