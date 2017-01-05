По данным Торговой палаты США в Китае, четыре из пяти американских компаний сообщают, что власти стали к ним относиться хуже. Тревогу вызывают и планы избранного президента США Дональда Трампа, которые могут привести к торговой войне. Связи в сфере бизнеса между США и Китаем раньше считались прочной опорой отношений двух стран. Но они стали главным источником трений в тот момент, когда Трамп готовится прийти к власти.

На этой неделе Си Цзиньпин в Давосе активно выступил в защиту свободной торговли, против новой волны протекционизма. Никто, подчеркнул он, не выйдет победителем в торговой войне. Да и американские компании, работающие в Китае, явно не хотят, чтобы Трамп начал торговую войну против Пекина. Но, как написала Washington Post на этой неделе, они “все сильнее чувствуют себя несчастными из-за того, как Пекин с ними обращается”. Они доказывают, что по мере того как экономический рост Китая замедляется, его правительство все больше прибегает к протекционистским мерам.

Такое же беспокойство испытывают и другие западные компании. Их настроения выразил посол Германии в Китае Михаэль Клаусс. По его словам, китайские министерства “пытаются наклонить поле игры в сторону чисто национальных фирм”.

“Политическое руководство никогда не прекращает заверять нас, что страна все больше открывается для иностранных инвестиций, что создается одинаковое поле для игры между немецкими и китайскими командами, что защита интеллектуальной собственности - это приоритет”, - отмечает посол. Но на самом деле у многих компаний трудности только увеличились, подчеркнул он.

Как видно из обзора Американской торговой палаты, больше всего недовольства у бизнесменов из США вызывают непоследовательные действия регулятора и неясность законов. Часто новые правила толкуются в ущерб иностранным компаниям и в пользу китайским. Вторая забота - рост зарплаты у местных работников. Американский менеджер девелоперской компании сказал: “Когда в экономике возникают трудности, на иностранную фирму всегда смотрят как на недружественную к Китаю”.

Впрочем, американским предпринимателям отнюдь не по душе и намерения Трампа. Он, в частности, угрожал увеличить налоги на компании, которые производят продукцию за границей. Артур Кребер, директор исследовательской фирмы Gavekal Dragonomics, признает, что проблему исчезновения рабочих мест в Америке не решишь тем, что вынудишь американские компании вернуть фабрики домой. Ведь потеря рабочих мест объясняется как конкуренцией со стороны глобальной рабочей силы, так и автоматизацией производства.

Как бы то ни было, уменьшение спроса на продукцию иностранных фирм в КНР вынуждает их урезать инвестиции и даже закрывать предприятия. Так, по сведениям китайской прессы, Oracle, американская компьютерная компания, планирует уволить 200 сотрудников отдела исследований в Пекине в связи с реструктуризацией. А производитель жестких дисков Seagate закрыл фабрику в городе Сучжоу и сократил две тысячи рабочих мест.

Любопытно, что жалобы американских бизнесменов звучат на фоне громких заявлений в Давосе. Там Си Цзиньпин выступил на стороне глобальных интеграционных процессов. Его речь вызвала большой резонанс, а присутствие американской стороны там минимальное. Представляется, что жалобы американских предпринимателей так или иначе адресованы Трампу. Они хотят, чтобы он не делал резких движений против китайцев и принял в расчет интересы американского бизнеса, работающего в КНР.

Так или иначе, но все ждут первых шагов Дональда Трмпа после его вступления в должность - это покажет, куда будет направлен вектор американской экономической политики в отношении Китая.