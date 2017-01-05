Речь идет о ситуации в торговле. Трамп обещал вернуть Америке ее утраченные позиции промышленной державы. Ради этого он готов пойти на повышение импортных пошлин и другие протекционистские меры. Естественно, другим странам придется ответить Америке тем же. Далее. Понадобится “оборона” и в сфере инвестиций. Трамп обещал повышать ключевую процентную ставку ФРС США и одновременно снижать налоговые ставки в реальном секторе экономики. Америка может стать “инвестиционным магнитом”, который начнет притягивать капиталы со всего мира. А это грозит миру серьезными экономическими осложнениями. Уже в 2015 году, когда ФРС США заявила о планах повышения ключевой ставки, наметился разворот потоков капитала в сторону Америки. По оценкам Института международных финансов (Institute of International Finance), в 2015 году отток капитала с развивающихся рынков составил 732 миллиарда долларов. Подавляющая часть этого оттока, 676 миллиардов долларов, пришлась на Китай.

В 2016 году масштабы потерь капитала развивающимися рынками в первые три квартала были ниже, чем в 2015 году, но после победы Трампа на выборах в ноябре капитал побежал в сторону Америки веселее (итоги года мы узнаем в самом конце января). Как писали марксисты, в любом случае, странам периферии мирового капитализма придется спасать свои экономики и свои валюты от обвалов. И средством такой защиты могут стать ограничения и запреты на трансграничное движение капитала в части его вывоза.

И всем стало понятно, что новых финансовых землетрясений национальные экономики могут не выдержать. Против финансовых цунами следует выстраивать защитные стены в виде контроля над трансграничным движением капитала. Контроль нужен как на “входе”, так и на “выходе”.

Стоит назвать наиболее яркие примеры введения ограничений в сфере международного движения капитала за последнее десятилетие. Первый относится к Исландии. В 2008 году эта небольшая страна оказалась банкротом, когда национальные банки зафиксировали дефолт по долгам на сумму 85 миллиардов долларов. Одной из мер по выходу из кризиса стало введение ограничений на вывоз капитала из страны. Иностранные инвесторы, прежде всего несколько крупных американских фондов, оказались “запертыми” в стране и вынуждены были нести убытки, порожденные кризисом.

Если бы иностранцы покинули страну, экономический и финансовый обвал в Исландии был бы намного глубже. Сейчас процесс восстановления экономики Исландии близок к завершению. В конце прошлого года руководитель Центробанка Исландии Мар Гюдмюндссон заявил, что страна накопила достаточные валютные резервы, банковская система встала на ноги и в 2017 году Исландия приступит к поэтапной отмене валютных ограничений по движению капитала.

Другой пример касается Кипра, где ранней весной 2013 года разразился банковский кризис. Тогда в спешном порядке были введены ограничения на перевод валютных средств как в наличной, так и безналичной форме за пределы острова, на вывоз еврооблигаций, также установлены лимиты на операции с использованием кредитных и дебетовых карт за пределами Кипра и т.д.

Крупные платежи, обусловленные договорными обязательствами юридических и физических лиц, могли осуществляться лишь с разрешения контролирующих органов Центробанка Кипра. Указанные ограничения действовали в течение двух лет и окончательно были отменены лишь в апреле 2015 года.

В Индии и Нигерии за последние несколько лет ограничили доступ граждан к иностранной валюте. Аналогичные меры предпринимаются в ряде стран на постсоветском пространстве. Так, власти Азербайджана в январе 2016 года ввели ограничения на движение капитала в стране после падения в 2015 года валютного курса маната почти в два раза. Наиболее значимой мерой стало установление 20-процентного сбора за вывод валюты за рубеж с инвестиционной целью.

С победой на президентских выборах в США Дональда Трампа и его обещаниями создать в американской экономике 25 миллионов новых рабочих мест некоторые эксперты высказывают осторожные предположения: Америка может ввести ограничения на экспорт капитала.

Другие методы косвенного регулирования могут принимать форму ценового и количественного контроля. Все они основываются на дискриминации по отношению к различным типам операций и инвесторам. Примером таких методов регулирования являются дополнительные банковские отчисления в резервные фонды для страхования вложений в иностранные активы. Власти могут сдерживать привлечение ссудного капитала из-за границы введением условия наличия высокого кредитного рейтинга компании (организации).

Какие из этих методов изберет администрация нового президента США, об этом сегодня гадают и рассуждают все аналитики мира. В любом случае ничего хорошего для рынков развивающихся стран никто не ожидает. Подготовила Фарида Галиева