Как известно, в ходе инаугурации Трампа в Вашингтоне прошли массовые протесты. Когда полицейские задерживают нарушающих общественный порядок в ходе митингов, они зачастую не делают разницы между теми, кто бьет витрины, и теми, кто снимает их на камеры, - отделение журналистов от протестующих происходит уже в полицейских участках. На некоторых мероприятиях журналисты надевают специальные жилеты или каски, чтобы их было видно издалека, но в этом случае они могут стать объектом агрессии со стороны митингующих. Эван Энджел В ходе вашингтонских протестов были задержаны около 100 человек, в их числе - корреспонденты RT Александр Рубинштейн и Эван Энджел из американской медиакомпании Vocativ. Как ни странно, их не отпустили из участка после короткого разбирательства, как это обычно происходит в Европе. Против журналистов были возбуждены уголовные дела наравне с теми, кто бил витрины и нападал на полицейских. Теперь за исполнение своих профессиональных обязанностей им грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 25 тысяч долларов. Александр Рубинштейн

Разумеется, телеканал RT выпустил в связи с этим официальное заявление, в котором говорится, что такие действия представляют собой вопиющее нарушение журналистской свободы, и особенно удивляет, что это произошло в стране, которая позиционирует себя в качестве чемпиона мира свободной прессы.

В США и ЕС RT регулярно обвиняют в том, что телеканал является чуть ли аналогом ядерного оружия в мире пропаганды, тем не менее за Рубинштейна и Энджела вступились и ОБСЕ, и Комитет защиты журналистов.

“Средства массовой информации играют решающую роль в демократических странах, обеспечивая прозрачность и подотчетность исполнения государственной власти, - говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович. - Эта функция общественного наблюдения особенно важна в период выборов, смены правительства, в том числе во время инаугурации. До тех пор, пока не будет доказано, что журналисты приняли непосредственное и активное участие во враждебных действиях, их деятельность во время публичных демонстраций должна оставаться нетронутой”.

Миятович также отметила, что право журналистов освещать массовые протесты гарантировано Первой поправкой к Конституции США, а также статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, которую США ратифицировали.

На официальном сайте Комитета защиты журналистов (КЗЖ), главный офис которого находится в Нью-Йорке, говорится: “Властям в Вашингтоне следует снять обвинения в участии в беспорядках против не менее троих журналистов, задержанных во время освещения протестов в день инаугурации президента Дональда Трампа”.

Речь здесь идет о Рубинштейне, Энджеле и Аароне Канту, сотрудничающем с несколькими СМИ.

Впрочем, один пассаж из полного текста заявления представителя ОБСЕ Миятович свидетельствует о том, что ее обеспокоенность вызвана не только самим фактом задержания сотрудника RT и его коллег, но и персоной нового президента. Как отмечается, “эмиссар ОБСЕ также обеспокоена, что задержание и обвинения против обоих журналистов произошли именно в момент, когда СМИ стали находиться под большим давлением со стороны новой администрации”.

Однако Миятович ожидает, что такая тенденция прекратится и США “продолжат сохранять многолетнюю репутацию образцового защитника свободы слова и СМИ”.

Разумеется, для журналистов, которым грозят длительное заключение и крупные штрафы, не так уж принципиально, почему именно их защищают. Главное, чтобы защита оказалось успешной и с них были сняты безусловно несправедливые обвинения.

Но есть определенные сомнения в том, что международные организации вообще бы обратили внимание на задержание журналиста RT, если бы это произошло в ходе протестов против избрания Хиллари Клинтон. Причем подобные примеры выборочной защиты журналистов, особенно со стороны Комитета защиты журналистов, были и ранее. Два года назад в Нью-Йорке были задержаны журналисты китайской государственной телекомпании за съемки протестов против произвола полиции. Китайцев продержали под стражей пять дней, и американская пресса уже начала обвинять их в шпионаже. И только энергичное вмешательство руководства КНР в это дело помогло освободить журналистов.

И ни одна ни американская, ни европейская организация по защите журналистов тогда не сказала в их защиту ни одного слова, несмотря на то, что полиции так и не удалось доказать причастность китайских репортеров в каких-либо насильственных действиях.